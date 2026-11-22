Географический диктант Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Географический диктант и впрямь набирает планетарный масштаб. А если учесть, что аудиторию участников мероприятия приветствовали прямо с орбиты члены экипажа МКС Сергей Тетерятников, Анна Кикина и Петр Дубров, то можно сказать, что и космического размаха.

Сергей Тетерятников, Анна Кикина и Петр Дубров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Географический диктант Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

В 2026 году в этой массовой акции традиционно примут участие миллионы желающих по стране и в мире. В онлайн-формате она будет идти до 10 декабря, а офлайн-открытие диктанта прошло в воскресный полдень, 22 ноября, на главной площадке акции – в столичном Наццентре «Россия».

Участники Географического диктанта Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Участники Географического диктанта Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

От имени руководства Русского географического общества диктант открыл первый заместитель исполнительного директора РГО Илья Гуров. Он сообщил, что для проведения акции организовано порядка десяти тысяч площадок во всех 89 регионах России и 130 странах мира.

Участники Географического диктанта Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Участники Географического диктанта Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Прежде, чем собравшиеся взялись за ответы на тридцать вопросов диктанта, на сцене Наццентра отожгли фольклорные ансамбли: горлового пения из Тывы («Саяны»), народных песен и наигрышей («Комонь»), русской песни («Раздолье»), пляски (студенты театральной «Щепки» и хореографического училища Лавровского) и хедлайнера - зажигательного башкирского трио AY YOLA.

AY YOLA Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Ансамбль горлового пения из Тывы («Саяны») Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Ансамбль русской песни «Раздолье» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

На самом диктанте были представлены лучшие вопросы, отобранные из полутора тысяч, поступивших в РГО со всей страны. Все они рассчитаны на некоторые познания в географии и завернуты в красивые «фантики» фактов из области истории, литературы, живописи. К ним на ваш выбор представлены четыре варианта ответов.

Участники Географического диктанта Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Какой бы вы выбрали, отвечая, например, на такой забавный вопрос:

«В стихотворении Самуила Маршака «Про одного ученика и шесть единиц» есть строки:

Учитель задал мне вопрос:

Где расположен Канин Нос?

А я не знал, который Канин,

И указал на свой и Ванин…

Мыс Канин Нос с юго-востока омывается Баренцевым морем, а с юго-запада – Белым. В каком регионе он расположен?

А) Приморский край; Б) Ненецкий автономный округ; В) Краснодарский край; Г) Московская область».

Примите и вы участие в диктанте. Вот ссылка на онлайн-формат.