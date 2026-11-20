От лобового удара «Ниссан» Ивановых выбросило на встречную полосу под грузовик, а потом в отбойник. Фото: из архива семьи

- Первое, что помню? На нас летит машина. Сильный удар. Темнота. Потом я внутри смятого кузова сижу боком и держусь за ручку двери. Пытаюсь пошевелиться, но не могу. Только пальцы на руках – еле-еле. Вижу мужа. Его зажало между креслом и рулем. Помню, что сзади в машине сидел сын. Но я не могу к нему повернуться…

Москвичка Наталия Иванова – учитель физики в школе. Рассказывая о событиях того рокового дня (мы говорим по телефону), она время от времени останавливается. Извиняется, закрывает трубку рукой, но я слышу, как женщина плачет.

У Наталии был сын. 12-летний Матвей. Спортсмен, отличник и очень добрый мальчик. Но 3 мая Матюша погиб в аварии, а сама Наталия стала инвалидом.

Виновник известен – 25-летний слесарь выскочил на встречную полосу. Но его не стали сажать.

Матвей прекрасно учился и увлекался восточными единоборствами. Фото: из архива семьи

ДВЕРИ ВСКРЫЛИ ЛОМОМ

На первые майские праздники Ивановы ездили из Москвы к родне в Камышин на Волгу. 3 мая они на двух машинах возвращались назад и проезжали Воронежскую область. В одной машине сидела Наталия с мужем и сыном. Во второй - брат Наталии и 16-летняя дочь Ивановых.

Все произошло около 9 часов утра. На 619 километре трасса Р-22 проходит через лес и огорожена с обеих сторон отбойниками. И вдруг прямо на машину Ивановых вылетела «Лада Калина» - ее водитель пытался обогнать через встречную полосу фуру с прицепом, но не успел.

Фото: из архива семьи

- У мужа большой водительский опыт и он попытался вырулить – стал прижиматься к отбойнику справа. А «Лада» тоже туда пошла. Муж попробовал вклиниться между фурой и «Ладой» - можно было проскочить, но водитель «Лады» сделал то же самое. Все это было очень быстро – секунды за три.

От лобового удара «Ниссан» Ивановых выбросило на встречную полосу под грузовик, а потом в отбойник. На то, что осталось от иномарки, невозможно смотреть спокойно – металл смяло, будто бумажный листок.

Дверь со стороны Наталии мужики вскрыли ломом. Супруга вытащить не смогли – пришлось ждать МЧС.

Матюшу, получившего тяжелую травму головы, вытащила прибежавшая на помощь сестра. Медики скорой помощи пытались откачать ребенка, но не смогли. Матвей умер на руках у сестры.

ама, папа и 12-летний Матвей - в последний день своего рождения. Фото: из архива семьи

БОЛЬНИЦЫ, ОПЕРАЦИИ И ИНВАЛИДНОСТЬ

Сидевшие в «Ладе Калине» 25-летний водитель и его жена почти не пострадали – по крайней мере, госпитализация им не потребовалась. Наталию с мужем сначала увезли в больницу 60-тысячного городка Борисоглебск, в окрестностях которого произошла эта авария. Потом – в Воронежскую областную больницу. Затем транспортировали в столичный НИИ имени Склифософского.

- В течение полугода водитель той злосчастной «Лады» ни разу не позвонил, не извинился. Однажды перевел 150 тысяч рублей на карту мужа, но не обозначился. Нам тогда многие помогали на похороны сына, мы не знали, кто и сколько шлет. Похоронами занималась дочь и наши друзья. Потому что мы с мужем оставались в больнице.

Муж (сломана грудина, сотрясение головного мозга, разрывы связок) вышел через пару недель. Наталия задержалась намного дольше. Перенесла несколько операций (были сломаны 9 ребер, 2 позвонка, ноги - в нескольких местах), два месяца провела в инвалидной коляске, заново училась ходить. С сентября Наталия официально инвалид 3 группы.

Наталия Иванова после аварии провела в больницах больше месяца, а потом была долга реабилитация. Фото: из архива семьи

ПРИГОВОР, КОТОРЫЙ ПОТРЯС

А сидевшему за рулем «Лады» мужчине на днях вынесли приговор – по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека» (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Максимальное наказание – до 5 лет колонии. Прокуратура просила для подсудимого 4,5 года лишения свободы. А суд дал 4 года принудительных работ.

Это значит, что мужчине дадут работу и будут ежемесячно вычитать из зарплаты 10% в пользу государства. Также его обязали выплатить в качестве компенсации 850 тысяч рублей отцу погибшего мальчика, 1 млн - сестре и еще 2 млн - матери. Однако Ивановы считают решение суда несправедливым.

- Я понимаю, что есть закон, есть конкретная статья Уголовного кодекса. Знаю, что чаще всего по этой статье людей отправляют в колонию-поселение. Пусть хотя бы так! – говорит Наталия. - Я считаю, было бы правильно, если человек посидел и осознал, что натворил. Но его ж просто отпустили, дали меньшее из возможных наказаний! Он всего один раз извинился, уже на суде - сказал «я приношу свои извинения», но смотрел не на нас, а на судью.

