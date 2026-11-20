Владимир Путин дал интервью режиссеру Эмиру Кустурице. Фото: kremlin.ru.

- Каждый человек - это не просто какая-то биологическая субстанция, которая состоит из костей и кожи, - говорил задумчиво Президент России. - Основная, главная составляющая у человека, составляющая любого человека — это душа, то есть то, чем нас наградил Господь.

Поразмышлять о вечности Владимира Путина вдохновил сербский режиссер Эмир Кустурица. Беседу отсняли для документального фильма «Наше крещение. Предстоятель», снятого к 80-летию патриарха Кирилла.

А «Комсомолка» собрала самое яркое из этого интервью.

Интервью проходило в президентской библиотеке Сенатского дворца. Фото: kremlin.ru.

ОБЩАЯ ГРАНИЦА С БОГОМ

Шкафы темного дерева, ломящиеся от книг, возвышались, как башни. За столом, в их тени, сидел глава государства. Знаменитого режиссера он встретил в символическом, подобающем для глубокой беседы месте - президентской библиотеке Сенатского дворца.

И вопросы Кустурицы звучали достойно этих стен.

Начал режиссер с простого…и, одновременно, сложного. Сколько лет Владимир Путин у руля – чувствовал ли он за это время, что Россия требует от своего правителя веры? Молитвы?

- Вы знаете, Россия существует уже более 1000 лет, большая история. За это время про Россию очень много сказано, написано. В XVIII веке был такой фельдмаршал Миних, который как-то сказал – во всяком случае, ему приписывают это высказывание: «Россия – это та страна, которая напрямую управляется Богом. Иначе непонятно, как она вообще существует».

Путин вспомнил Александра II. Император, то ли в шутку, то ли всерьез, сказал, что: «Россией управлять совсем несложно, только абсолютно бесполезно». Кустурица в долгу не остался – вспомнил немецкого поэта Рильке, сказавшего, что наша страна «граничит с богом».

Фото: kremlin.ru.

ТРЕТИЙ РИМ НА СТРАЖЕ ТРАДИЦИЙ

Кустурица заметил, что сегодня это качество нашего Отечества ощущается особенно остро. Потому что сегодня Россия, в эпоху мировой нестабильности и глобальных перемен, практически олицетворяет добро. Защищает и сохраняет те ценности, которые на протяжении всего существования европейской цивилизации были ключевыми. Семью. Любовь. Верность. Праведность. Самоотверженность. Практически став Ковчегом для самых драгоценных основ человеческого. Для всех, кто верует в Христа.

- В русской теологической, философской мысли на протяжении веков присутствует одна мысль, которая звучит так: Москва – третий Рим, четвёртому не бывать. И дело не в теологии, а в дне сегодняшнем. У нас, – я знаю, это не массовый характер носит, – но есть случаи переселения к нам людей из других стран, из европейских стран. Когда я с этими людьми разговаривал, они говорят, что главным мотивом, причиной переезда было стремление сохранить их ценности, сохранить семью и обеспечить будущее их детей, которые, как они считают, должны воспитываться в рамках традиционных ценностей.

Путин заметил – это касается не только христиан. В самой стране еще три религии можно назвать основными – ислам, иудаизм и буддизм. Кроме того, Россия будет рада всем, кто разделяет наши ценности и идеалы. Тем, кому сложно выжить в обществе, где различным «меньшинствам» уделяют больше внимания, чем большинству.

Знаменитый режиссер заметил, что слова президента подтверждают тенденции. За последние 5 лет в Северной Америке к православной церкви присоединилось полтора миллиона человек.

Фото: kremlin.ru.

РУССКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Кустурица обратился к феномену – все чаще говорят вслух не только о России, но и о «русской цивилизации». Но как ее, эту цивилизацию, видит президент?

- Да, мы говорим о русской цивилизации, я думаю это справедливая постановка вопроса. Здесь нет какого-то самолюбования, зазнайства, боже упаси. Мы признаём, что российская цивилизация – это одна из великих цивилизаций.

Не русская – российская. Вот так это прозвучало в словах президента. Он вспомнил великую китайскую цивилизацию, которая, отчасти, поглотила нашествие монголов. Отдал должное феномену индийской цивилизации. И определил, чем наша отличается:

- Вы знаете, я думаю, я постоянно над этим думаю. И прихожу к одной мысли: русская цивилизация никогда никого не прибирала к рукам. Она позволяла развиваться и русскому народу, русскому этносу, и создавала условия для развития других народов и других этносов, которые входили в состав Российской империи, в состав семьи Российского государства. Давала развиваться, обеспечивала их суверенное духовное развитие, их религию, традиции и языки. В этом и заключается уникальность российской цивилизации.

