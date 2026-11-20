В Москве открыли мемориальную доску в память о Феликсе Дзержинском. Фото: ФСБ России

В центре Москвы, на Славянской площади, на стене исторического здания начала прошлого века в пятницу, 20 ноября открыли интересную памятную доску.

Знаменитый скульптор, народный художник России Салават Щербаков изваял Феликса Дзержинского — но не в суровом и привычном образе главного чекиста молодой Cоветской республики.

Первый вице-премьер Денис Мантуров и помощник президента Владимир Мединский, а также руководители Мосгордумы и Общественного совета при ФСБ, открыли памятную доску, которая посвящена Феликсу Эдмундовичу как руководителю Высшего совета народного хозяйства Советского Союза. На этом посту он поднимал страну со 2 февраля 1924 года по 20 июля 1926 года.

- Мы воздаем должное масштабу его личности и организаторскому таланту. И одновременно обращаемся к заслугам ВСНХ СССР, роль которого в становлении отечественной промышленности в наши дни, к сожалению, вспоминают не так часто, - заявил господин Мантуров, - Сейчас исторические условия, конечно, другие. Но значение эффективного госуправления, жесткой дисциплины и личной ответственности за результат остается неизменным.

Господин Мединский, назвав Дзержинского самым гуманным чекистом, открытие подобных мемориальных досок посчитал самым благим делом:

- Это наша память. И надежда на то, что мы научимся правильно относиться к нашей великой истории и к нашим выдающимся соотечественникам.

После того, как Железный Феликс 20 ноября 1924-го возглавил Главметалл ВСНХ СССР, под его руководством производство металла в Стране Советов выросло в три раза за несколько лет. А валовая продукция металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности увеличилась на 120%.

Современники называли сына польского дворянина «подлинным рыцарем индустриализации». Его считали сторонником хозрасчета и рыночных отношений. Он приветствовал научные исследования для обеспечения экономической независимости Советского Союза.

А резкого подъема производства ему удалось добиться, во многом, за счет умелого подбора и правильной расстановки кадров, и опоры на трудовые коллективы.

Феликс Эдмундович трудился на посту главы ВСНХ СССР до своей внезапной смерти 20 июля 1926-го. Сто лет спустя он вернулся в здание, где так беззаветно работал — в бронзе...

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