Участники первого выпуска: Василиса Авилова из поселка Прямицыно Курской области и Владимир Романов из Москвы. Фото — телеканал «Россия»

22 ноября вечером на канале «Россия» премьера — в эфире 13-й сезон Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица». Больше десяти лет проект помогает одаренным детям раскрыть способности, показать всей стране таланты и сделать первые шаги на большой сцене.

Сайт KP.RU спросил у жюри о закулисье конкурса и представил несколько историй детей из первого выпуска.

ЧЛЕНЫ ЖЮРИ

В составе жюри все — народные артисты. А именно — актеры театра и кино Сергей Безруков, Евгений Миронов, Марина Неелова, пианист Денис Мацуев, ректор Академии русского балетам им. А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе.

Николай Цискаридзе — член жюри «Синей птицы». Фото — телеканал «Россия»

Николай Цискаридзе отвечает KP.RU на вопрос как не обидеть членам жюри ребенка, участника, ведь творчески люди ранимые: «Если ранимый, то пришел не в ту профессию. Другое дело, что у всех творческих людей психика очень мобильная, очень подвижная…»

Победитель нового сезона получит денежный приз на развитие таланта и «Перо Синей птицы», а лучшим педагогом и наставникам участников проекта вручат специальный грант «Синей птицы».

Дарья Златопольская с членами жюри - актерами Сергеем Безруковым, Евгением Мироновым, Мариной Нееловой, пианистом Денисом Мацуевым, ректором Академии русского балетам им. А.Я.Вагановой Николаем Цискаридзе. Фото — телеканал «Россия»

ИСТОРИИ УЧАСТНИКОВ

В каждом выпуске проекта дети показывают зрелищные номера, рассказывают семейные истории, знакомятся и выступают со знаменитостями. Вот несколько историй из первого выпуска.

Василиса Авилова (14 лет, поселок Прямицыно Курской области) и Владимир Романов (16 лет, Москва).

Василиса Авилова родилась в поселке Прямицыно Курской области, в 5 лет увидела по ТВ выступление Пелагеи и стала мечтать — петь также, ей пришлось по душе народное пение. С 6 лет и до сегодняшнего дня девочка занимается в музыкальной школе, на отделении народного вокала. С 8 лет Василиса солистка фольклорного ансамбля «Ларец». Талисман девочки — плюшевый кот, которого ей подарили на день рождения. Ее семья живет между Курском и Курчатовом, во время боев за Суджу до их поселка доходили диверсионно-разведывательные группы. Сегодня Василиса готовит проект по сохранения традиций родной Курской земли. Василиса Авилова выступала с сольным номером в госпитале для участников СВО. Голос Василисы мало кого оставляет равнодушными.

Владимир Романов сам сообщил маме в 6 лет, что уже очень хочет пойти в школу. Но во все классы были набраны дети, и только в одном оказался недобор — художественно-эстетический при школе Балакирева. Чтобы попасть в этот класс нужно было пройти прослушивание, так и там впервые открыли талант этого ребенка — его музыкальность. Перед Ромой встал выбор — баян или балалайка. Так как дедушка мальчика всю жизнь мечтал об аккордеоне, выбор пал на баян. И преподаватели были покорены и удивлены этим талантом — казалось, что Вова родился с баяном, у него все получалось, он схватывал новое «на лету». Мальчик сейчас участвует активно в конкурсах, занимает первые места. Сегодня Владимир Романов учится в ГМК им. Гнесиных, у педагога по баяну Гунина Виталия Николаевича. Кумир Володи — советский и российский баянист-виртуоз Виктор Гридин. Мечты — новый баян и поступить в РАМ им. Гнесиных. Кроме музыки мальчик любит собирать кубик рубика.

Константин Цирин (8 лет, Москва, фортепиано)

Косте не было и четырех лет, а он уже посещал подготовительные курсы хорового отделения. В 5 лет Константин увидел выступление пианиста и заявил, что хочет заниматься только фортепиано. Руководитель хора поддержал стремление мальчика. В пять с половиной лет родители отдали ребенка в подготовительное отделение школы имени Гнесиных к Татьяне Григорьевне Шкловской. Прогресс стал заметен быстро. В 6 лет Костя Цирин занял первое место на международном конкурсе «Волшебство звука», а в 8 лет выступал с симфоническим оркестром на конкурсе в Кирове, где тоже стал первым. Недавно занял второе место на конкурсе в Китае: за полгода Костя выучил китайский с помощью приложения, и на конкурсе местные жители удивлялись как хорошо юный пианист говорит на китайском. Мальчик обожает изучать языки — английский знает в совершенстве. Цель — стать композитором, ему нравится Владимир Вишневский, регулярно мальчик посещает концерты в Консерватории. У мальчика есть любимая собака — йорк Тимоша.

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