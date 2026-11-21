В самое ближайшее время будет опубликована последовательность действий и для пассажиров, и для тех, кто везет грузы через Крымский мост. Фото: Максим Чурусов/ТАСС

…- Андрей Сергеевич (Никитин - вице-премьер правительства РФ), здравствуйте. Это Радио «Комсомольская правда», Александр Гамов, можно сказать, биограф Никитина.

- Добрый день, Александр.

- Естественно, вопрос у всех один – мы все переживаем за Крымский мост. Как там с движением сейчас ситуация?

- Железнодорожное движение работает. Основная логистика налажена.

По автомобильному движению, как уже говорил Марат Шакирзянович Хуснуллин (вице-премьер правительства РФ. - А.Г.), работы по восстановлению ведутся, этим заняты инженеры, проектировщики.

По итогам будет принято решение.

Вице-премьер правительства РФ Андрей Никитин Фото: Иван МАКЕЕВ.

- Что пассажирам передать? Меня, знаете, что удивило? Несмотря на тревожную информацию по Крымскому мосту, был по ТВ такой репортаж… Кассы билетные. И люди охотно покупают билеты и говорят, что никаких проблем, мы ничего не боимся. Как бы вы это прокомментировали?

- Все действия и Минтранса, и Крымской железной дороги - подчинены требованиям безопасности, работают только с учетом этих важных критериев.

Безусловно, безопасность пассажиров - это основной приоритет. Поэтому, понятно, что определенные ограничения возможны.

- И с доставкой продуктов питания и так далее логистика, как я понимаю, налажена?

- Логистика, конечно, будет немножко посложнее, чем была раньше. Но что надо делать - понятно.

Под руководством министра транспорта Дмитрия Ядрова оперативный штаб работает круглосуточно. Координирует свои действия с региональными властями.

Поэтому, все необходимые решения понятны, они приняты, выполняются.

И - в самое ближайшее время коллеги опубликуют последовательность действий и для пассажиров, и для тех, кто везет грузы.

- Как вам новый - недавно назначенный - министр транспорта? Вы с ним наверняка в сутки по несколько раз общаетесь?

- Мы общаемся уже минимум два года, и когда я был заместителем министра, и министром. Дмитрий Викторович возглавлял Росавиацию. Это одно из ключевых направлений работы транспортной отрасли.

Дмитрий Ядров очень достойно отвечал всегда на все вызовы. И сейчас мы в тесном контакте продолжаем работать, практически в постоянном режиме.

- Андрей Сергеевич, мы очень переживаем. У нас нет никаких сомнений, что все будет хорошо с Крымским мостом и с пассажирами. Спасибо вам огромное.

- Все будет хорошо.