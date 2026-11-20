Владимир Зеленский снова, как и ожидалось, заныл про деньги. Фото: REUTERS.

После заседания «коалиции охочих», простите, «коалиции желающих» украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский снова, как и ожидалось, заныл про деньги.

- Мне жаль, что нам приходится говорить о деньгах, но мы находимся в состоянии войны, поэтому сумма огромная. Все главы государств и правительств поняли, что речь действительно идёт об огромной сумме, — заявил «просрочка». Сумма, которую он запросил, действительно впечатляет. У него есть сейчас 45 миллиардов евро в рамках кредита от ЕС (второй транш), из которых 30 млрд пойдут на оборону, но он запросил еще 70 млрд. При этом, он сам говорит, что на конфликт ему требуется 115 млрд., что означает, что 15 миллиардов для поддержки бюджета он планирует тоже пустить на боевые действия.

Из 70 миллиардов Евросоюз обещает выдать также 45 миллиардов, а остальные предлагает покрыть не входящим в ЕС странам — Британии, Канаде, Новой Зеландии, Японии и прочим «желающим». Но там тоже не в сильном восторге от этой идеи.

Что же касается «коалиции желающих», то в западных СМИ все чаще ей приклеивают обидные, но полностью заслуженные ярлыки - «коалиция политических импотентов», «коалиция нерешительных», «коалиция нежелающих», «коалиция говорунов» и т. д. Что вполне понятно и даже в какой-то степени обоснованно.

Если на финансовую помощь страны, которые в нее входят или вертятся на орбитах около, еще способны, то когда дело доходит до необходимости поделиться вооружениями или повоевать вместо или вместе с ВСУ против российской армии, то тут у многих включается предохранительный стопор. Как, например, у Португалии, с главой МИД которой украинский «просрочка» вел переговоры за день до прошедшей перед тусовкой «коалиции» встречи в формате «Рамштайн».

Напомним, перед встречей союзников в формате «Рамштайн» украинский «просрочка» провел переговоры с главой МИД Португалии Паулу Ранжелом, на которой Зеленскому ассистировал министр иностранных дел Украины Андрий Сибига. Оба они уговаривали португальца предоставить Киеву истребители F-16. Именно главный незалежный дипломат отметился отсылом к атаке на Крымский мост, который преподнес в качестве подарка португальцу.

Министр иностранных дел Украины Андрий Сибига выпрашивал у Португалии истребители F-16 Фото: REUTERS.

- Что касается вчерашнего дня, мост Васко да Гама в Лиссабоне снова самый длинный в Европе. Это подарок Сил обороны Украины дружественной Португалии, - заявил Сибига. Вот только погорячился, выдав, как всегда, желаемое за действительное, поскольку Крымский мост, по крайней мере, в железнодорожной своей части продолжает функционировать. Португальцу такой подарок не очень понравился, поскольку Лиссабон о нем не просил, а Сибига так это преподнес, как будто Киев удовлетворил просьбу Лиссабона. Кстати, несмотря на то, что Зеленский после встречи в своем отчете, как обычно, «подякувал» Португалии за поддержку, в том числе, «украинской боевой авиации», министр иностранных дел Португалии объявил, что Лиссабон отказался передавать Киеву свои истребители F-16.

- Что касается самих самолетов F-16, это невозможно, поскольку они необходимы для защиты воздушного пространства Португалии, - заявил Ранжел, причем, прямо на совместной пресс-конференции с Сибигой. Правда, пообещал выделить боеприпасы для этих истребителей и помочь с обучением украинских летчиков.

Глава МИД Португалии Паулу Ранжел отказался давать самолеты Украине. Фото: Thomas Koehler/Photothek Media Lab/Global Look Press

Кстати, на следующий день на «Рамштайне» уже Брюссель, можно сказать, в утешение «просроченному», пообещал, что до конца года передаст для ВСУ десять своих F-16, но если вспомнить, что эти истребители Бельгия обещает передать уже несколько лет, а самолеты и ныне там, то я бы не очень верил, что эти частью разукомплектованные, а частью списанные самолеты смогут помочь ВСУ.

А сегодня, кстати, Польша показала, чего стоят все заверения в «коалиции охочих». После того, как на территории Польши где-то в 50 или 60 километрах от границы упали два неопознанных объекта, министр обороны Польши Косиняк-Камыш заявил, что польская армия получила приказ срочно привести все системы ПВО Patriot в полную боевую готовность. Тут, сами понимаете, не до Украины, такие Patriot нужны самому. Кстати, поляки поднимали для перехвата залетевшей ракеты пять (пять - !) истребителей: два шведских «Грифона» («Сааб»), два американских F-16 и еще один шведский «Сааб» другой модификации, но они с поставленной задачей не справились, хотя командование отметило «мужество пилотов».

Впрочем, а так ли нужны Зеленскому действительно эти самолеты, ракеты и противоракеты. Судя по всему, он вполне доволен и выделенным для него деньгам. И это вполне его устраивает. Ну а остальное — это, что называется, поплакать для приличия.

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