Дональд Трамп выступил в Белом доме на прес-конференции по итогам своей поездки на форум АТЭС в Китай и трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпинем. Фото: REUTERS.

Дональд Трамп выступил в Белом доме на прес-конференции по итогам своей поездки на форум АТЭС в Китай и трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпинем.

Вот наиболее важные высказывания президента США:

- Трамп считает поездку «исторической и очень успешной». Он заявил, что у него «фантастические отношения» с обеими лидерами и встречи с ними - позитивный фактор для Америки, поскольку такое общение и достигаемое в ходе него понимание «обеспечивают США бОльшую безопасность».

- Трамп вновь выразил убеждение, что Москва и Киев хотят завершить военные действия на Украине.

«Президент Путин точно хотел бы решить этот вопрос и заинтересован в гарантиях безопасности для России», - сказал американский лидер. Он отказался прояснить, какие гарантии безопасности США могли бы предоставить Украине, заявив, что сначала «нужно совершить сделку - закончить войну».

- Трамп сообщил, что они с Си Цзиньпином договорились о разработке «совместных ограничений» в области искусственного интеллекта. Он также заявил, что не позволит американским компаниям строить дата-центры за пределами США

- По словам Трампа, мировые цены на нефть резко снижаются, он намекнул, что это его заслуга. Он опять заявил, что не позволит Ирану иметь ядерное оружие, обвинив Тегеран в том, что режим не готов идти на условия Вашингтона.

«Они сумасшедшие, и если не пойдут на настоящую сделку, я сотру их», - пригрозил Дональд. Он сказал, что ходят слухи о планах Ирана использовать «грязную атомную бомбу» в Вашингтоне, но заверил, что жителям столицы ничего не грозит. «Мы все знаем, кто этим у них там занимается и что они конкретно делают», - утверждал Трамп.

Перед журналистами с кратким заявлением выступил также госсекретарь США Марко Рубио.

Говоря о состоявшейся трехсторонней встрече, он подчеркнул, что лидеры ведущих мировых держав должны постоянно встречаться и говорить друг с другом.

«Соглашения безусловно важны, но прежде необходимо создать нужную атмосферу, задать правильный тон для работы, которая открывает возможность заключать торговые сделки и осуществлять дипломатические контакты», - отметил Рубио.

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