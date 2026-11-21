Судно «Спарта II» - немолодой ролкер, 26 лет на плаву, с осени 2022-го челноком ходит между Питером и Калининградом. Фото: РОСПРОМТ / rosmorport.ru

Утром в Финском заливе загорелось судно «Спарта II». Немолодой ролкер, 26 лет на плаву, с осени 2022-го челноком ходит между Питером и Калининградом: контейнеры, фуры, генеральный груз. В трёх милях от нашей границы, в нейтральных водах, на международном фарватере в него прилетели два беспилотника. Горели мостик и надстройка, экипаж сняли с борта. Неуправляемое судно понесло в финские воды.

Силы обороны Финляндии сообщили, что «зафиксировали атаку», и тут же доложили в НАТО. Восток залива финны закрыли для полётов и судоходства ещё в начале пятого утра – на случай, если придётся сбивать дроны. Сбивать, судя по итогу, не стали. Зато видели всё: и полёт, и попадание, и пожар.

Премьер Финляндии Петтери Орпо с явным облегчением поспешил напомнить, что Украина «имеет право давать отпор агрессору». На Западе уже говорят, что ролкер под американскими санкциями и принадлежит «Оборонлогистике». Будто санкционный список – лицензия на отстрел.

Премьер Финляндии Петтери Орпо. Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/www.imago-images.de/Global Look Press

С севера Финляндия, с юга Эстония, обе в НАТО. Между ними узкое горлышко, по которому морем идёт снабжение Калининграда: паромы, ролкеры, контейнеровозы. По оценкам калининградских властей, так в область везут порядка 22% всех грузов. Железная дорога через Литву давно зависит от настроения в Вильнюсе. А на море ни таможни, ни чужих разрешений – только нейтральные воды. Как и в небе: самолёты в Калининград летают над Балтикой таким же узким коридором.

И вот по морской артерии ударили. И НАТО вроде как ни при чем.

Я много раз говорил, что нападать на нас не будут. Нас будут провоцировать на атакующие действия. И Калининград тут самый очевидный повод. При его блокаде мы вынуждены будем пробивать коридор.

Пока это лишь репетиция и разведка боем - как мы отреагируем, что предпримем в ответ, насколько далеко они могут зайти. В Хельсинки, Таллине, Брюсселе и Лондоне сейчас смотрят на нас очень внимательно. Слова им неинтересны – только действия. Не будет ответа, и через месяц удар по судну на Балтике перестанет быть новостью, а через полгода станет фоном. Безнаказанность порождает уверенность. И в итоге мы лишимся морского снабжения Калининграда.

Дальше по сценарию суша, где Вильнюс и так держит руку на шлагбауме, и небо, тот же узкий коридор над нейтральными водами. А когда мы наконец решим прорывать её силой, нас назовут агрессором, развязавшим войну с НАТО. Под эту картинку всё и готовится.

Выбора у нас, по сути, нет. Каждое судно, идущее в Калининград, должно идти под защитой. Каждый такой удар должен иметь цену, понятную тем, кто его готовил, наводил и «фиксировал». Назначать её надо сейчас, пока она не высока.