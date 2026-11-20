Роспотребнадзор опроверг слухи о превышении хлора в воде Пермского края Фото: Евгения ГУСЕВА.

Соцсети и некоторые СМИ бьют тревогу - в Пермском крае превышена норма хлора в воде, в том числе и питьевой. Якобы жители в серьезной опасности. Как выяснили журналисты KP.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на отсеивание ложных новостей в Интернете, верить этому нельзя.

Авторы публикации заявляют, что в областном центре 30% из 250 проб не прошли проверку, а в Чусовском округе и того хуже - там почти 96% не соответствуют санитарным нормам. В качестве одной из причин называют избыток остаточного хлора.

Ситуацию прокомментировали в местном управлении Роспотребнадзора. Там поспешили успокоить жителей и сообщили, что в водопроводной воде никаких превышений не обнаружено. Появившиеся сведения об опасных результатах - не соответствуют действительности.

Специалисты объяснили, что следствием существенных ухудшений качества питьевой воды и его изменения являются нарушения органолептических свойств, появление угрозы распространения инфекций и различных массовых заболеваний.

«А для остаточного свободного и связанного хлора таким критерием является содержание остаточного хлора в питьевой воде на уровне 10 ПДК (предельно допустимая концентрация). Превышений этого критерия в питьевой воде водопроводов Пермского края не зафиксировано», - объяснили в ведомстве.

Представители Роспотребнадзора также напомнили, что о работе систем обеззараживания с использованием хлорсодержащих препаратов, которые предназначены для обеспечения безопасности питьевой воды по микробиологическим показателям и профилактики острых кишечных инфекций.

Власти призывают людей проверять информацию и ориентироваться только на проверенные и официальные источники.