Потерпевшие и прокуратура будут оспаривать решение Борисоглебского суда. Кроме того, Ивановы написали обращения в Генпрокуратуру и СК. Требуют справедливости.

Мягкие игрушки на месте гибели мальчика. Фото: из архива семьи

КАК В ДЕЛЕ ЕФРЕМОВА?

В интернет-обсуждениях этой истории – тысячи комментариев. Большинство людей возмущаются излишне мягким приговором для человек, из-за которого погиб ребенок. При этом многие вспоминают приговор по делу актера Михаила Ефремова. Обстоятельства были похожими - артист выехал на встречку, врезался в машину, водитель которой погиб. Звезду «Дня радио» приговорили к 8 годам, а при апелляции срезали до 7,5 лет. Колонии общего режима.

Адвокат Андрей Мишонов объясняет, что эти истории нельзя сравнивать.

- Михаил Ефремов совершил смертельное ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому его действия были квалифицированы по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ (по ней могут дать до 12 лет. – Авт.). Следовательно, даже при одинаково трагическом результате юридическая квалификация и диапазон наказаний могут быть совершенно разными.

Мишонов уточнил, что по статье 264, в зависимости от обстоятельств, предусмотрены наказания от принудительных работ или условного осуждения до пятнадцати лет реального лишения свободы (если в результате аварии погибли от двух и более человек).

- И здесь необходимо понимать, что не всякое мягкое наказание является незаконным, – говорит адвокат. - При назначении наказания суд учитывает характер преступления, обстоятельства, личность подсудимого, смягчающие и отягчающие обстоятельства. Имеет значение, признал ли человек вину, раскаялся ли, пытался ли оказать помощь потерпевшему и так далее. Хотя даже сам факт наличия положительных характеристик, семьи или детей вовсе не означает, что виновный обязательно должен получить условное наказание.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Преступления и наказания

За последние годы адвокат Андрей Мишонов представлял потерпевших по многим резонансным ДТП, в которых гибли люди.

В 2018 году на севере Москвы автомобиль «BMW» выскочил на тротуар и сбил двух женщин. 28-летняя Наталья Львова (она была беременна) скончалась. Вторая женщина получила тяжелые травмы. Экспертиза установила, что сидевший за рулем сотрудник университета «Синергия» Михаил Исаханов был под наркотиками.

Решение суда: 6 лет колонии строгого режима и 6 миллионов рублей в качестве компенсации родным погибшей женщины и второй пострадавшей.

- Этот случай показывает, что суды способны назначать достаточно строгие наказания и взыскивать значительные суммы компенсации морального вреда, - говорит адвокат.

Еще одна история, которой занимался Андрей Мишонов – знаменитое «дело пьяного мальчика», прогремевшее на всю страну в 2017-м. 6-летнего Алешу Шимко сбила насмерть машина прямо во дворе его дома. Судмедэксперт обнаружил в крови ребенка алкоголь и вынес заключение, что ребенок был пьяный.

- Это обстоятельство вызвало общественное возмущение. Мы обращали внимание на противоречия в экспертном заключении, ставили вопрос о проведении нового исследования. Позднее комплексная комиссионная экспертиза, проведенная с участием восемнадцати специалистов, установила, что мальчик в момент ДТП был трезв. Выяснилось, что обнаруженный в образце крови этиловый спирт образовался посмертно вследствие загрязнения образца.

Судмедэксперта судили за халатность – получил 9 месяцев исправительных работ. А виновнице ДТП Ольге Алисовой дали 3 года колонии-поселения с выплатой компенсации семье в 2,5 млн рублей.

- Именно это дело, пожалуй, является одним из наиболее ярких примеров того, насколько важны качественное предварительное расследование, независимая проверка экспертных выводов и активная позиция потерпевшей стороны.

Но есть примеры, когда дела по ДТП с погибшими даже не доходили до суда!

В сентябре 2017 года на Можайском шоссе машина полковника полиции сбила насмерть мотоциклиста. Предварительно сообщалось, что водитель иномарки находился в состоянии алкогольного опьянения.

- Я представлял интересы семьи погибшего, - вспоминает Мишонов. - Уголовное дело возбудили, однако водитель машины проходил по нему свидетелем, и обвинение ему не предъявляли. А через полгода следствие приняло решение прекратить уголовное дело за отсутствием состава преступления – экспертиза не установила нарушения ПДД со стороны водителя.

Несколько лет семья байкера и общественники добивались, чтобы дело возобновили. Но этого не произошло.

- Лично для меня справедливость в делах о смертельных ДТП складывается из трех составляющих: объективного расследования, неотвратимости ответственности за доказанное преступление и соразмерного наказания, - говорит адвокат. – Да, ни один судебный приговор не способен вернуть погибшего человека. Но государство обязано обеспечить, чтобы каждая подобная трагедия была тщательно расследована, а виновный понес предусмотренное законом наказание.

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