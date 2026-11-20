Люди собираются городить внеземные огороды. Фото: Gorodenkoff/Shutterstock/Fotodom

Людям, собравшимся обживать Луну, волей-неволей придется обретать навыки дачников. Ведь если не городить огороды и не выращивать в свободное время что-нибудь съедобное, то долго там «не протянуть. Что сажать? Ботаники из Орегонского университета (Department of Botany and Plant Pathology, Oregon State University - OSU) предлагают заняться картофелем – вкусным, питательным и достаточно урожайным корнеплодом, который им удалось недавно накопать. Нет, пока не на Луне и даже не в привезенном оттуда лунном грунте. Картошку впервые вырастили в наиболее полной его имитации.

Лунные огородники – американские биологи. Фото OSU

Намесили туда разного

На Луне преобладает реголит. Не чернозем и даже не глина, реголит – базальт, образованный потоками лавы, которые изливались миллиарды лет назад, когда наш естественный спутники изобиловал активными вулканами. Такая порода, смешанная с измельченными фрагментами метеоритов, астероидов и комет, устилает темные участки - так называемые лунные моря. Реголит более древних лунных возвышенностей – светлых участков - богат железистым анортозитом. Он содержит более 90 процентов полевого шпата с обилием кальция и алюминия.

Точные химические составы лунных реголитов известны – на Земле имеются привезенные с Луны образцы. Вот их-то и воспроизвели экспериментаторы – намесили минералы в пяти различных вариантах, создав «морской» - низменный грунт, равнинный и возвышенный. Со столь точными аналогами реальной лунной почвы прежде никто не экспериментировал.

Без червяков на Луне не обойтись

Клубни высаживали в прямоугольные горшки, горшки держали в теплице с искусственным освещением, поливали очищенной водой.

Картошка взошла. Ростки, на удивление, появились даже в «чистом» - стопроцентном - реголите. Хотя картофелин почти не дали – «уродилась» в основном хилая ботва.

Более-менее нормальные клубни «завязались» тогда, когда ученые подмешали в реголит компост – вермикомпост - органику, в которой «порылись» червяки. Добавили и удобрения, содержащие азот, фосфор и калий.

Картофелины приемлемого размера появились в горшках, в которые добавили всего лишь 15 процентов компоста. А при доле в 30 процентов они сравнялись по массе и количеству с картошкой, выращенной для контроля в земной почве.

Слева вверху - картофель, выращенный в «лунном грунте» совсем без компоста и – чуть ниже - с добавлением 15 и 30 процентов компоста. Справа – картофель, выращенный в земном грунте, добавление компоста в который на урожай не влияло. Фото OSU

Последующий анализ показал: тяжелые металлы «лунные картофелины» не «впитали» в себя. И токсины, которые растения иной раз вырабатывают под действием стресса, в них не появились. Выращенное годилось в пищу, – следует из публикации в журнале npj Microgravity (Nature).

Конечно, отмечают исследователи, обеспечить лунную колонию необходимым количеством компоста быстро не получится – людям потребуется время для производства органических отходов, червякам – для их переработки.

Настоящий лунный в огородах обитателей постоянной базы, может оказаться «хуже» воссозданных в экспериментах аналогов – более химически активным из-за космической радиации и солнечного ветра, которые миллиарды лет его «обрабатывали».

И поливать грядки будет не так-то просто – в условиях пониженной гравитации вода на Луне распределяется в грунте иначе, чем на Земли. Без специальной системы орошения в лунных теплицах будет не обойтись. Но в целом задача обеспечить лунное поселение картофелем не выглядит фантастически.

О намерениях организовать сельскохозяйственную деятельность на Луне уже и NASA объявило.

Первый эксперимент «по наблюдению фотосинтеза, роста и системных реакций растений на стресс в условиях космической радиации и частичной гравитации», который запланирован в рамках предстоящей миссии «Артемида-3» (Artemis 3), получил название LEAF (Lunar Effects on Agricultural Flora) – «Листок» в переводе аббревиатуры. На Луну привезут мини-теплицу, которую установят на открытой местности. Если, конечно, получится добраться до нашего естественного спутника.

«Лунный картофель» получился достойного размера. Фото OSU

ИНОПЛАНЕТНЫЕ 6 СОТОК

Мы и Марс вспашем

В 2016 году исследователи из Международного центра картофеля (The International Potato Center - CIP) совместно с консультантами из NASA посадили свою картошку в «марсианский грунт» - сухой и засоленный. Близкий по составу и свойствам накопали в перуанской пустыне.

Экспериментальная теплица находилась будто бы на Марсе - в условиях низкого давления, минимума кислорода, обилия углекислого газа. Продолжительность дня и ночи, освещенность тоже были как на соседней планете — имитацию обеспечивали специальные светодиодные лампы. Через год растения дали всходы.

Экспериментировали и голландцы – но не с картофелем. Сажали разнообразные овощи - помидоры, редиску, горох, лук порей, шпинат, перец индало, кресс салат, киноа (марь), шнитт-лук – и не только в «марсианский грунт», но и в «лунный». Ученые из Вагенингенского университета (Wageningen University in the Netherlands) накопали похожий в пустыне Аризоны.

О результатах стало известно летом 2016 года. Урожай, по словам ученых, дали все овощи. Но «на Луне» они вырастали мельче, чем «на Марсе». Наш естественный спутник оказался менее плодородным, чем соседняя планета. Но и Луна, и Марс, судя по прошлым и нынешним экспериментам, не оставят будущих переселенцев совсем уж голодными.

«Марсианские овощи» получаются крупнее «лунных», но меньше земных. Фото: fundamentalchange.wur.nl

КСТАТИ

На Луне появятся грибные места

Сибирские ученые вместе с коллегами из Австрии разработали концептуальную модель лунной грибной фермы. О чем в свое время рассказали в журнале Life Sciences in Space Research.

По словам Владимира Ковалева, кандидата биологических наук, старшего научного сотрудника Института биофизики ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН», на Луне лучше всего «пойдут» вешенки. Они неприхотливы, богаты белком и микроэлементами.

Понадобятся два модуля. Один – для подготовки почвы на основе органических отходов. В другом – будут собственно грядки.

Эксперименты свидетельствуют: двухмодульная ферма может давать по 28 килограммов грибов каждые 66 дней. Для чего понадобятся 86 килограммов отходов.

Одного урожая хватит 14 едокам – так, чтобы каждому два раза в неделю доставалось по 100 граммов вешенок. Если захочется больше, количество модулей можно увеличить.

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