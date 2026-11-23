Литотерапия для жен героев - это то не только интересный процесс, но и возможность снять физическое напряжение без медикаментов. Фонд «Защитники Отечества»

Возвращение домой с передовой - это не только радость встречи с семьей, но и поиск новых целей и смыслов. И сегодня тысячи ветеранов спецоперации доказывают: ключом к успешной реабилитации может стать смена деятельности. Каждое такое занятие позволяет заново выстроить ритм дня, завести новых друзей и доказать самому себе, что главные победы еще впереди. Социальные координаторы фонда «Защитники Отечества» по всей стране подбирают для каждого героя и его родных формы поддержки с учетом его потребностей.

К СЕБЕ ЧЕРЕЗ ИСКУССТВО

Одним из самых востребованных у семей ветеранов СВО занятий стала арт-терапия. Так, рисование, которое активно практикуют в Подмосковье, помогает взрослым и детям снять эмоциональное напряжение и ощутить поддержку окружающих. Во Фрязине профессиональный художник знакомит участников с приемами работы со светом, материалами и техниками живописи. А в Клину жен и матерей участников спецоперации учат основам создания картин маслом.

- Для нас это не просто уроки рисования, а возможность отвлечься от повседневных забот, посвятить немного времени себе. Когда берешь в руки кисть, забываешь обо всем, что тревожит. Просто рисуешь, радуешься тому, что получается, и чувствуешь, как на душе становится легче и теплее, - рассказала вдова военнослужащего Ирина Шаповалова.

В Калининградской области на базе Музея Мирового океана с октября работает масштабная программа социокультурной реабилитации «Океан как место силы». Прямо на палубах музейных судов проходят уникальные по формату занятия с использованием художественных практик, при этом морская тематика становится метафорой жизненного пути. Восстановить внутреннее равновесие ветеранам и их близким помогают специально разработанные экскурсии по набережной, знакомство с экспозициями позволяет заново выстраивать контакт с окружающим миром. Проект предполагает также выездные мероприятия в лечебных и реабилитационных учреждениях региона для поддержки тех, кто еще лечится.

В Русском музее действует программа «Проживая страницы истории через искусство». На экскурсиях по выставкам и арт-терапевтических занятиях участников знакомят с произведениями искусства, которые раскрывают темы самоотверженности, милосердия и любви к Родине. По словам представителей музея, особенный отклик у слушателей вызывают работы Карла Брюллова и картина Ильи Репина «Запорожцы». Через эти исторические сюжеты раскрываются духовно-нравственные ценности, объединяющие поколения. Такой подход позволяет ветеранам через призму исторической памяти переосмыслить собственный опыт.

К ИСЦЕЛЕНИЮ НА КОНЕ

В Республике Северная Осетия - Алания для защитников и их родных регулярно организуют конные прогулки в горы. Фонд «Защитники Отечества»

Уникальная форма реабилитации - иппотерапия. Ветеранам с инвалидностью занятия помогают улучшить координацию движений и динамику ходьбы. Ко всему прочему, эмоциональная связь с лошадью дает заряд положительных эмоций. В Республике Северная Осетия - Алания для защитников и их родных регулярно организуют конные прогулки в горы. Опытные инструкторы рассказывают гостям о характере и повадках лошадей, объясняют, как животные ведут себя в горах и подбирают лошадь индивидуально для каждого всадника. Конная культура имеет в Осетии глубокие корни. Участники прогулки могут увидеть монумент «Ныхас Уастырджи» - 28-тонную скульптуру Святого Георгия Победоносца на коне, прикрепленную к скале. В осетинской традиции Уастырджи является покровителем воинов и путников, что придает такой прогулке особое символическое значение для защитников.

- Впервые в жизни сел на коня. Невероятные впечатления! Мы отдохнули, насладились горными видами и свежим воздухом. Задумываюсь о том, чтобы заняться конным спортом всерьез, - поделился своим опытом ветеран СВО Артем Тигиев.

РАБОТА С КАМНЯМИ И ЗАПАХАМИ

В санаторно-курортных учреждениях России официально внедряют занятия арома- и литотерапией для реабилитации бойцов СВО. Ряд практических занятий проходит на площадке филиала фонда «Защитники Отечества» в Севастополе. Для ароматерапии, например, использовали натуральные эфирные масла крымского производства. По словам президента научно-производственной эфиромасличной Ассоциации Крыма Алексея Мишина, эти средства доказали свою эффективность еще во время пандемии и теперь применяются в военных санаториях для вывода людей из острых стрессовых состояний и восстановления контроля над собственным телом. Сами ветераны отмечают, что контакт с запахами возвращает их в состояние «здесь и сейчас», отвлекая от навязчивых воспоминаний и тревожных мыслей о будущем.

Количество поклонников литотерапии растет с каждым годом. Жены героев рассказывают, что работа с камнями разной фактуры - от гладких галтовок до шероховатых кристаллов - это не только интересный процесс, но и возможность снять физическое напряжение без медикаментов.

Для многих участников СВО камни становятся своеобразными «якорями» спокойствия: выбор определенного камня, медленное ощупывание граней с закрытыми глазами и полировка тренируют концентрацию, помогая переключить фокус внимания с внутренних переживаний на физические ощущения.

Новые оригинальные практики вносят в жизнь защитников яркие нотки, облегчают адаптацию к новой реальности и объединяют общим делом с членами их семей.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Первые два потока президентской программы «Время героев» требовали диплом о высшем образовании. И это сработало. Из 168 участников 136 уже приступили к работе на новых местах. Комбриг Александр Шуваев стал губернатором Белгородской области. Герой России Владислав Головин, командовавший десантно-штурмовым взводом, возглавил думский Комитет по молодежной политике. Вот вам и «маленькая должность».

Но за бортом оставались те, кто ничем не хуже, - орденоносцы, Герои России, только без корочек. Справедливо? Нет. Страна рисковала потерять людей, которые уже доказали главное: в критической ситуации они берут ответственность на себя, а не перекладывают ее на подчиненных.

Президент поставил задачу, и третий поток «Времени героев» открыт для участников и ветеранов СВО без высшего образования. Нужны гражданство, реальный боевой опыт, проявленные мужество и героизм - и аттестат школы или диплом колледжа.

Учиться придется всерьез и дольше, чем первым потокам: три года. Зато на выходе - высшее образование по государственному и муниципальному управлению, на которое обычно уходит четыре. Очные занятия, выезды, стажировки в регионах - и время на восстановление, что для вчерашнего молодого фронтовика совсем не мелочь. Первая половина плотная, поэтому участникам положены стипендия и жилье. Вторая - практика на реальных рабочих местах. В наставниках - руководители администрации президента, министры, губернаторы, главы крупных компаний. А еще выпускники первых потоков, которые сами недавно сменили блиндаж на кабинет.

Заявки принимают с 9 ноября до 25 января на сайте время-героев.рф. Дальше - анкета, эссе и тестирование в одном из 95 пунктов по всей стране.