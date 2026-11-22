Русский дом в Риме распахнул свои двери для киномероприятия и 21 ноября фестиваль торжественно открыл посол России в Италии Алексей Парамонов. Фото: Евгений СУЧКОВ.

Периодически отдельных представителей «демократической» Европы охватывают абсолютно животные, иррациональные приступы русофобии, в припадке которых они готовы видеть "руку Москвы" за каждым углом и каждой тени.

На этот раз под прицел "бдительных граждан ЕС" попал фестиваль российского кино в Риме. Примечательно, что основу его программы составляют фильмы «Чебурашка 2» и «Финник 2». Не иначе как именно они являются самыми грозными врагами европейских ценностей и свобод! Ну или «Ангелы Ладоги» Александра Котта, повествующие о подвиге молодых людей, спасавших детей в блокадном Ленинграде. Ещё бы, вот посмотрит итальянец на ушастого зверька, лохматого домовенка и юных героев ВОВ, увидит Россию собственными глазами, а не сквозь мутные стёкла казённой пропаганды, и сразу возжелает "странного". Посетить Крым или Санкт-Петербург, а то и ещё чего похлеще: мигом присоединится к протестующим в эти дни против милитаризации ЕС согражданам.

Первоначально фестиваль должен был пройти в известном римском кинотеатре «Барберини» в рамках заранее заключённого с его владельцами договора. Были своевременно уведомлены и местные власти: никаких претензий ни у кого из них до определенного момента не возникало. Но едва о культурном событии узнали профессиональные борцы с Россией, так сразу завертелась привычная машина запретительства и травли.

Особенно отличилась деятельница Европарламента Пина Пичерно, потребовавшая совместно с представителями украинской диаспоры на Апеннинах срочного вмешательства итальянского правительства. Вслед за этим администрация кинотеатра поспешно отказалась от своих обязательств, прикрыв капитуляцию перед нажимом русофобов разговорами о безопасности гостей и участников. О "высоких стандартах" европейской демократии наиболее красноречиво говорит тот факт, что в эти дни в Москве проходит ретроспектива итальянского режиссёра Лукино Висконти. Россия показывает итальянское искусство, а вот есовские чинуши пытаются прятать от итальянцев все российское.

Но в итоге затея местных политических мракобесов полностью провалилась. Русский дом в Риме распахнул свои двери для киномероприятия и 21 ноября фестиваль торжественно открыл посол России в Италии Алексей Парамонов.

- Особенно приятно видеть сегодня в этом зале итальянских зрителей, наших соотечественников и создателей фильмов, которые приехали представить свои работы римской публике, - сказал он. - Мы предоставим зрителям, в том числе самым юным, самим решить, стоило ли поднимать столько шума.

Посол напомнил, что "Россию и Италию связывают давние традиционные взаимоотношения в области кинематографа".

- Выдающихся итальянских артистов хорошо знали в СССР, часто приглашали на кинофестивали в Москве и других городах страны, снимали совместные кинопроекты с А.А.Тарковским, С.Ф.Бондарчуком, Э.А.Рязановыми многими другими, - подчеркнул Парамонов. - К сожалению, вот уже более пяти лет по инициативе итальянских властей наше сотрудничество в области кинематографа сведено к нулю, а бдительные власти Евросоюза тщательно предохраняют местного зрителя от соприкосновения с российской реальностью, ставшей в одночасье нежелательной. Создавать такие препятствия на пути культуры так же контрпродуктивно и бессмысленно, как пытаться остановить время или повернуть его вспять.