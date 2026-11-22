22 ноября вечером на канале «Россия» премьера — в эфире 13-й сезон Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица». Больше десяти лет проект помогает одаренным детям раскрыть способности, показать всей стране таланты и сделать первые шаги на большой сцене.
Сайт KP.RU спросил у жюри о закулисье конкурса и представил несколько историй детей из первого выпуска.
В составе жюри все — народные артисты. А именно — актеры театра и кино Сергей Безруков, Евгений Миронов, Марина Неелова, пианист Денис Мацуев, ректор Академии русского балетам им. А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе.
Николай Цискаридзе отвечает KP.RU на вопрос как не обидеть членам жюри ребенка, участника, ведь творчески люди ранимые: «Если ранимый, то пришел не в ту профессию. Другое дело, что у всех творческих людей психика очень мобильная, очень подвижная…»
Победитель нового сезона получит денежный приз на развитие таланта и «Перо Синей птицы», а лучшим педагогом и наставникам участников проекта вручат специальный грант «Синей птицы».
В каждом выпуске проекта дети показывают зрелищные номера, рассказывают семейные истории, знакомятся и выступают со знаменитостями. Вот несколько историй из первого выпуска.
Василиса Авилова (14 лет, поселок Прямицыно Курской области) и Владимир Романов (16 лет, Москва).
Василиса Авилова родилась в поселке Прямицыно Курской области, в 5 лет увидела по ТВ выступление Пелагеи и стала мечтать — петь также, ей пришлось по душе народное пение. С 6 лет и до сегодняшнего дня девочка занимается в музыкальной школе, на отделении народного вокала. С 8 лет Василиса солистка фольклорного ансамбля «Ларец». Талисман девочки — плюшевый кот, которого ей подарили на день рождения. Ее семья живет между Курском и Курчатовом, во время боев за Суджу до их поселка доходили диверсионно-разведывательные группы. Сегодня Василиса готовит проект по сохранения традиций родной Курской земли. Василиса Авилова выступала с сольным номером в госпитале для участников СВО. Голос Василисы мало кого оставляет равнодушными.
Владимир Романов сам сообщил маме в 6 лет, что уже очень хочет пойти в школу. Но во все классы были набраны дети, и только в одном оказался недобор — художественно-эстетический при школе Балакирева. Чтобы попасть в этот класс нужно было пройти прослушивание, так и там впервые открыли талант этого ребенка — его музыкальность. Перед Ромой встал выбор — баян или балалайка. Так как дедушка мальчика всю жизнь мечтал об аккордеоне, выбор пал на баян. И преподаватели были покорены и удивлены этим талантом — казалось, что Вова родился с баяном, у него все получалось, он схватывал новое «на лету». Мальчик сейчас участвует активно в конкурсах, занимает первые места. Сегодня Владимир Романов учится в ГМК им. Гнесиных, у педагога по баяну Гунина Виталия Николаевича. Кумир Володи — советский и российский баянист-виртуоз Виктор Гридин. Мечты — новый баян и поступить в РАМ им. Гнесиных. Кроме музыки мальчик любит собирать кубик рубика.
Константин Цирин (8 лет, Москва, фортепиано)
Косте не было и четырех лет, а он уже посещал подготовительные курсы хорового отделения. В 5 лет Константин увидел выступление пианиста и заявил, что хочет заниматься только фортепиано. Руководитель хора поддержал стремление мальчика. В пять с половиной лет родители отдали ребенка в подготовительное отделение школы имени Гнесиных к Татьяне Григорьевне Шкловской. Прогресс стал заметен быстро. В 6 лет Костя Цирин занял первое место на международном конкурсе «Волшебство звука», а в 8 лет выступал с симфоническим оркестром на конкурсе в Кирове, где тоже стал первым. Недавно занял второе место на конкурсе в Китае: за полгода Костя выучил китайский с помощью приложения, и на конкурсе местные жители удивлялись как хорошо юный пианист говорит на китайском. Мальчик обожает изучать языки — английский знает в совершенстве. Цель — стать композитором, ему нравится Владимир Вишневский, регулярно мальчик посещает концерты в Консерватории. У мальчика есть любимая собака — йорк Тимоша.
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