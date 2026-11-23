Журналистка провинциальной газеты (Анна Михалкова) подозревает, что болезнь ее сына (Андрей Петелько) как-то связана с тем, что описывал ее отец.Кадр из сериала «Полураспад», 2026

Когда зритель, уставший разбирать речевую кашу новых звезд, затребовал субтитров, канал-производитель пошел ему навстречу. Однако ИИ и сам не разобрал полфонограммы и стал выдавать божественное. Фразу бойца-грузина «Докрасим до отбоя» он перевел как «Докрасим дэдбоя» (мертвого мальчика - для тех, кто слаб в английском).

Все сбылось. Все семь доступных серий авторы упоенно красят дэдбоя.

Сериал посвящен армейским учениям на Тоцком полигоне - 1954 в условиях реальной атомной атаки и радиационного заражения. Молва традиционно связывает сей дикий опыт с руководителем учений маршалом Жуковым, однако санкционирован он был министром обороны Василевским, да и глава страны Хрущев о ядерном ударе по собственному населению не знать не мог, а значит, вся верхушка страны за него и в ответе.

Подобные сюжеты Netflix отрывает с руками - у продюсера Цекало давно уже налажен сбыт русских ужастей на охочий до наших бед мировой рынок - от СПИДа и маньяков («Нулевой пациент» 18+ и «Метод» 18+) до русской леди Макбет в современной обработке («Саранча» 18+). Не пройдут они мимо и на этот раз - невзирая ни на какие бойкоты и на то, что Россия впервые тренировалась ядеркой на своих после восьмикратных аналогичных учений в США.

Шестая и седьмая серии с кадрами бомбежки и побочных смертей впечатляют, как любой экстремал с жизнью и смертью, но до него предстоит еще досидеть, а это непросто. Сценарист Маловичко, окрыленный успехом «Хрустального» 18+ и «Трассы» 18+, все чаще берется за малознакомые темы - очевидно, рассчитывая, что экспортная ориентация спишет любой дилетантизм.

По сюжету журналистка перестроечного оренбургского «Вестника комсомола» (Анна Михалкова), разбирая архив отца, находит тетрадь с подробностями тоцких учений. Она вцепляется в сенсацию, подвергается гонениям, задержаниям и прочим несчастьям буревестника гласности. Влюбленный редактор (Филипп Янковский) зовет ее с собой в Израиль, чтоб лечить сына с больной щитовидкой. Параллельным монтажом следует давняя прелюдия исторической бомбежки, от которой тогда еще молодой папа, ссыльный учитель (Петар Зекавица), пытается спасти семью. Будущая жертва злого атома сержант Мерцалов (Иоанн Кочкин) обхаживает комсомолок-дозиметристок Шуру и Нюру (Мила Ершова и Ксения Трейстер) и воплощает здоровье, загубленное коммунистическими упырями.

Дьявол, как обычно, в деталях. Автор явно не в курсе, что в 1988 году у нас не было иной печати, кроме партийно-комсомольской, и «Вестник комсомола», существуй он взаправду, мог быть исключительно органом обкома ВЛКСМ, так что партия лезла в его редакционную политику на совершенно законных основаниях. Что для окорота правдивых репортерш не требовалось бросать их в кутузку - довольно звонка подчиненному редактору. Что подача на выезд в Израиль автоматически делала того безработным, ибо членство в КПСС было для управленцев этого уровня обязательным, а кому в КПСС нужен отъезжант. Что солдаты не одалживают друг другу увольнительных, потому что они именные и действительны только с военным билетом. Что гауптвахты не оборудуют в палатках, ибо это будет не наказание, а отгул: жри да спи. Штраф за курение в тамбуре 1954 года вообще за гранью разума - тогда выкидные пепельницы были в каждом купе.

Амурные повороты жгучей страстью схожи с песней про креолку цвета шоколада. Подружки-детдомовки жертвуют любовью к рыжему сержанту в пользу друг друга. Учитель изгоняет семью на большую землю сообщением, что они ему никто и он от них устал, после чего жена и дочь тотчас получают выездной пропуск как принесшие жертву богу ядерной войны. Дети вяжут полушалочки из клочьев облученной шерсти.

Главное - постоянное разделение страны на МЫ и ОНИ и убеждение, что враг бывает только внутренним. «ИХ послушать - мы уже восемь лет при коммунизме живем!» - язвит редактор комсомольской газеты, будто сам он - не ОНИ. «По тем зубрам, на которых мы вышли, не дробью надо - картечью!» - вот что греет сердце юных буревестников. Снимать советский бомбардировщик как вражеский - вот за это они готовы простить любого дэдбоя.

Но заряженный на титры ИИ выдает с головой и здесь. «О, соседи! - радуется обкомовец. - А я на набережной живу, под Чкаловым!» Интеллект субтитрует: «А я на набережной, под Чикаго!»

Все они на набережной под Чикаго. Там бы и сидели, псы и матрешки.

«Полураспад» 18+

2026 г.

Реж. Максим Свешников, Okko