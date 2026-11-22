На коротком ролике Роман Товстик пытается вырвать кричащего ребёнка из рук матери.

Бизнесмен Роман Товстик привез дочерей Аню и Алису в дом его бывшей жены, чтобы они могли поиграть вместе с Артуром и Агатой, которые пока еще проживают с матерью. А потом между Романом и Еленой началась безобразная перепалка, в которую попала и 10-летняя дочь пары Алиса. Роман пытался вырвать кричащего ребёнка из рук матери.

«Очередная провокация от Елены Товстик. Есть ощущение, что это не закончится уже никогда и Елена не остановится в своем безумии

В Сеть попало видео безобразной драки Романа и Елены Товстиков

Я привез Аню и Алису, чтоб мы все вместе поиграли с Артурчиком и Агатой. А с порога начались съемки очередного шоу. Лена орала на своих же детей. Ударила Анечку. Как вообще можно бить собственную дочь? Кинулась на меня. Била руками и пинала ногами. На видео — Алиса, приехала к маме и брату с сестрой, а уехала в слезах и ссадинах», — так прокомментировал ролик Роман Товстик.

В момент перепалки в доме также находилась сестра Елены Мария, которая снимала происходящее на видео.

Роман Товстик об обнародованных кадрах: "Очередная провокация от Елены Товстик. Есть ощущение, что это не закончится уже никогда и Елена не остановится в своем безумии" Фото: Михаил ФРОЛОВ.

«Лена, ты вообще в своем уме, что ты творишь? А потом вы с сестрой хохотали и радовались, что у вас все получилось. Мне это может быть выложить? О каком материнстве ты говоришь, когда ты ненавидишь собственных детей. Ломаешь им психику. Устраиваешь такой стресс им… Не удивляйся, что после таких встреч ни Анечка, ни Алиса больше не хотят тебя видеть вообще», — обратился к экс-супруге Роман.

А вот у Елены другом мнение. По словам спортсменки, она хотела просто обнять свою дочь.

«Сегодня суббота. День, которого я очень ждала. Вся семья в сборе. Возможность обнять детей, поговорить, посмеяться, почувствовать тепло родного дома. Я готовилась с любовью и надеждой, что хотя бы сегодня мы оставим конфликты за дверью. Без камер. Без провокаций. Просто мама и её дети. Но всё оказалось иначе. Наконец то только через месяц отец привез Алису повидаться но не с добром , а со своим планом, записать и вывернуть, как ему хочется для очевидного интервью», — ответила Товстик бывшая жена.

Елена Товстик. Кадр из ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир", телеканал "Россия"

Прокомментировала Елена и другие высказывания Романа, а частности слова о ее материнстве.

«Особенно тяжело слышать: «Благодарен, что родила…» А разве материнство заканчивается родами? А девять месяцев беременности? Боль родов? Грудное вскармливание? Бессонные ночи, болезни, молитвы у детских кроваток, воспитание, забота и любовь? Я не просто родила шестерых детей. Я посвятила им огромную часть своей жизни!» — рассказала Товстик.

Также Елена добавила, что очень любит своих детей, но уже чувствует психологическую дистанцию, которой раньше не было.

«Самое страшное в конфликте родителей — когда ребёнок начинает думать, что любовь к маме означает предательство папы. Или наоборот. Дети не должны становиться судьями, посредниками и участниками войны взрослых! Если наша семейная жизнь вновь становится публичной, я тоже имею право рассказать свою правду. Не ради мести, а чтобы защитить себя от новых обвинений.

Но больше всего я хочу, чтобы мои дети могли обнимать меня без страха, любить маму и папу, не выбирая между нами. Я не прошу детей становиться на мою сторону. Я прошу взрослых наконец встать на сторону детей! Я была, есть и навсегда останусь мамой своих шестерых детей. Моя любовь сильнее любого конфликта!» — высказалась триатлонистка.

Елена и Роман Товстики разошлись больше года назад. В жизни бизнесмена появилась другая женщина — Полина Диброва. Ради Романа Полина ушла от мужа Дмитрия Диброва. А Товстик подал на развод с женой Еленой. Но, если Дибровым удалось мирно разойтись (бывшие супруги после расставания ходят друг к другу в гости и вместе воспитывают троих детей), то развод Товстиков сопровождался бесконечными скандалами. Роман и Елена через суд делили не только имущество, но и детей. А их у пары шестеро. В итоге 30 октября Пресненский районный суд принял беспрецедентное решение и оставил пятерых несовершеннолетних наследников с отцом. Старшему Андрею уже 19 лет, и он сам определяет, где ему жить. Младшие Агата и Артур пока находятся с матерью, так как еще нет исполнительного листа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Драка и перелом ноги в двух местах: ситуация в семье нового мужчины Дибровой Романа Товстика обострилась до предела