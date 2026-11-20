Владимир Путин и Си Цзиньпин идут рядом, Дональд Трамп держится отстраненно Фото: REUTERS.

Завершился визит президента России в Китай и Таджикистан. Западные СМИ во время переговоров в Шеньчжэне особое внимание уделяли символизму, жестам принимающей стороны в отношении высоких гостей, и взаимодействию гостей друг с другом.

На Радио «Комсомольская правда» обсудили тему с директором Института стран Азии и Африки МГУ Алексеем Масловым.

Владимир Путин поприветствовал Си Цзиньпина и Дональда Трампа перед пленарным заседанием АТЭС

КТО В КАКОМ РЯДУ?

- Западная пресса все эти дни пыталась отыскать хоть какие-то признаки того, что к российскому лидеру относились не так, как, например, к американскому - то «не в тот ряд поставили», то в аэропорту «не так встретили».

- Вообще-то, Путин стоял в первом ряду во время основного фотографирования.

- По протоколу?

- Ну да. И там все просто. Трамп недавно принимал Си Цзиньпина в Вашингтоне - и лично встречал его в аэропорту на дорожке, когда Си прилетел в США. В ответ и Си лично встречал Трампа по прилету в Китай.

Владимир Путин и Си Цзиньпин Фото: REUTERS.

КАК ВСТРЕЧАЛИ И ПРОВОЖАЛИ?

- А кто российского президента встречал?

- В ночи его встречал Цай Ци, член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК. Это человек, отвечающий за партийное строительство. Его иногда называют китайским Сусловым. Он отвечает, в том числе, и за идеологию. Это очень высокий уровень встречи.

- А когда разъезжались?

- Трамп уехал, а председатель Си лично проводил Путина до машины. По протоколу, вообще-то, это не полагается. Обычно руководитель государства либо стоит на крыльце, либо прощается в зале, а руководитель другого государства сам садится в лимузин. Но Си проводил российского президента до автомобиля.

- И что это значит по китайским стандартам?

- Это очень теплый знак. Есть старая традиция, называется «посадить дорогого гостя в повозку».

- Это как?

- Аристократ или правитель буквально поддерживал ступеньку повозки, чтобы гость поднялся. Проявление высшей любви и уважения. Это неформальный жест. И здесь есть свой символизм.

РАЗНАЯ ВЕЖЛИВОСТЬ

- Давайте уточним насчет фотографирования?

- В первом ряду, насколько я помню, стояли Трамп, Си Цзиньпин, его жена Пэн Лиюань, а рядом с ней стоял российский президент. И здесь как раз все очень по статусу. Интереснее другое, - язык тела, язык жестов. Посмотрите ради интереса, как Си Цзиньпин встречается с Путиным и с Трампом — и с другими лидерами.

- И что там?

- Довольно теплая встреча. Они жмут руки, и Си стоит фронтом всегда. Это такая вежливость по-китайски. А вот, например, при разговоре с лидером Японии глава КНР стоит на месте. Японская премьер-министр идет к нему, а он просто протягивает руку, пока она дойдет до него - и пожмет эту руку. Та же история с южнокорейским премьером. Си также стоит на месте, но едва наклоняется вперед. Что уже показывает, что он лучше к Корее относится, чем к Японии. И тоже вытягивает руку, ждет, пока кореец добежит и пожмет. Символизма здесь полным-полно.

Министр иностранных дел Китая провожает Владимира Путина у трапа самолета Фото: REUTERS.

ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС

- Путин пересекался «на ногах» с главой Японии Такаити - по поводу Курил не говорили?

- По поводу Курил – нет. По крайней мере, нигде не сообщалось. К тому же, встреча была, хоть и «на ногах», но публичной - слышно было, о чем они говорят. Главная проблема была с японским журналистом. Который, работая в России, как оказалось, не соответствовал тому статусу, который приписывался ему. Он собирал сведения, насколько я помню, о военных объектах на территории России. В результате чего и был задержан. Вот об этом и шла речь. И важно было, что руководитель нашего государства лично сообщает нашу позицию японскому премьеру. И она реагирует, кивает головой. Не было слышно просьбы, что его надо срочно освободить, отпустить…

- С Японией сложно...

- С Японией надо учиться работать, не надо делать ставку только на Китай, при этом говорить, мол, ну что там Япония и Корея – ничего, без них проживем...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Итоги встречи Путина, Си и Трампа в Китае: суть заявлений и приблизит ли она мир на Украине