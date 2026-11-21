Мошенники используют сразу два фактора - сезонную потребность в отоплении и желание сократить расходы. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Отопление в домах большинства россиян работает исправно. Иногда даже форточки приходится открывать. Особенно, когда немного теплеет на улице. Но в некоторых домах без обогревателя или другого отопительного прибора не обойтись. Поэтому спрос на них и на расходные материалы (например, дрова и пеллеты) в холодное время года растет. Этим и пользуются мошенники. Они создают поддельные интернет-магазины и размещают объявления о продаже отопительных приборов и топлива по ценам значительно ниже рыночных, выяснили в проекте «Мошеловка» Народного фронта.

Аферисты объясняют скидки сезонными акциями, распродажей складских остатков или ограниченным запасом товара. Чтобы «зарезервировать» заказ, покупателя просят внести полную или частичную предоплату. В некоторых случаях предлагают доплатить за доставку или срочную отгрузку. После получения денег продавцы перестают выходить на связь, а товар так и не приходит.

- В этой схеме мошенники используют сразу два фактора - сезонную потребность в отоплении и желание сократить расходы. Когда температура снижается, покупка обогревателя или топлива может становиться срочной задачей. Если при этом продавец обещает существенную скидку и утверждает, что товар заканчивается, покупатель рискует принять решение быстрее, чем успеет проверить магазин, - предупреждает Галактион Кучава, эксперт платформы «Мошеловка» Народного фронта.

Мошенники заманивают жертв в поддельные интернет-магазины и размещают объявления о продаже отопительных приборов и топлива по ценам значительно ниже рыночных Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

По его словам, чаще всего на преступников может указывать тот фактор, что продавец пытается увести переписку с человеком в мессенджер (особенно если объявление размещено на известном сайте). А уже там просит перевести деньги по номеру банковской карты – якобы для получения дополнительной скидки.

- Даже присланная фотография паспорта или платежная квитанция не гарантируют безопасность сделки - такие материалы могут быть поддельными. Если же деньги уже переведены, а продавец перестал отвечать, важно сохранить переписку, объявление, адрес сайта, подтверждение оплаты и реквизиты получателя. Следует как можно скорее обратиться в банк и сообщить о подозрительной операции, а также подать заявление в полицию. При этом не стоит перечислять дополнительные суммы за якобы обязательную страховку, повторную доставку или возврат средств - такие требования могут быть продолжением той же мошеннической схемы, - говорит Галактион Кучава.

СОВЕТЫ ОТ «МОШЕЛОВКИ»

Как не стать жертвой этого вида мошенничества

- Проверяйте продавца до оплаты: изучите историю магазина, отзывы на независимых площадках и условия возврата. Не ориентируйтесь только на отзывы на сайте продавца;

- Сравнивайте цены и проверяйте условия доставки. Чрезмерно низкая стоимость в сочетании с требованием срочно внести предоплату - это повод отказаться от сделки;

- Не переводите предоплату на личную карту неизвестного продавца. По возможности выбирайте оплату после получения и проверки заказа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мошенники разводят россиян на шумихе вокруг GTA 6: три уловки, на которые ведутся даже опытные геймеры

Мошенники перешли все границы: Звонят из одной страны, крадут в другой, «отмывают» в третьей