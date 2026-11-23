Фото: Юлия АНДРИЕНКО.

Имран Аджиев из Карачаево-Черкесии родился здоровым. Но вскоре врачи насторожились: в анализе мочи был белок. Ребенок отказывался от еды, и даже ложку смеси невозможно было влить ему в рот.

- Нас отправили в Москву на генетическое обследование. Я благодарна специалисту Светлане Папиж, которая и помогла поставить верный диагноз. Сыну было уже 8 месяцев, когда мы узнали, что у него цистиноз, - вспоминает мама мальчика Светлана Юсуфовна.

Если говорить научным языком, из-за генетического сбоя нарушается всасывание электролитов. А если перевести на общедоступный - кровь становится кислой, кристаллы солей откладываются в органах, прежде всего в почках и глазах, кости становятся хрупкими. В России всего 40 человек с таким диагнозом...

- Наша замечательная врач рассказала, что еще 10 лет назад от этого не было спасения, нужна была пересадка почек. А теперь есть уникальный фонд «Круг добра», который как раз и создан, чтобы спасать таких детей, - рассказывает мама Имрана.

Она подала заявку в фонд, собрала все документы, и вскоре «Круг добра» обеспечил мальчика самым передовым лекарством, которое даже еще не было зарегистрировано в России.

Имран получает от фонда два лекарства, которые нужно принимать строго по часам. Врачи довольны динамикой - показатели улучшились.

- Имран у нас очень активный. Ему пять лет, и это тот возраст, когда интересно все. Рисовать красками, играть машинками, заниматься теннисом и футболом. Планируем пойти в обычную школу, потому что сыну очень нужно общение, - говорит мама.

СПРАВКА «КП»

Фонду «Круг добра», созданному президентом для помощи детям с тяжелыми и редкими болезнями, в 2026 году исполнилось 5 лет. В его бюджет идет 2% от «налога на богатых». Помощь получили более 32 тысяч детей со 118 заболеваниями.