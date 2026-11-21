Рэпер Баста, он же Василий Вакуленко, поддержал идею возвращения оценок за поведение в российских школах Фото: Кадр видео.

Рэпер Баста, он же Василий Вакуленко, поддержал идею возвращения оценок за поведение в российских школах. Сам артист, по его признанию, в детстве старался хорошо себя вести, поскольку побаивался последствий. В разговоре с корреспондентом KP.RU он также вспомнил концерт, который назвал самым ярким в своей жизни. И это выступление состоялось еще в 2008 году.

Баста признался, что еще не успел послушать популярных в этом году артистов из-за уважения к журналистам, но очень хочет это сделать. «Я сразу пришел к вам, чтобы вы не ждали меня, чтобы не говорили, что я человек, который игнорирует время людей, которые посвятили себя работе в прессе. В зале я бы всех послушал. Мало, к сожалению, бываю на концертах», – сказал Баста.

KP.RU поинтересовался у музыканта, какой концерт оставил у него самые сильные впечатления. Баста неожиданно перенесся на 18 лет назад, когда в московском клубе «Икра» выступил американский рэпер MF DOOM. По словам артиста, это было единственное выступление музыканта в России. Позже MF DOOM умер, поэтому повторить тот вечер уже не удалось.

«Лучший концерт в жизни? Это был как раз 2008 год, это был клуб “Икра”, был концерт MF DOOM, единственный, по-моему, в России. Потом он умер, и его уже такого повтора не было».

Также мы спросили Басту о возвращении оценок за поведение. Рэпер не только одобрил инициативу, но и вспомнил, как сам получал отметки за дисциплину в школе. «У меня были, кстати, неплохие оценки за поведение, потому что я боялся. Ну, по-разному, двоечки тоже были. Хорошая идея!»