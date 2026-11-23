Престарелый экс-президент США кое-что приврал в своих мемуарах. То ли память подвела, то ли решил подлакировать прошлое.Mandel Ngan/Pool via CNP/globallookpress.com

В минувшую пятницу экс-президент США Джо Байден отметил свое 84-летие. К дню рождения он сам себе сделал подарок, выпустив книгу воспоминаний «Обещай мне, Америка». В 15 главах почти на 500 страницах описываются четыре года, проведенные им в Белом доме на посту главы государства.

По некоторым данным, аванс за мемуары составил около десяти миллионов долларов. Но вот продажа пока идет не очень. И причиной тому - приглаженное, скучное содержание.

«В ходе своей президентской кампании я обещал всегда говорить правду американскому народу», - утверждает Джо. На самом деле автор (с помощью группы «литературных негров» во главе с историком Тедом Видмером, готовившей это сочинение) бесконечно отрицает все упреки в свой адрес, затушевывает провалы, приукрашивает успехи, а порой и просто передергивает факты. Это в принципе объяснимо - любому мемуаристу хочется представить себя в лучшем виде, но Байден прямо-таки в трамповском стиле провозглашает, что был фантастическим президентом. «Я верил, что я лучший человек, чтобы возглавить мир», - пишет он.

Послушать его, так ковид победили за несколько месяцев (на самом деле на это ушло почти два года), ситуация с миграцией улучшилась (в реальности во время правления Джо поток нелегальных мигрантов захлестнул Штаты), инфляция исчезла (поначалу действительно снизилась, но затем опять устремилась вверх) и так до бесконечности.

Журнал New Yorker едко заметил: «Бывший президент мог бы написать замечательную книгу о потере своих сил с возрастом. Но «Обещай мне, Америка» - не та книга».

ВТАЙНЕ ВОСХИЩАЛСЯ НЕТАНЬЯХУ

Для нас особо интересно, как Байден в своей книге препарирует внешнеполитические события, стремясь представить прошлое так, чтобы оно не слишком контрастировало с его восприятием нынешними современниками. Хрестоматийный пример - действия Израиля в секторе Газа. С учетом развернувшейся в США волны поддержки палестинцев экс-президент предстает строгим поборником прав человека. «Я неоднократно пытался сдержать израильтян», - пишет он, вспоминая, что выражал израильскому премьеру Нетаньяху свою «обеспокоенность» по поводу растущего числа жертв в Газе. «К моему ужасу, - отмечает он, - Биби без колебаний давал обещания, которые он не имел намерения выполнять». И делает вывод: «Между нами не было особого доверия».

А вот что мы читаем в недавнем выпуске газеты The Jerusalem Post, опубликовавшей стенограмму телефонного разговора Байдена с Нетаньяху в январе прошлого года, когда Джо покидал Белый дом. «Ты прекрасный человек! Восхищаюсь тобой! Потребовалось немало мужества, чтобы сделать то, что ты сделал, - пел Джо дифирамбы собеседнику. - Я по-прежнему люблю тебя, дружище!»

Вот такие две правды: одна напоказ, другая для себя.

«КРАТКИЙ КУРС» ИСТОРИИ УКРАИНЫ

Ну и просто «перлы» лжи, предвзятости и примитивных стереотипов раскиданы в той главе байденовских мемуаров, что посвящена Украине.

Для начала несколько цитат, дающих представление о том, как лидер Америки вообще понимает украинскую историю. «Украинцы многое пережили в ХХ веке, включая не только две мировые войны с вторжениями армий в обоих направлениях, но и три четверти века экономической бесхозяйственности со стороны некомпетентных российских бюрократов». «Победа союзников в 1945 году едва ли ощущалась большинством украинцев как победа». «Россия постоянно вмешивалась в выборы на Украине... Но в конце 2013-го и начале 2014 года украинцы подняли протесты против пророссийского президента». «Успех Украины как подлинной демократии с процветающей экономикой заставит россиян осознать собственную бедность и отсутствие возможностей»...

