Ученые уверены - снежный человек это миф. Фото: сгенерировано ИИ

Мировые СМИ запестрели сенсационными заголовками: “Лесная служба США рассекретила архивы о снежном человеке”! “Опубликованы три исторических документа, которые включают свидетельства очевидцев”. Выглядит, как заявка на мировую сенсацию. Что же в реальности представляют собой 3 документа, которые потрясли мир?

Документ №1: Служебная записка биолога, который в 1982 году изучал “следы” йети

Первый документ представляет собой 6-страничный отчет биолога Родни Джонсона, который в 1982 году был отправлен изучать таинственные следы, обнаруженные в окрестностях реки Милл-Крик в штате Вашингтон.

Следопыт нашел в грязи несколько десятков отпечатков лапы или стопы размером 38 на 18 см. Цепочка следов петляла вверх-вниз по склону, а потом терялась в густом кустарнике. Джонсон сделал фотографии и отлил несколько гипсовых слепков. При этом он не считал, что эти следы являются доказательством существования снежного человека. “Не думаю, что их оставило двуногое существо, весом более 120 килограмм” - пишет Джонсон. По мнению биолога, скорее это похоже на мистификацию. Он привел несколько доказательств в пользу этой версии:

- Шаг следов не менялся в зависимости от уклона. Обычно, когда мы идем на подъём - шаг короче, а на спуске - длиннее.

- Мои ботинки проваливались в грязь глубже, чем “нога” снежного человека - писал Родни Джонсон. Этого не могло быть, учитывая, что предполагаемый рост йети чаще всего оценивают в пределах 2,1–2,7 метра, а вес — от 150 до 250 килограмм.

- Было заметно, что перед тем, как оставить отпечаток, кто-то сгребал в сторону лесную подстилку. И уже потом на это место ступала “нога” снежного человека.

Однако следопыт отметил: “если это мистификация, то кто-то приложил очень много усилий и уделили много внимания деталям. “Я почти уверен, что для создания поддельных следов пришлось бы использовать слепок настоящей стопы” - пишет биолог. В частности на одном из отпечатков была заметна «деформация второго пальца».

К файлу также прилагается служебная записка сотрудника Пограничной службы США. Офицер предупреждал Управление Лесной службы США, что следы связаны с попыткой мистифицировать общественность. Он утверждал, что следы были созданы искусственно с помощью гипсового слепка или резиновой формы, прикрепленной к подошве.

Документ №2: Рассказы охотников из Монтаны, у которых украли лося

Историю излагает охотник Лео Кинни (Лесная служба опубликовала его письмо). Он и трое его товарищей отправились в лес, чтобы вынести тушу убитого ранее на охоте лося. Дело было в сороковых годах прошлого века в штате Монтана. Когда они прибыли на место, то обнаружили только внутренности, а рядом на снегу виднелись большие следы. Сначала охотники подумали, что лося съел медведь. Но потом джентльмены изучили следы и пришли к выводу, что они парные. А медведь на задних лапах ходит только в цирке.

- Что бы это ни было, оно подняло лося целиком с земли, и потащило его в лес, - поражался Лео Кинни.

Группа прошла по следам похитителя около километра, мужчины видели следы рогов лося, которого некто волочил по снегу. Посовещавшись охотники решили, что лучше не встречаться с этим незнакомцем. “У нас было тревожное чувство, а по спине бегали мурашки” - писал Кинни.

Год спустя неподалеку охотился гражданин по фамилии Шмитц: он видел такие же следы, чувствовал страшную вонь, и слышал громкое хрюканье.

Документ №3: Газетная публикация 2003 года о странных следах

Третий “рассекреченный” документ представляла собой газетная публикация, которая вышла 15 января 2003 года в провинциальной газете Clark Fork Valley Press. Тогда это не стало мировой сенсацией. Местные жители рассказывали, что видели несколько сотен следов у лесопилки. Их длина составляла 42 см, ширина — 20,3 см. На отпечатках можно было различить пальцы и свод стопы. Длина шага составлял 1,5 метра.

Газета опубликовала фотографию следа. Выглядит прямо скажем, не очень достоверно.

С властями очевидцы не связывались, предпочли рассказать свою историю местным журналистам. Больше никто из представителей СМИ этой историей тогда не заинтересовался.

ИТОГО

Вот собственно и все секретные файлы. Сенсация напоминает самую обыкновенную липу. Ни один “очевидец” снежного человека в глаза не видел. Никаких документальных подтверждений существования йети в опубликованных файлах не содержалось.

Ученые уверены - снежный человек это миф. Десятилетия поисков прошли впустую: не найдено ни одного тела, скелета, зуба или даже экскремента, который бы дал образец неопознанного ДНК. Генетическая экспертиза всех собранных энтузиастами образцов шерсти, крови и тканей неизменно разочаровывала: чаще всего они принадлежали медведям, волкам, енотам, коровам или собакам. А ведь для поддержания популяции этих чудищ должны быть сотни, а не один на весь континент.

А знаете в чем главный парадокс историй про НЛО и снежных людей? Как только у каждого человека в кармане появился смартфон с мегапиксельной камерой, пришельцы моментально перестали посещать нашу планету, а снежные люди прекратили являться очевидцам. Совпадение? Не думаю.

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