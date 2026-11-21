Сценарист фильма «Семь стариков и одна девушка» Альберт Иванов умер в возрасте 88 лет. Фото: кадр из видео «Альберт Иванов рассказывает про сказки о предметах» / Алексей Ходорыч

...Поздний СССР, заря перестройки. В допотопном телевизоре, к которому прилагались плоскогубцы (даже не спрашивайте), всего два канала. А иногда вообще один. И вдруг сквозь серую мглу скучных взрослых передач прорывается довольно странный по тем временам мультфильм «Крылья, ноги и хвосты», резко диссонирующий с остальным телевизионным фоном. В нем гриф учил страуса летать: «Летим, птичка, там столько вкусного! Лучше один день потерять, потом за 5 минут долететь!» Мультик дико смешной, абсурдистский - полный, как сейчас понятно, иронии. Он снят по сценарию Альберта Иванова — писателя и сценариста, который скончался 21 ноября в почтенные 88 лет.

Но если мультфильм «Крылья, ноги и хвосты» был для гурманов, то цикл бесконечно экранизируемых сказок про Хому и Суслика - для всех. Главных персонажей всей своей творческой жизни Иванов придумал аж в 1975-м — и издавал новые книжки вплоть до новейшего времени. Звери ссорятся, мирятся, попадают в нелепые ситуации и неизменно находят выход. За легкостью этих историй стоит серьезная работа автора, посвятившего детской литературе большую часть жизни.

Но почему Хомяк и почему Суслик? «Мне все время хотелось написать сказки о каком-нибудь симпатичном зверьке, - объяснял Иванов.. - Но все животные были разобраны: медвежата, зайчата и даже волчата… Не писать же о тушканчиках?! И вдруг возникло — хомяк! Мне хомяки всегда нравились, у них щеки пузатые. Имя ему подобрал: Хома, как Homo. У хомяка тут же возник лучший друг Суслик».

Так и пошло-поехало. Хотя печатать сначала его не хотели: издательства норовили углядеть в его текстах нехорошую иносказательность, политический подтекст… К чему, например, сказка «Как Хома клетку нашел»? Что это за опасные рассуждения о внутренней свободе? Что хотел сказать автор?!

Иванов родился 5 июня 1938 года в поселке Ожерелье Московской области (сейчас это микрорайон города Каширы) в семье учителей. Его детство и юность, за исключением двух лет, проведенных с семьей в ГДР, где работал отец, прошли в Воронеже. Здесь же он окончил филфак. Позже Иванов получил второе высшее образование — окончил сценарный факультет ВГИКа. Несколько лет он работал редактором на «Мосфильме», совмещая работу в кино с писательством.

Вообще-то он проявил себя не только как автор мультфильмов. По его сценариям (иногда в соавторстве) сняты довольно известные художественные фильмы: «Семь стариков и одна девушка», «Три дня в Москве», «Свистать всех наверх!» и «Поговорим, брат...». Но постепенно сказки победили. «Приключения Хомы», «Страшная история», «Хитрая ворона», «Раз — горох, два — горох», «Клетка».

В отличие от киносценариев, сказки Иванов писал на протяжении десятилетий. При всей своей дидактичности, в его сказках совсем нет назидательной интонации. Нравоучениям Иванов предпочитал смешную ситуацию и живой характер. Его звери могут быть упрямыми, хвастливыми или доверчивыми, но в конце концов они, получив урок, становились добрее, умнее. Гуманнее. «Хомяк как зеркало русской интеллигенции» - так однажды было озаглавлено интервью с писателем.

В 2016 году одна из историй Иванова неожиданно оказалась в центре скандала. В книге «Высокая скала Хомы и Суслика» была опубликована сказка «Как Суслик одурманился», где герой… увлекается коноплей, а друзья помогают ему отказаться от этой привычки. После жалобы разгневанной родительницы в правоохранительные органы текст отправили на экспертизу. Был суд, постановивший: пропаганда налицо! Книжки изъяли из продажи, издательство оштрафовали. История вызвала общественный резонанс: многие сочли, что сказка, рассказывающая о вредной привычке и попытке от нее избавиться, была истолкована превратно.

Иванов тогда очень переживал: «Здесь же борьба со злом идет, борьба против наркотиков, а не за них! А что тогда делать с Шерлоком Холмсом?! Ведь в книгах о нем говорится, что знаменитый сыщик брал шприц и «что-то» себе вкалывал, да еще посещал опиокурильни!». Но тот досадный инцидент был исключением. За книги писателя обычно все-таки благодарили.

Современные дети, вероятно, чаще всего смотрят уже другие мультики. Но красочно оформленные книжки сказок Иванова про трогательных и простодушных Хому и Суслика продаются в любом книжном магазине — и по ним все новые и новые люди учатся понимать мир.