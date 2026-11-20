Россия, США и Китай формируют прообраз нового миропорядка Фото: REUTERS.

Все последние дни в западной прессе появлялись тревожные сообщения по поводу встречи Путина, Трампа и Си в Шэньчжэне - не станет ли она "второй Ялтой", на которой мир будет поделен на сферы влияния между великими державами.

О том, какими могут быть реальные последствия встречи новой «большой тройки», мы поговорили с директором Института Китая и стран современной Азии РАН Кириллом Бабаевым.

ГРЯДЕТ СМЕНА МИРОПОРЯДКА

- В чем вы видите главное значение саммита в Шэньчжэне? Можно ли считать его прорывом во взаимодействии великих держав?

- Безусловно, этот саммит является прорывным. Стало ясно, что эпицентр мировой геополитики смещается на Восток. Мы видим формирование особой «тихоокеанской тройки» - трех ведущих ядерных держав, расположенных по берегам Тихого океана. Их объединяет готовность к политическому диалогу и к сотрудничеству в экономической сфере. Между нашими странами есть противоречия, но лидеры не дают им доминировать. Этот ответственный подход вселяет надежду на то, что мир движется к новому, более стабильному и предсказуемому порядку. Принятая на встрече декларация представляет нам абрис нового мироустройства, который и можно будет с полным основанием назвать многополярным.

- Но оппоненты (например, в Европе) утверждают, что нет необходимости менять старый формат, каркасом которого являются НАТО и ЕС. Именно они выступали за глобализацию, жестко предлагая другим странам «жить по правилам». Выходит, нынешний саммит – это «похороны глобализма»?

- Попытка сформировать после окончания холодной войны неолиберальный миропорядок потерпела неудачу. Наоборот, в мире набирает силу стремление большинства стран к многополярности, учитывающей интересы всех, а не только «золотого миллиарда». Это стремление на саммите в Шэньчжэне получило поддержку трех мощнейших в военном и экономическом отношении государств, включая ведущую державу Запада. Трамп проявил реалистический взгляд на мир, осознав необходимость начать диалог с лидерами мирового большинства - Россией и КНР.

В начале 90-х годов многим на Западе стало казаться, что альтернативы неолиберализму нет. Но эта вера в собственную безальтернативность и завела западную доктрину в тупик. Неолиберальные силы в ЕС и США попытались навязать остальным так называемую толерантность, нетолерантную к любым альтернативным видам общественного устройства. Но Западу не удалось причесать весь мир под одну гребенку.

Эпицентр мировой геополитики смещается на Восток. Фото: REUTERS.

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ

- Звучали опасения Европы, что «тихоокеанская тройка» будет обсуждать архитектуру безопасности без участия ЕС.

- По факту, Европа сама изолировала себя от принятия решений о будущем мироустройстве. Нежелание садиться за стол переговоров с Россией и слышать голос мирового большинства – вот причина того, что важнейшая дискуссия об архитектуре мировой безопасности фактически начинается без ЕС. Отказ Евросоюза от компромиссов, к которым он призывает других, может сделать его аутсайдером, оставив за бортом текущих событий. Это существенное поражение европейской дипломатии, но это поражение Европа нанесла себе сама.

Сегодня у Старого Света есть шанс вернуться к ответственному лидерству, подключиться к переговорам о судьбах мира. Полагаю, что в какой-то момент здравомыслящие силы в ЕС возьмут верх, и переговоры с Россией начнутся. Будут ли они вестись со всем Евросоюзом или с отдельными странами – не важно, Россия готова к любому варианту. Не мы устраивали нынешний «новый железный занавес» на наших западных границах, не нам его и демонтировать.

- Насколько важно, что встреча прошла именно в Китае? Какой сигнал Пекин посылает миру?

- Китай – главный бенефициар саммита. Как организатор встречи, Пекин сумел получить максимум выгод от встречи трех лидеров. Известно, что экономические противоречия между Китаем и США, между РФ и США весьма велики. Но Китай занял ответственную позицию, поддержав партнерство и с Россией, и с Америкой. Здесь есть заслуга всех трех лидеров, но прежде всего это успех КНР, которая сумела организовать эту встречу.

МОСКВА И ПЕКИН НА ОДНОЙ ВОЛНЕ

- Китай ранее категорически отказывался обсуждать сокращение ядерного арсенала, и вдруг Си заявляет о необходимости уничтожить все ядерное оружие в мире. Как трактовать его слова, что скрывается за этим ходом?

- Ядерный потенциал Китая в несколько раз меньше, чем примерно равные потенциалы России и США. Поэтому Пекин находится в положении догоняющего и не торопится присоединяться к системам контроля над вооружениями. Скорее всего, Пекин не будет серьезно рассматривать варианты сокращения ядерных вооружений до тех пор, пока он не достигнет относительного паритета с двумя ядерными лидерами. Так что заявление Си Цзиньпина о всеобщем отказе от ядерного оружия – это прежде всего декларация о намерениях, но очень важная декларация. Китай выступает в роли «ядерного миротворца», и этот его образ очень импонирует странам «глобального Юга». Тем не менее в обозримом будущем ядерное оружие останется на планете. Ведь оно много десятилетий было важным сдерживающим фактором, заставляющим даже самые горячие головы трижды подумать, прежде чем пойти на применение силы, затрагивающее интересы одной из ядерных держав.

Россия ожидает выход на новый уровень отношений с Китаем Фото: REUTERS.

- Выгодно ли России включение Китая в систему контроля над вооружениями или в наших интересах оставаться вместе с США на положении двух важнейших ядерных держав?

- России выгоден диалог в области стратегической безопасности со всеми ядерными державами. Ведь срок старых договоров по контролю над ядерными вооружениями истек, а какие-то из них были денонсированы. Это вопрос к западной стороне – какие новые стратегические соглашения они готовы создавать вместе с нами. Россия открыта к созданию новой системы контроля над ядерными вооружениями, мы не против включения в нее и Китая. В сфере стратегических вооружений любые договоренности лучше, чем их отсутствие.

- Торговля между Россией и Китаем — $230 миллиардов в год, а торговля между США и Китаем — $570 миллиардов. Означает ли это, что влияние США на Китай пропорционально размеру торговли и в обозримом будущем будет превосходить российское?

- Во-первых, по итогам этого года мы ожидаем выхода российско-китайской торговли на уровень в $270 миллиардов. Это существенный рост. Во-вторых, наши экономики очень взаимозависимы. Россия играет ключевую роль в обеспечении энергетической и продовольственной безопасности Китая. Китай больше доверяет России, чем США, с которыми у Пекина были моменты противостояния в последние годы. Кроме того, Россия и Китай взаимно дополняют друг друга и в других сферах – в военном, политическом сотрудничестве. Это очень важный фактор. Поэтому при огромной важности для Китая экономического сотрудничества с США, важность России во внешних связях Поднебесной не меньше: просто с нами эти связи более многовекторны и разнообразны, чем с США.

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