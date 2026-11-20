Алексей Дюмин выступил на заседании Госсовета РФ по теме поддержки ветеранов СВО, фото: предоставлено пресс-службой

20 ноября состоялось заседание комиссии Государственного Совета РФ по поддержке ветеранов боевых действий и их семей. В заседании участвовали помощник Президента Алексей Дюмин, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, замминистра обороны Анна Цивилева, министр труда Антон Котяков, министр здравоохранения Михаил Мурашко и другие представители власти.

Обсуждались результаты реализации предложений по поддержке, утверждённых указом Президента от 11 ноября 2025 года. Дюмин отметил, что большинство предложений реализованы, но остаются нерешённые проблемы.

Фото предоставлено пресс-службой

«Особое внимание необходимо обратить на два вопроса. Первое – до сих пор не внесены изменения в законодательство, позволяющие предоставить статус ветерана боевых действий военнослужащим, погибшим на приграничных территориях, но не имевшим на момент гибели боевого задания. Из-за этого родные героев, прежде всего дети, лишены ряда мер социальной поддержки, которые распространяются на семьи ветеранов. Это принципиальный вопрос. Второе – необходимо обеспечить безбарьерный переход участников СВО из военной системы оказания медицинской и социальной помощи и реабилитации – в гражданскую. Тем более, что есть соответствующее поручение Президента. Все военные и гражданские медицинские организации должны оказывать медицинскую помощь по единым и самым высоким современным стандартам», - заявил Дюмин.

Алексей Дюмин также подчеркнул необходимость комплексного подхода к реабилитации ветеранов, включая участие Минздрава, Минтруда и других органов. Он также отметил важность равного доступа к мерам поддержки для всех ветеранов СВО и их семей, независимо от региона. Хотя указ Президента №327 подписан в мае, не все регионы полностью его реализовали.

Фото предоставлено пресс-службой

С 1 января 2024 года указ должен быть выполнен полностью. Дюмин поручил организовать мониторинг предоставления мер поддержки. За последние полтора года многое сделано, но необходимо оперативно решать текущие вопросы и донастроить систему работы с ветеранами.

Также на заседании Игорь Бабушкин сообщил, что из 36 предложений Комиссии Президента реализовано 28, 8 находятся в проработке. Анна Цивилева рассказала о работе Фонда «Защитники Отечества» по улучшению медицинской и психологической помощи, социальной адаптации, обучению и трудоустройству ветеранов. Антон Котяков отчитался о программе переобучения по 213 востребованным профессиям, включая дистанционное обучение, которую прошли 6 тыс. ветеранов с начала года.

Михаил Мурашко сообщил о медицинской поддержке ветеранов: диспансеризация в течение месяца после прибытия, внеочередная реабилитация без ограничений, оснащение больниц на 10 млрд рублей и разработка ПО для реабилитации