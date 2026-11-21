Певица MARGO не стала скромничать с выбором наряда для музыкальной премии. Фото: Кадр видео.

Певица MARGO не стала скромничать с выбором наряда для музыкальной премии. Артистка появилась на красной дорожке в необычном бархатном топе-бандо в виде жесткого банта, который открывал плечи и часть талии. Откровенный верх от Jean Paul Gaultier она сочетала с черными брюками, высокими сливовыми перчатками и ярко-красными туфлями. Образ дополнили голубая геометричная сумочка и темная помада.

Цветовая гамма наряда тоже оказалась неслучайной. По дресс-коду мероприятия красный символизировал страсть, а фиолетовый — мечту. MARGO объяснила, почему выбрала именно эти оттенки: «У меня и фиолетовый, и красный. Красный — это любовь. Я влюблена в себя. И не только. А фиолетовой я не знаю, что это».

MARGO вышла на красную дорожку в одном лишь откровенном топе

Когда певице подсказали значение цветов, она нашла собственное объяснение: «Мечтатели — все, кто мечтают обо мне».

Топ артистка выбрала из-за его насыщенного оттенка Фото: Кадр видео.

Топ артистка выбрала из-за его насыщенного оттенка: «Я выбирала по цвету, под расходу. Нашла у себя такой прекрасный, яркий, страстный топ и решила, что надо».

Журналисты также обратили внимание на необычную сумочку MARGO в виде коробки из род торта. Оказалось, это одна из ее любимых моделей от Филиппа Киркорова. Внутри аксессуара, вопреки предположениям, не было кондитерского изделия: певица носит там одну лишь помаду.

На премии артистка также рассказала об отмене запланированного концерта. Она объяснила, что хочет подготовить масштабное выступление, поэтому ей требуется больше времени. «Я решила делать огромное шоу, профессиональное, неповторимое, незабываемое. Это в стиле MARGO. Поэтому мне нужно немного больше времени подготовиться. Я осознала, что маленькие концерты — это не для меня», – сказала MARGO корреспонденту KP.RU.

Еще одной причиной стали новые организаторы, которые долго не выходили на связь. Певица призналась, что начала переживать за подготовку и предпочла сама отменить выступление, чтобы избежать возможных проблем.