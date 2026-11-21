…- Андрей Сергеевич (Никитин - вице-премьер правительства РФ), здравствуйте. Это Радио «Комсомольская правда», Александр Гамов, можно сказать, биограф Никитина.
- Добрый день, Александр.
- Естественно, вопрос у всех один – мы все переживаем за Крымский мост. Как там с движением сейчас ситуация?
- Железнодорожное движение работает. Основная логистика налажена.
По автомобильному движению, как уже говорил Марат Шакирзянович Хуснуллин (вице-премьер правительства РФ. - А.Г.), работы по восстановлению ведутся, этим заняты инженеры, проектировщики.
По итогам будет принято решение.
Фото: Иван МАКЕЕВ.
- Что пассажирам передать? Меня, знаете, что удивило? Несмотря на тревожную информацию по Крымскому мосту, был по ТВ такой репортаж… Кассы билетные. И люди охотно покупают билеты и говорят, что никаких проблем, мы ничего не боимся. Как бы вы это прокомментировали?
- Все действия и Минтранса, и Крымской железной дороги - подчинены требованиям безопасности, работают только с учетом этих важных критериев.
Безусловно, безопасность пассажиров - это основной приоритет. Поэтому, понятно, что определенные ограничения возможны.
- И с доставкой продуктов питания и так далее логистика, как я понимаю, налажена?
- Логистика, конечно, будет немножко посложнее, чем была раньше. Но что надо делать - понятно.
Под руководством министра транспорта Дмитрия Ядрова оперативный штаб работает круглосуточно. Координирует свои действия с региональными властями.
Поэтому, все необходимые решения понятны, они приняты, выполняются.
И - в самое ближайшее время коллеги опубликуют последовательность действий и для пассажиров, и для тех, кто везет грузы.
- Как вам новый - недавно назначенный - министр транспорта? Вы с ним наверняка в сутки по несколько раз общаетесь?
- Мы общаемся уже минимум два года, и когда я был заместителем министра, и министром. Дмитрий Викторович возглавлял Росавиацию. Это одно из ключевых направлений работы транспортной отрасли.
Дмитрий Ядров очень достойно отвечал всегда на все вызовы. И сейчас мы в тесном контакте продолжаем работать, практически в постоянном режиме.
- Андрей Сергеевич, мы очень переживаем. У нас нет никаких сомнений, что все будет хорошо с Крымским мостом и с пассажирами. Спасибо вам огромное.
- Все будет хорошо.