Президент добавил – у Достоевского нашел очень хорошую цитату об этом.

- Он сказал, что русский человек легко взаимодействует с другими, живёт с другими и вживается в другое. И вообще у русского человека есть очень сильный инстинкт общечеловечности. Это, в том числе, и отличает русскую цивилизацию, - резюмировал Путин.

Фото: kremlin.ru.

НЕ СТАВЬТЕ ИЛЬИЧА ПРОТИВ КУЛИЧА

В основе русской души, все же, лежит русская церковь, уверен Кустурица. Путин согласился, добавив, что наша конфессия всегда выделялась свободой от государства. Император был «хранителем», но не главой церкви. В той же Англии – наоборот.

- Вы знаете, я начинал свою работу в органах государственной безопасности, - продолжал Путин. - Там были отдельные подразделения, которые занимались внутренней оппозицией. А церковь во времена СССР была единственной легальной оппозицией государству, другая идеология. Ну так вот, все сотрудники КГБ, которых я знаю, работавшие по этой линии, покрестились. И непонятно, кто на кого больше влиял: государство и КГБ на церковь, или церковь на государство и КГБ. Все на Пасху носили нам куличи, крашеные яйца…

Путин заметил: сегодня роли церкви и государства тоже разделены. Власть не лезет в дела РПЦ - это признает и сам Патриарх Кирилл. И, по мнению президента, это дает возможность религии развиваться гармонично, отдельно. И ошибки власти не «вешают» на церковь.

- Что касается роли, места религии и церкви в истории Российского государства, она уникальна. Почему? До 988 года, до Крещения князем Владимиром Руси не было единого русского государства, не было и русского народа как отдельного этноса. Было примерно пятнадцать славянских этнических групп: древляне, поляне, кривичи, вятичи, на северо-западе были свои. Но русских не было. Единый народ и централизованное русское государство возникло только после того, как пришла религия, - заметил Владимир Путин.

И на протяжении истории церковь оставалась «нутром», сердцем страны. В 1943-м Сталин внезапно восстановил патриаршество.

- Потому что какими бы ни были жестокими гонения на православную церковь, она не задумываясь встала на защиту Отечества, - улыбнулся президент.

Кустурица добавил – каноны и традиции русского православия оставались неизменными 1500 лет. И, возможно, именно это и привлекает современного человека. Мир меняется, Бог – остается. В той же самой, традиционной церкви.

Фото: kremlin.ru.

ПРАВИЛЬНАЯ СТОРОНА ИСТОРИИ

Не пропустил знаменитый режиссер и вопрос об Украине. Как случилось, что братские народы ведут братоубийственную войну? Что президент хотел бы сказать украинцам?

Путин вспомнил древнеримское правило: «разделяй и властвуй». И заметил, что все беды нашего Отечества всегда приходили именно оттого, что мы – слишком большие. Громадная территория с несметными ресурсами. И именно они были всегда целью врага.

- Все нашествия на Россию в современной истории тоже, на мой взгляд, связаны с этим: и нашествие Наполеона, и Первая мировая, и Вторая мировая война – у нас Великая Отечественная. В них идеологические соображения, на мой взгляд, играли абсолютно второстепенную или третьестепенную роль. Самыми главными были вопросы геополитического интереса и характера – разделить и властвовать.

И сегодня, уверен президент, причина войны в том же. Нас хотят разделить. Подчинить. И именно это должен понимать каждый украинец. Помогают не ему. Не ради его идеалов. Не потому, что сочувствуют. А просто из корыстного желания. Делая простых людей орудием для достижения собственной цели.

- Понимая это, на мой взгляд, все мы, в том числе и те люди, которые проживают на территории сегодняшней Украины, должны стремиться к объединению. Пускай не в рамках единого государства, совсем не об этом речь. Но к объединению в самом широком смысле этого слова. Во времена СССР, в 1986 году на территории сегодняшней Украины проживало 51 или 52 миллиона человек, это была одна из самых крупных, индустриально развитых территорий Европы. Что получилось после развала? Украина все утратила: судостроение, авиастроение, ракетостроение. Почему? Да потому что власть на Украине захватили не патриоты, а националисты. Отличие патриотизма от национализма в том, что патриоты любят свою страну, а националисты ненавидят других, - спокойно объяснил Путин.

А ненависть может только разрушать.