Вот такой «краткий курс». Немудрено, что все действия Москвы на этом фоне подаются как «отрыжка агрессивного российского имперства». Старичок Джо, кстати, прямо называющий Россию «историческим противником» (то есть в любые времена и при любом строе), бросает в наш адрес такие «обвинения»: «Путин жаловался на «геноцид» и убийства женщин, детей и стариков, хотя Украина никому не угрожала» (это по поводу происходившего в 2014 - 2022 годах в Донбассе); «украинцев объявили «неонацистами», что явилось вопиющим оскорблением для народа, который подвергся вторжению как нацистов, так и русских и которым теперь руководил еврейский президент» (на весь народ никто таких ярлыков не вешал, но то, что нациков там расплодилось немерено, а бандеровщина возведена тем самым «еврейским президентом» в ранг государственной политики, Байдену просто невдомек).

ПРО РУССКИЙ КОРАБЛЬ И РАКЕТЫ

Откровенных вымыслов на тему СВО в книге тоже хватает. Например, Байден вовсю расписывает эпизод первого дня операции, когда российский военный корабль подошел к украинскому острову Змеиный в Черном море. «На предложение о сдаче был дан нецензурный ответ, разлетевшийся по социальным сетям по всему миру... Украинцы понимали, как мыслить независимо. Их солдаты вели себя как свободные в своих мыслях граждане», - на полном серьезе вещает автор. Хотя в действительности все 82 военнослужащих гарнизона на Змеином тогда тихо сдались в плен и потом под объективами телекамер были выгружены с нашего корабля в Крыму. Потом их вернули домой в ходе одного из обменов.

Или вот еще примерчик. Байден пишет: «Мы воздержались от отправки (киевскому режиму. - Ред.) авиации или наступательного вооружения, такого как ракеты большой дальности. Мы хотели, чтобы Украина использовала наше оружие для отражения вторжения, а не для начала собственного вторжения». Но, видимо, забывшись, экс-президент через несколько страниц рассказывает, как во время его визита в Киев в феврале 2023 года 10-летний сын Зеленского подарил ему рисунок с изображением американских ракет HIMARS. Тех самых ракет дальнего действия, которыми ВСУ били по Белгороду и использовали во время своей провальной вылазки в Курскую область.

В эпилоге своих мемуаров Джо написал: «Я сделал все возможное, чтобы передать страну в лучшем состоянии, чем она была четыре года назад. Америка выполняла свои обещания перед гражданами и пользовалась уважением во всем мире...» Да вот только у американцев сложилось совсем другое мнение о немощном президентстве Байдена, и на выборах 2024 года они вернули к власти Трампа.

НЕДУГ

Скрывал онкологию?

Здоровье Байдена было притчей во языцех. Все говорили о явной деменции, но вполне возможно, дело обстояло еще хуже.

В мемуарах бывший американский лидер пишет, что в мае 2025 года (уже после отставки) врачи обнаружили у него рак предстательной железы 4-й стадии с метастазами в кости. Многочисленные критики считают, что о диагнозе он знал гораздо раньше, но скрывал это от общества. Ведь 4-я стадия (последняя и самая опасная) наступает не сразу. Джо неуклюже оправдывается тем, что стандартный медицинский протокол в Америке предусматривает прекращение обследования мужчин на рак простаты после семидесяти лет и он в своем преклонном возрасте его тоже не проходил, о чем теперь жалеет. Но простите, Байден был не просто пожилым человеком, а президентом США с ядерной кнопкой. И трудно поверить, что его регулярно не осматривали самые квалифицированные медики. Наверняка хозяин Белого дома был обо всем проинформирован, но уйти по болезни не мог - его вице Камала Харрис смотрелась бы во главе страны еще более убого. Что она, собственно, и доказала, когда за четыре месяца до выборов ей все же пришлось встать у руля вместо окончательно одряхлевшего шефа.