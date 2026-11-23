Прогноз ученых по вылову лосося в 2026 году провалился с размахом, которого отрасль не видела давно Фото: Наталья ВАРСЕГОВА.

Лососевая путина (сезон вылова) начинается не в тот день, когда рыбаки выходят на воду ставить неводы. Она начинается за несколько месяцев до лова — с прогноза. Именно от цифры, которую ученые оглашают в начале года, зависят квоты, стратегии промысла, планы рыбообрабатывающих заводов и доходы целых регионов. Если прогноз неудачен, проваливается и путина.

Не секрет, что прогноз ученых по вылову лосося в 2026 году провалился с размахом, которого отрасль не видела давно. Расчет был на 227 тысяч тонн, а по факту выловили лишь 99 327 тонн. О том, почему это произошло, кто виноват и что делать, мы поговорили с научным руководителем Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Михаилом Глубоковским.

Фото: Дмитрий ОРЛОВ.

ОТ ИКРИНКИ ДО МОРЯ

— Михаил Константинович, почему прогноз так сильно разошелся с реальностью?

— Лососи — анадромные рыбы, то есть они живут в двух средах. Нерестятся и растут в пресной воде — реках и озерах Дальнего Востока, а нагуливаются, набирают вес, жир и красоту — в океане. Двойное подчинение. В этом и сложность прогнозирования. Еще сложность в том, что лососевая путина скоротечна. По сути, каждый вид идет чуть больше месяца, а если вид малочисленный — и того меньше. В итоге, у нас для сбора данных времени немного.

В 2026 году ученые рассчитывали на вылов 227 тысяч тонн красной рыбы, а по факту выловили лишь 99 327 тонн. Фото: Наталья ВАРСЕГОВА.

— Из чего складывается прогноз?

— В первую очередь, это мониторинг на нерестилищах. Специалисты идут вдоль русла реки, считают лососей сами, а также, как альтернатива, с помощью высокочастотного акустического сканера — сонара, который «простреливает» толщу воды в реке. Даже в мутной воде или в темноте сонар строит детальное акустическое изображение плывущей на нерест рыбы.

— По принципу эхолота?

— Примерно. Это специализированные приборы, рассчитанные именно на лососей. Они даже могут разделить рыбу по полу: сколько зашло самок, сколько - самцов.

Вот пример. Озеро Курильское на Камчатке — нерестилище для крупнейшего стада нерки, которое заходит в водоем из океана по реке Озерной, где установлено рыбоучетное заграждение — мост со щитами. Кроме того, по нерестилищам на высоте 50–100 метров летают вертолеты с летчиками-наблюдателями: лосось крупный, его видно сверху. Последние несколько лет широко используем дроны. Нам подходят далеко не все, нужна хорошая техника, чтобы снимала качественное видео. Мы его потом расшифровываем с помощью искусственного интеллекта.

Складывая все данные со счетчиков, сонаров, дронов, вертолетов, получаем заполнение нерестилищ во всех важнейших реках и озерах. Это основа для прогноза.

Следующий этап мониторинга — состояние нерестилищ зимой. Тут важно понимать, что лосось, выметывая икру, вырывает в донном гравии гнезда примерно два метра на полтора, а потом хвостом их вместе с оплодотворенной икрой заметает. Реки промерзают, уровень воды немного падает, и, если зима малоснежная, нерестилища могут промерзнуть. Поэтому мы изучаем, как выживает икра в гнездах.

Весной из икры вылупляются личинки. Некоторые виды (горбуша, кета) почти сразу скатываются в море. Нерка, чавыча, кижуч остаются в пресной воде на год-два, иногда на три. Потом подросшая молодь катится в море. Переход из пресной воды в морскую — серьезный физиологический стресс. Поэтому мы контролируем скат молоди в реках, а потом смотрим, как она выживает в прибрежье.

Научный руководитель Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Михаил Глубоковский. Фото из личного архива

УШЕЛ В НАГУЛ

— Как контролируете?

