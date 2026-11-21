Выступление Петра Порошенко (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) перед протестующими на улице Банковой в Киеве. Фото: ITAR-TASS

Ровно 13 лет назад один проживающий в Киеве пуштун по имени Мустафа Найем опубликовал свой исторический твит: «Встречаемся в 22-30 под монументом Независимости. Одевайтесь тепло, берите зонтики, чай, кофе, хорошее настроение и друзей. Перепост всячески приветствуется!»

Так начался украинский Евромайдан, последствия которого незалежные самостийники и упоротые щеневмерлики расхлебывают и по сию пору. Вернее, пытаются из букв «о», «п», «ж» и «а» составить слово «счастье». И не хотят понимать, что эта задача, в принципе, нерешаемая, и даже никакой Искусственный Интеллект им в этих попытках не поможет.

Журналист и общественный деятель Мустафа Найем (слева) считается одним из инициаторов Евромайдана. Фото: Петр Сивков/ТАСС

Сегодня «просроченный» украинский главарь бандеровского режима Владимир Зеленский вместе со своей супружницей Оленой и кучей клевретов из членов своей команды в честь Дня Достоинства и Свободы, названного так как раз по случаю начала Майдана, принесли по лампадке к «Стене героев Небесной сотни».

С «просрочкой» собрались все - Никита, Стас, Гена, Турбо и Дюша, простите - Корецкий, Стефанчук, террорист Буданов*, Арахамия и куча фигур рангом пониже и масштабом помельче. Сам «просроченный» потом выдал целый спич в своем аккаунте, в котором не скупился на похвалы украинскому народу.

- Смелость и неравнодушие украинцев проявили себя в 2004-м, когда люди сказали, что без них судьбу Украины не решат. И в 2014-м, когда украинский народ снова доказал, что защитит независимость и избранный миллионами европейский путь для Украины. Помним, чтим и благодарим за то, что в чрезвычайное историческое время украинцы не остаются в стороне, - заявил «просроченный». - Каждый год традиционно на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве мы отдаем должное подвигу героев Небесной Сотни и всех защитников и защитниц независимости Украины, свободы и права нашего народа жить в своей стране именно так, как народ это определяет.

Аллея Героев Небесной Сотни в Киеве, 2015 год. Фото: Fotokon/Shutterstock/Fotodom

Оказывается, это именно народ сейчас определяет, как жить и что делать на Украине, а вовсе не один угашенный наркоман с одновременными маниями величия и преследования. 13 лет — это все-таки достаточно большой промежуток времени, чтобы подвести хотя бы какие-то итоги победившего Майдана. Так чего лишились бы украинцы, если бы их Майдан не победил их собственное государство?

Они не потеряли бы Крым, не потеряли бы еще более 20% территории страны и, по минимальным оценкам, половину населения.

Они не узнали бы, что такое настоящая война, которой бы не было, если бы не Майдан. Они бы не научились убивать друг друга и воевать с русскими.

Они не заполнили бы старые кладбища и не понастроили бы новые, которые по площадям скоро сравняются с площадями городов.

Они бы не выбрали себе в лидеры страны бывшего комика, который посылает их на убой бестрепетной рукой.

Они бы никогда не узнали, что можно жить в условиях постоянных угроз репрессий, прятаться по домам и схронам от полиции и военкоматчиков, не совершив никаких преступлений. Им осталось бы неизвестно, что такое «бусифицирование», «охота на людей» и «подпольные тюрьмы ТЦК».

Они бы не стали массово доносить друг на друга за использование русского языка.

Тысячи их не стали бы миллионерами (а десятки при власти - миллиардерами), нахапав на поставках из-за рубежа денег, вооружений, гуманитарной помощи и всего остального, а миллионы не потеряли бы дома, хозяйство, накопления и уверенность в будущем своих детей.

Они бы до сих пор голосовали бы на выборах за разные партии, и ходили бы на выборы, где политики «мочили» бы друг друга словами, на худой конец, кулаками.

Фото: ZUMA/TASS

Они бы до сих платили бы по 45 евро за визу в Шенгенскую зону (последнее, конечно, не факт, потому что безвизовый режим Янукович все-таки обещал отменить со временем).

У них бы продолжали развиваться сельское хозяйство и металлургия, составляя конкуренцию европейским фермерам и металлургам.

Там еще столько этих «бы», что можно перебирать до утра и ни разу не ошибиться. С другой стороны, мы и все нормальные люди никогда бы не узнали, какую мерзость представляет собой современная бандеровщина, и насколько отвратительны эти щирые и самостийные нелюди. Майдан заразил украинцев, пройдясь по ним, что беспощадная эпидемия, превратив их в нацистское бездумное и не желающее соображать стадо, а нам дал от украинства прививку. Жаль лишь, что очень дорогой ценой.

- Важно, чтобы люди приходили в это место, видели лица участников Революции Достоинства, чтили украинское стремление к свободе. И благодарили тех, кто обеспечивает Украине независимость. От 2014-го, от 2022-го, - завершил свое обращение по поводу и случаю «просрочка» Зеленский. И плевать ему, что многие нынешние участники той «революции гидности» сейчас ужасаются. Но исключительно про себя. Потому что «демократ» Зеленский — это вам не «кровавый диктатор Янукович», при котором можно было трепать языком. При нынешней «демократии» за неосторожное слово можно и в «подвалы СБУ» загреметь.

При нынешней «демократии» Зеленского за неосторожное слово можно и в «подвалы СБУ» загреметь Фото: REUTERS.

Насчет благодарили — это, конечно, «просроченный» погорячился. Но вот забывать про это и преподанный урок нельзя. Это настоящее преступление из категории особо тяжких, причем, без срока давности.

А так, что же, напрацювали украинцы по полной. Зато сэкономили. Аж по 45 евро. Наверное, больше то государство Украина и не стоило.

А другого уже не будет.

* внесен в список террористов и экстремистов в РФ.

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