В конце президент обратился с братскому народу с призывом:

- Я бы хотел, чтобы украинцы это услышали. Какие бы трагедии ни происходили сегодня, надо думать о будущем, о своих детях и понимать: если мы хотим быть сильными, мы должны быть вместе – в том смысле, что должны объединять свои усилия для достижения общих целей. Что касается военнослужащих украинской армии, я уже говорил, я не хочу сказать «сдавайтесь в плен», потому что это звучит несколько унизительно. Всё-таки они воюют и воюют достаточно последовательно. Я хотел бы сказать: переходите на нашу сторону, потому что она является нашей общей стороной. На общую сторону, на правильную сторону истории.

Фото: kremlin.ru.

ЗАЛОГ ПОБЕДЫ

Кустурица вспомнил, что философ Николай Трубецкой считал «кодом победы» над Россией «скорость монгольской лошади» - ведь именно она подарила победу татарам. Но что сегодня станет залогом торжества на поле боя – скорость ракеты или русский дух?

- Вы знаете, на мой взгляд, сегодня очень важным, принципиальным является даже не скорость ракет, а скорость мысли, - внезапно ответил Путин. - Потому что мне военные специалисты говорят: если вчера ещё важны были технические составляющие современного вооружения, то сегодня важны математические знания, потому что скорость изменений в военно-технической сфере невероятная. И кто лучше мыслит, кто быстрее реагирует на происходящие события и вызовы, тот побеждает. А духовная основа, крепость духа – это само собой, никто этого не отменял.

ЧУВСТВО МОЛИТВЫ

Режиссер задал необычный вопрос – чувствует ли президент, что за него молятся. Владимир Владимирович был рационален – знать такое невозможно. Но, с одной стороны, глава государства чувствует поддержку людей, народа, и это придает ему сил. С другой – молится сам. За народ нашей страны. За успех и благо людей. И делает это ежедневно.

Да и иррациональные чувства у Владимира Путина все-таки есть. Это радость за тех, кто представляет Россию и добивается оглушительного успеха.

- Когда я смотрю на достижения наших учёных, деятелей искусства, спортсменов, даже рядовых людей, которые что-то делают уникальное или урожай какой-то фантастический собирают, у меня возникает такое чувство восторга, как будто это делают не просто люди. Я чувствую, будто это делают такие вот талантливые, выдающиеся, красивые люди, близкие мне люди, чуть ли не члены моей семьи. Я воспринимаю это как личный успех, как личную победу. Это очень приятное чувство, - с теплом сказал Путин.

Фото: kremlin.ru.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ПУТИН

О рождении Советского Союза

- Вы знаете Советский Союз рождался всё-таки при определённой гармонии власти и общества. Почему? Потому что сама социалистическая идея была очень популярна во всем мире. Да и идея сама по себе очень хорошая, она сродни христианству. То же самое братство и так далее. Да, это выродилось потом в репрессии, в подавление чужого мнения, в концлагеря. Но на первом этапе это была именно гармония. Отсюда, кстати говоря, огромные успехи советской разведки. Почему? Как писал один из исследователей, люди беззаветно работали на свою родину. Это было общей идеей. А идея – самое сильное оружие.

Сплетение судеб

В конце режиссер продолжил разговор о чуде жизни. Глава государства вспомнил историю, как его крестили. Мама вместе с соседкой задумали это втайне от отца, члена КПСС. В Преображенском соборе встретили священника Михаила – он покрестил мальчика и даже показал икону с его именем – Владимир – под куполом храма.

- Потом мы как-то с Патриархом разговорились, и я его спросил, говорю: Вы, батюшка, как в церкви оказались вообще? Он говорит: ну как, у меня отец был священником. Я говорю: правда? А где он служил? Он говорит: в Ленинграде, в Преображенском соборе. Я уже тогда немножко насторожился, говорю: как звали Вашего отца? Говорит: «Михаил». – «А были там ещё Михаилы в это время?» Он говорит: нет. Причём так уверенно говорит, он же не знал историю, которую мне мама рассказывала. Он говорит: «Нет, других Михаилов не было». – «Вы знаете, ваше святейшество, похоже, что Ваш отец меня крестил».

Глава государства продолжил - о чуде сплетения человеческих судеб.

- Это, конечно, удивительная история: отец крестил рядового младенца из рабочей семьи. Его сын в 15 лет ушёл из семьи, начал самостоятельную жизнь, стал геологом, изучал картографию, а потом стал геологом и сотрудником геологической партии. В конце концов он стал Патриархом Московским и всея Руси. А мальчик из рабочей семьи, которого его отец крестил, стал Президентом Российской Федерации. Это чудо какое-то или что?