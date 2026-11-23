Подростка убеждают, что выполнение чужих указаний не является преступлением, а, наоборот, необходимо государству или правоохранителям. Фото: ИВАНОВА Диана.

Судебный психолог с 25-летним стажем Константин Небытов рассказал «КП», что объединяет все виды телефонных мошенников, вербовщиков и террористов. И как им противостоять.

ВОРОНКА СТРАХА ЗАТЯГИВАЕТ

Все методы вербовщиков построены на страхе. Страх наказания, страх совершить что-то противозаконное, страх подвести родителей.

- Вот вам случай. Семь утра. Звонок: «Это служба домофона. Сейчас придет код, продиктуйте его». Девушка спросонья называет, а потом ей говорят, что на «Госуслугах» на нее оформлена доверенность о переводе денег ВСУ. Она смотрит «Госуслуги», а там файл - с виду достоверный. И рождается паника. Вербовщики потирают руки: жертва готова выполнять их требования, - говорит психолог.

Пять фраз-крючков вербовщиков

«Никому не говори – это секретная операция»

Требование сохранить разговор в тайне, особенно от родителей, учителей и полиции, - один из главных тревожных сигналов.

«Ты уже нарушил закон, но мы можем тебе помочь»

Сначала подростка убеждают, что он уже сделал что-то незаконное, а затем предлагают «исправить ситуацию», выполнив поручение.

«Если расскажешь родителям или положишь трубку - будут проблемы»

Вербовщик старается лишить человека возможности остановиться и посоветоваться с тем, кому он доверяет.

«От тебя требуется совсем простая вещь: забрать, отнести, сфотографировать, отправить геолокацию»

Опасное действие часто не называют сразу: сначала предлагают небольшое и на первый взгляд безобидное поручение, после которого требования постепенно усиливаются.

«Ты помогаешь следствию (или спецслужбам). Делай точно, что тебе говорят»

Подростка убеждают, что выполнение чужих указаний не является преступлением, а, наоборот, необходимо государству или правоохранителям.

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Сюжетная завязка всегда одна, а дальше могут быть варианты. От выполнения каких-то курьерских поручений, типа взять сверток, отвезти кому-то или отправить геолокацию здания до участия в операции спецслужб - выследить, поджечь или взорвать. Ребенку могут сказать, что поджог - это условный сигнал для наших спецслужб и помощь следствию. А потом являются уже настоящие спецслужбы и говорят, что вы участвовали в мошенническом сговоре или террористическом акте. И бесполезно причитать, что вы не знали, не хотели и не думали.

Пять признаков что ребенка вербуют

Ребенок неожиданно становится тревожным после звонков или сообщений, постоянно проверяет телефон, пугается новых уведомлений.

Начинает скрывать переписку: резко закрывает мессенджер при появлении взрослых, не дает заглянуть в сообщения, историю звонков.

Появляется необычная секретность: ребенок говорит, что «не может рассказать», «это не ваше дело» или что ему «запретили кому-либо говорить».

Возникают непонятные поручения и перемещения: его просят что-то забрать, передать, сфотографировать, снять на видео, сообщить расположение объекта, приобрести или перевезти какие-либо предметы.

Ребенок внезапно начинает говорить о серьезных последствиях, например, о полиции, уголовной ответственности, долгах или угрозах родителям, хотя объективной причины

для такого страха родители не знают.

РАССКАЖИ ОБ ЭТОМ ПОДРОСТКУ

Да, есть те, кто совершает поджоги и взрывы за деньги. Это отдельная группа. Но она куда меньше тех, кто вовлечен в терроризм по собственной глупости.

- Страх последствий, которые подросток воспринимает как реальные, желание скорее их избежать толкают на преступление. Это мы сейчас с вами сидим и рассуждаем разумно, логически. А когда ребенок охвачен ужасом, то он хочет только одного: вырваться и поскорее забыть обо всем, а на самом деле воронка страха его еще больше затягивает, - объясняет эксперт.

Ребенок внезапно начинает говорить о серьезных последствиях, например, о полиции, уголовной ответственности, долгах или угрозах родителям, хотя объективной причины для такого страха родители не знают.

Пять шагов, как соскочить с крючка

Остановись

Не выполняй следующее требование, каким бы срочным и страшным оно ни казалось. Не отправляй код, деньги, фотографию или геолокацию, ничего не забирай и никуда не иди по указанию незнакомца. Положи трубку или перестань отвечать на сообщения.

Прекрати контакт

Настоящие сотрудники правоохранительных органов и спецслужб не требуют от несовершеннолетних «тайно участвовать в операции». Сразу позвони родителям или другому взрослому, которому доверяешь.

Расскажи взрослому

Даже если тебе сказали: «Никому не рассказывай» или «Тогда посадят тебя или родителей». Именно на страхе рассказать кому-либо и держится такая схема.

Сохрани доказательства

Не продолжая разговор, сохрани номер телефона, аккаунт, переписку, голосовые сообщения и сделай скриншоты. Не удаляй их из страха. Вместе со взрослым обратись к правоохранителям или позвони 112.

Обратись за помощью

Если вербовщики продолжают звонить - не вступай с ними в переговоры, блокируй новые номера и сообщай о новых попытках контакта.

ИММУНИТЕТ ОТ ОБМАНА

- Если мошенников расценивать как вредоносные вирусы, можем ли мы выработать иммунитет против них? - интересуюсь у эксперта.

- Человек - не робот, из которого можно достать флешку и действие прекратится. Страх выключить по щелчку невозможно. Но ему можно противостоять, если ребенок представляет, как устроен мир, как работают спецслужбы, - отвечает он.

Мы никогда не успеем за методами мошенников. Сегодня они просят коды, завтра - что-то еще.

- Есть только два рабочих способа стать сильнее вербовщиков - это: а) общение с подростками и б) их просвещение. Но не нотации, а доверительный разговор. Опасное заблуждение - думать, что знаете своего ребенка и он вам все рассказывает. Вы знаете ровно то, что он вам посчитал нужным рассказать. Не больше. Расскажите ему, что никакие спецслужбы не звонят и не требуют участия в спецоперации, - советует психолог. Тогда звонок от условного «майора ФСБ» и предложение, что-нибудь взорвать или поджечь вызовет только усмешку у вашего ребенка, и он положит трубку, а не побежит выполнять поручения. Научите ребенка простому алгоритму. Любой незнакомый звонок с угрозой и требованиями каких-то действий - в ответ он просто кладет трубку. Никто его за это не накажет. А дальше он набирает: либо вас, либо 112, либо службу, с которой был звонок. Это надо просто заучить.

Вот 5 главных принципов

Выслушать спокойно ребенка.

Не орать и не грозить карами, типа останешься теперь без интернета.Это глупо и бесполезно.

Узнать, что уже успел совершить ребенок: сообщил код, выполнил поручение или еще что-то.

Сделать скрин переписки с вербовщиками.

Вместе отправиться в правоохранительные органы.