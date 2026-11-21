48-летняя певица Анна Семенович периодически общается с поклонниками в соцсетях Фото: Михаил ФРОЛОВ.

48-летняя певица Анна Семенович периодически общается с поклонниками в соцсетях. На днях она разместила окошко в блоге с призывом задавать ей вопросы. Одна из подписчиц спросила: «Как почувствовать себя красивой?» Исполнительница решила ответить, а заодно прочитала небольшую лекцию для всех женщина на тему принятия себя.

- Дорогая моя красавица, — начала Семенович. — Вы должны каждое утро просыпаться, подходить к зеркалу и говорить себе, какая вы красивая, какая вы прекрасная. Делайте что-то для себя приятное, что нравится вам. Сходите к косметологу, купите какую-то красивую вещь себе, новые туфли, балуйте себя и знайте, что вы самое ценное, что у вас есть.

«Балуйте себя»: Анна Семенович рассказала, как почувствовать себя красивой

На днях она разместила окошко в блоге с призывом задавать ей вопросы Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

А завершить свою речь Анна решила цитатой модельера Коко Шанель: «Некрасивых женщин не бывает. Есть просто женщины, которые не умеют себя преподнести».

На слова певицы, пожалуй, действительно можно обратить внимание, потому что своим оптимизмом и любовью к жизни она не раз заражала поклонников. В свои почти 50 лет Анна собирается выйти первый раз замуж — ее возлюбленный Денис Шреер (ему 45 лет) недавно сделал вокалистке предложение. Семенович уже познакомилась с родителями избранника, так что свадьба не за горами.

В свои почти 50 лет Анна собирается выйти первый раз замуж — ее возлюбленный Денис Шреер (ему 45 лет) недавно сделал вокалистке предложение Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Познакомились Анна и Денис три года назад в ресторане: певица отдыхала с подругами, а Шреер расположился неподалеку тоже с компанией. Мужчина постоянно задевал стул Анны, и она даже решилась сделать ему замечание. Денис не понял, что перед ним популярная артистка, но девушка ему понравилась. Он пригласил Анну с подругами в караоке, а позже их знакомство продолжилось. Позже оказалось, что мужчина женат — его супруга с сыном проживают в Германии. Однако, по словам Дениса, с женой у них уже не было отношений, поэтому он начал бракоразводный процесс.

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