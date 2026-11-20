20 ноября состоялось заседание комиссии Государственного Совета РФ по поддержке ветеранов боевых действий и их семей. В заседании участвовали помощник Президента Алексей Дюмин, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, замминистра обороны Анна Цивилева, министр труда Антон Котяков, министр здравоохранения Михаил Мурашко и другие представители власти.
Обсуждались результаты реализации предложений по поддержке, утверждённых указом Президента от 11 ноября 2025 года. Дюмин отметил, что большинство предложений реализованы, но остаются нерешённые проблемы.
«Особое внимание необходимо обратить на два вопроса. Первое – до сих пор не внесены изменения в законодательство, позволяющие предоставить статус ветерана боевых действий военнослужащим, погибшим на приграничных территориях, но не имевшим на момент гибели боевого задания. Из-за этого родные героев, прежде всего дети, лишены ряда мер социальной поддержки, которые распространяются на семьи ветеранов. Это принципиальный вопрос. Второе – необходимо обеспечить безбарьерный переход участников СВО из военной системы оказания медицинской и социальной помощи и реабилитации – в гражданскую. Тем более, что есть соответствующее поручение Президента. Все военные и гражданские медицинские организации должны оказывать медицинскую помощь по единым и самым высоким современным стандартам», - заявил Дюмин.
Алексей Дюмин также подчеркнул необходимость комплексного подхода к реабилитации ветеранов, включая участие Минздрава, Минтруда и других органов. Он также отметил важность равного доступа к мерам поддержки для всех ветеранов СВО и их семей, независимо от региона. Хотя указ Президента №327 подписан в мае, не все регионы полностью его реализовали.
С 1 января 2024 года указ должен быть выполнен полностью. Дюмин поручил организовать мониторинг предоставления мер поддержки. За последние полтора года многое сделано, но необходимо оперативно решать текущие вопросы и донастроить систему работы с ветеранами.
Также на заседании Игорь Бабушкин сообщил, что из 36 предложений Комиссии Президента реализовано 28, 8 находятся в проработке. Анна Цивилева рассказала о работе Фонда «Защитники Отечества» по улучшению медицинской и психологической помощи, социальной адаптации, обучению и трудоустройству ветеранов. Антон Котяков отчитался о программе переобучения по 213 востребованным профессиям, включая дистанционное обучение, которую прошли 6 тыс. ветеранов с начала года.
Михаил Мурашко сообщил о медицинской поддержке ветеранов: диспансеризация в течение месяца после прибытия, внеочередная реабилитация без ограничений, оснащение больниц на 10 млрд рублей и разработка ПО для реабилитации