— Отлавливаем молодь в реке, считаем: есть специальные ловушки, методы подсчета. Столько-то мальков поймали за определенный период — значит, скат хороший или плохой. С советских времен работает методика. И это не «посчитал пять штук за минуту и вроде много катится, хорошо». Нет, проводится количественный учет по конкретным моделям и формулам.

В морском прибрежье вода может быть оптимальной температуры, а может быть холодной или теплой. Для молоди это тоже стресс, плюс ее здесь ждут хищники, которые с удовольствием питаются молодью. В целом, учитывая все факторы, смертность в прибрежье может быть до 90%.

Все полученные данные загружаются в модели. Они разные и описывать их не имеет смысла, но отмечу, что их используем не только мы, но и американцы, и японцы. Лососей ловят и наши соседи по Тихому океану: Канада, США, Япония, даже Корея чуть-чуть, и Китай ловит в реках Амур и Уссури.

Дальше лосось уходит в океан на нагул. И вот этот период для нас почти всегда белое пятно. Рыба кормится обычно в Преалеутском и Прикурильском районах Тихого океана. В российских водах (ни в Японском море, ни в Охотском) не остается. Живет в открытом океане год, два, три, иногда до пяти лет в зависимости от вида. А потом начинается преданадромная миграция — из мест нагула к местам нереста и промысла. На подходе к побережью (где и происходит промысел) мы вновь проверяем численность. На этот раз только горбуши и кеты как основных промысловых видов. Большие суда-траулеры ведут съемку вдоль побережья северо-востока Камчатки и всей Курильской гряды, потому что именно здесь лосось из океана мигрирует в Охотское море. Обычно к этому моменту прогноз уже опубликован (это происходит в конце января), а проверка нужна для того, чтобы убедиться — рыба, действительно, есть.

«ОШИБЛИСЬ НЕ ТОЛЬКО МЫ»

— На каком этапе прогнозирования в этот раз вышла осечка?

— В этом мы и пытаемся сейчас разобраться. На стадии проверки мы получили данные, что рыба идет к нерестовым рекам в достаточном объеме, ее было много, но к цели своей она так и не дошла. Куда и где исчезла, мы пока не знаем.

Кстати, ошиблись не только российские прогнозисты: у американцев, канадцев и японцев в этом году тоже провал. Путина была провальная во всей северной части Тихого океана. У них не лучше, чем у нас. Обычно считается, если погрешность в пределах 30% — это хороший прогноз. Если больше — плохой. Мы сделали прогноз по обычному алгоритму, но он провалился — это надо признать. Мы провалили прогноз этого года. В советские времена за провалы прогнозов клали партбилет на стол.

В прошлые годы тоже были провалы, но по отдельным регионам и видам. В 2016 году мы ошиблись на те же 100 тысяч тонн по северо-востоку Камчатки. Когда прогнозы с ошибкой в плюс, тоже плохо. Рыба с избытком пробивается на нерестилище, переполняет его, перекапывает гнезда, и воспроизводство в следующем поколении падает. Казалось бы, рыбаки довольны, но они не успевают перерабатывать большие объемы, не хватает холодильных мощностей, тары. Выбрасывают тысячи тонн дохлой рыбы из неводов в море.

ОКЕАН НАГРЕЛСЯ

— А какие-то выводы по нынешней путине уже сделаны?

— Мы понимаем, что нужно проводить такие же детальные исследования в океане, как мы проводим в реках и озерах, но как это сделать? Океан огромный. Данные океанологов, конечно, есть, но их недостаточно. Вот, например, одна из гипотез. У нас есть мониторинг температуры воды в той части Тихого океана, где происходит нагул лососей. 2016 год — на карте, в основном, синие пятна, показывающие, что вода относительно холодная (до минус 3 градусов). 2018-й — появились температурные аномалии, плюс, море стало теплое. В 2020-22-24 годах — уже не синие, а оранжевые и красные пятна. В 2026-ом — почти вся территория выделена красным цветом: океан нагрелся на 6 градусов!

— Глобальное потепление?

— Нет, это не глобальное потепление, это крупномасштабные изменения в океане. Из-за нагрева воды кормовая база в океане, в том числе в районе нагула лососей, изменилась и стала непригодной для питания именно этих рыб.

