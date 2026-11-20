Брусника - природный антисептик Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

На улице дождь смывает следы мокрого снега, а на ближайшем рыночке — прямо ягодный день. Голубика и виноград, конечно, уже импортные. Но горы клюквы — свои. Говорят, архангельская и карельская.

Вторая половина осени — время тех отечественных ягод, которые не боятся ночных заморозков. Брусника, клюква, калина, черная рябина от легкого морозца только слегка меняют вкус. Причем, как утверждают любители, в лучшую сторону — становятся менее кислыми или менее терпкими.

По данным Московского правительства, на столичных ярмарках выходного дня сейчас из отечественных ягод больше всего клюквы — ее сезон еще в разгаре. Есть и садовая (она более крупная и менее кислая), и дикая (многие все же любят ее больше). Брусники уже осталось мало — надо искать, сезон практически закончился. Есть в продаже и калина.

В торговых сетях нынче тоже активно предлагают клюкву, и не только в Москве. На рынках — ассортимент пошире.

- Сезон осенних ягод в центральной России стартует в сентябре. К нам на площадку с начала осени поступило около 3600 тонн ягод, примерно на 5,5% больше прошлогоднего. В основном это отечественное предложение, - рассказала KP.RU руководитель отдела аналитики и мониторинга «Фуд Сити» Ксения Малиновская.

Чемпион этой осени, по словам Малиновской, - кизил. Объем его поставок в «Фуд Сити» увеличился почти на треть — с 670 до 870 тонн. Правда, значительный вклад в этот рост внесли поставщики из Грузии и Азербайджана. Второе и третье месте — за клюквой (около 380 тонн) и брусникой (более 170 тонн). Это уже преимущественно отечественная продукция. В основном осенью свежие ягоды в центр России поставляются из Владимирской области, Карелии, Новгородской и Тамбовской области, Краснодарского края.

Голубика полезна для зрения Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

- Сейчас на прилавках еще можно найти клюкву от 280 рублей за килограмм, - утверждает Ксения Малиновская. - Калину — от 250 рублей (это самые минимальные цены, в магазинах, расфасованные в красивые коробочки, ягоды стоят дороже — Ред.). В самый же пик сезона минимальные цены на некоторые ягоды были ниже прошлогодних. Например, брусника в прошлом году стоила от 400 рублей за килограмм, а в этом - от 300 рублей. Облепиха — в прошлом сезоне от 500, а в этом — от 450 рублей.

В последние числа ноября сезон свежих отечественных ягод сходит на нет. Сбор ягод в большинстве регионов завершен, фермеры еще везут продукцию, но это, как объясняют эксперты, «последний вагон» - цены на остатки уже начинают резко идти вверх.

Дальше свежие ягоды — импортные.

- Благодаря зарубежным поставкам голубика, ежевика, малина, смородина сейчас доступны круглый год, - говорит Ксения Малиновская.

- Голубику везут из Перу, Чили и Аргентины, клубнику и малину из Египта, Турции, Марокко и стран Латинской Америки. Основной поток ежевики - из Мексики. Но я бы зимой советовала лучше есть замороженные ягоды. Они в три-четыре раза дешевле, чем свежие привозные, но при этом витаминов и полезных веществ в них больше, - утверждает ведущий эндокринолог, диетолог ОН КЛИНИК Евгения Байтурова. - Голубику, которая едет из Чили около двух-трех недель, собирают на стадии технической спелости, чтобы она не превратилась в кашу при погрузке и разгрузке. В такой ягоде сахара не успели полностью трансформироваться, а содержание полифенолов (они повышают защитные свойства организма — Ред.) на 15–25% ниже, чем у ягоды, сорванной на пике спелости. Кроме того, за время пути под воздействием света и перепадов температур разрушается часть витамина С. При быстрой заморозке в ягодах сохраняется больше полезных веществ (см. «Чем полезны осенние ягоды»).

НА ЗАМЕТКУ

Чем полезны осенние ягоды

КЛЮКВА И БРУСНИКА. Это природные антисептики. Богаты бензойной кислотой (природный консервант), витамином С, антиоксидантами и проантоцианидинами, которые предотвращают прикрепление бактерий к стенкам мочевого пузыря (профилактика циститов) и укрепляют сосудистую стенку.

КАЛИНА. Рекордсмен по содержанию витамина С и вибурнина — вещества, которое обладает спазмолитическим и успокаивающим действием, помогая при кашле и снижая артериальное давление.

- Лучше всего, конечно, есть эти ягоды свежими в сезон, пока еще можно вскочить в «последний вагон». Они очень важны в осеннем рационе, так как служат для профилактики ОРВИ и гриппа. Можно их положить в йогурт, добавить в кашу — без сахара, - рекомендует Евгения Байтурова. - Полезность же заготовок из ягод зависит от их формы. Самая неполезная форма — варенье. Лучше заморозить или перетереть с сахаром. На крайний случай — варенье-пятиминутка (без долгой варки).

Клюква - кладезь витамина С Фото: Андрей АБРАМОВ.

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