— А еще есть гипотеза, что тунец, появившийся в Японском море, съел нашего лосося.

— Ну какую-то часть он съел, но не 100 тысяч тонн. Причин расхождения прогноза и реальности явно больше, чем мог поглотить тунец.

В конце 2024 года я решил, пора менять методологию прогнозирования. Надо делать новый метод прогнозирования промысловых подходов лосося, синтезируя данные рыбохозяйственной статистики, биологии в пресной воде, биологии в море, включая численность, океанологии и гидрометеорологии — вымерзание гнезд, паводки, которые размывают гнезда. Для этого нужно было собрать базу данных. И мы решили оттолкнуться от 1971 года, когда путина стала катастрофой. На всем Дальнем Востоке России тогда поймали 34,5 тысячи тонн, в три раза меньше, чем сейчас. Сделали систему управления базами данных, загрузили всю информацию. И с помощью разных математических методов сделали прогноз в прошлое с погрешностью менее 20%.

Сейчас наша задача пополнять базу данных. Плюс мы первые в мире сделали цифрового двойника лососевого промысла. Я хочу, чтобы его точность была выше 95%, и мы начнем на этой цифровой модели изучать разные процессы.

ДВЕ ЛУЧШЕ, ЧЕМ ОДНА

— А по какой рыбе в этом году самый большой провал?

— По горбуше. Прогноз по всему Дальнему Востоку был 106 тысяч тонн, а поймали почти 42 тысячи.

— В следующем году как будет?

— Лучше, чем в этом, но хуже, чем в предыдущем нечетном (2025-м). Вы же знаете, что в четные годы горбуши приходит меньше, а в нечетные — больше. Практически вся горбуша созревает на втором году жизни и потомки той, которая нерестилась в четном году, будут нереститься в четном. А той, что в нечетном, в нечетном. Однако мы провели тщательный анализ, много лет занимались внутривидовой дифференциацией горбуши и пришли к выводу, что это все-таки два разных, очень близкородственных, но два разных вида тихоокеанских лососей. Благодаря историческим данным, в частности коллекции лососей, которую собрал на Камчатке выдающий русский ученый Степан Крашенинников, мы установили генетические, морфологические и анатомические различия лососей четных и нечетных годов. И назвали новый вид — горбушкой Крашенинникова. И сейчас мы имеем не шесть классических видов тихоокеанских лососей, а семь.

Фото: Наталья ВАРСЕГОВА.

— А как горбушу отличить от горбушки?

— Если год четный, значит, горбуша лежит на прилавке. Если нечетный, горбушка. Но, на самом деле, обыватель не отличит одну рыбу от другой. Два разных вида нужны для отдельных прогнозов. Ведь если это разные виды, значит разные запасы, разные районы нагула в океане, разные ареалы.

— Стало быть, в этом году была горбуша и ее мало. А в 2027-ом будет горбушка Крашенинникова и ее должно быть больше?

— Да.

— А что у нас вообще с лососем, если не говорить про нынешний год? Его больше или меньше становится?

— Его все-таки становится меньше.

НОРВЕЖСКИЙ ЛОСОСЬ КАК ВЫЗОВ

— А можно ли восстановить дикую популяцию лосося?

— То, что ловим мы, это дикая популяция. «Искусственного» заводского лосося у нас процентов десять.

— Но раньше Камчатка и Сахалин ловили поровну, а ныне Сахалин жалуется, что нет рыбы.

— Так слишком тепло для лосося стало. Вода нагревается. Но это все-таки первые признаки того, что тренд сменится, и я жду глобального похолодания. Сейчас у нас развивается климатическое явление Эль-Ниньо, при котором температура поверхностного слоя воды в океане становится выше. Пик, вероятнее всего, придется на 2027 год, а после начнется постепенное понижение температуры и на смену Эль-Ниньо придет Ла-Нинья, то есть похолодание.

— А что если на время дефицита рыбы усилить ее искусственное разведение?

— Надо думать над тем, как оптимально заполнить нерестилища, а не пытаться искусственно восполнить дефицит. В этом нас поджидает другая беда. И называется она — норвежский лосось, который подрывает экономическую эффективность промысла.

Сейчас в северной части Тихого океана добывается примерно 1,2 млн тонн лосося. Норвежцы благодаря своим нефтяным скважинам вложились в аквакультуру лосося и отработали ее во фьордах в садках. Они уже производят больше миллиона тонн, а план на ближайшие десятилетия — 5 млн. И это катастрофа, глобальный вызов. Если норвежцы будут производить 5 миллионов тонн (а рыба у них качественная), все рыбаки разорятся: и наши, и американские, и корейские, и японские. Просто никому их продукция будет не нужна.

Норвежцы уже поставляют свою рыбу и в Китай, и в Россию. И по цене он не сильно отличается. Но это одна сторона проблемы. Чтобы вырастить 2 млн тонн лососей в норвежских фьордах, надо 4 млн тонн кормов. А что такое корма для лосося? Это высокобелковые корма, которые делают из той же технической рыбы — например, анчоуса или криля. И для 4 млн тонн требуется 7 млн тонн непищевой рыбы. А когда рыба питается, ее отходы жизнедеятельности уносит течением в Норвежское море, а после в наше Баренцево. Мы спросили норвежцев: а как они хотят бороться с трансграничным загрязнением Баренцева моря фекалиями от атлантического лосося? Они промолчали. На мой взгляд, индустриальная аквакультура — это зло.

— Но тем не менее на Сахалине есть уже рыбоводные предприятия, которые разводят кету.

— Есть, конечно. Но это пастбищное выращивание. В чем разница? У норвежцев замкнутый цикл: молодь вырастили, выпустили в море в садки, в садках кормят на убой. А пастбищное — это когда выпускают в море и рыба сама нагуливается.

Журналист «Комсомольской правды» Наталья Варсегова - автор целой серии репортажей о жизни рыбной отрасли России Фото: Наталья ВАРСЕГОВА.

КРАСИВАЯ, НО ДРЯННАЯ

— Насколько браконьерство мешает рыболовству?

— Браконьеры, конечно, мешают. Например, популяция осетра на Каспии не может восстановиться именно по этой причине. Что касается лосося, браконьеры сейчас ловят, в основном, на нерестилищах. С одной стороны, губят нерестилища. С другой, получают плохой продукт. На нересте икра дрянная. Да, на нерестилищах она красивая и красная, как рубиновые бусы, потому что, когда рыба заходит в реки, у нее рыбий жир концентрируется в икре. И если вы купите браконьерскую икру, у нее будет две особенности. Она будет красивая, но с очень плотной оболочкой. Будет у вас как горох скакать по зубам. А через два дня начнет вонять рыбьим жиром, потому что его концентрация в нерестовой икре очень высокая. Поэтому промысловики и ловят лосось в прибрежном море.

— Красная рыба и икра — продукция недешевая. Что должно измениться в предложении, чтобы они были доступны?

— Специалисты Рыбного союза провели исследования по вопросу цены и доступности, сравнив цены пяти видов рыбной продукции: филе минтая свежемороженое, филе трески свежемороженое, семга, свежемороженая скумбрия, филе горбуши в странах — Норвегия, Германия, Япония, США, Россия и Китай. Оказалось, что в России цены ниже, но с покупательной способностью (сколько на свою зарплату за эту цену можно купить килограммов рыбы) плохая история. Вывод простой: у нас не рыба дорогая, а уровень жизни ниже.

— Какой сценарий для лососевого промысла вы считаете наиболее оптимальным в ближайшие 5–10 лет? И вернемся ли мы к среднегодовым выловам в 200–300 тысяч тонн?

— Думаю, вернемся не скоро. Ближайшие годы, я предполагаю, будут скудными. Как только начнется глобальное похолодание, рыбы будет больше.

— На ваш взгляд, когда это будет — через 5, 10, 15, 20 лет?

— А никто не знает, но, я думаю, что мы этот период застанем.

— Благодарю за интересную беседу!

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