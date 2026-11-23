- Прощай, мы расстаемся до весны под серым небом ноября... Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Консервировать можно не только овощи. Но и, например, автомобиль - если не планируете ездить в снег и мороз. И делать это тоже нужно грамотно, четко соблюдая технологию и рецептуру. Чтобы продукт, так сказать, не испортился.

В целом процесс не сильно отличается от закатки солений. Нам понадобятся подходящая тара, вода, немного специй. Плюс внимание к деталям.

Так что хозяйкам - и хозяевам - на заметку: простой набор правил, как правильно поставить машину на длинный простой, чтобы весной обойтись без неприятных сюрпризов.

ЦЕНА ВОПРОСА

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН.

ВАЖНО

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН.

Выбираем тару

Точнее, место хранения. Оптимальный вариант - теплый сухой гаражный бокс. С постоянной температурой +10…+20 градусов. Если имеется смотровая яма или подвал, лучше убедиться, что от них не тянет сыростью.

В принципе при наличии такого места можно ни о чем не тревожиться: автомобиль не будет страдать от перепадов температур, повышенной влажности и прочего воздействия среды.

Но что делать, если своего гаража нет?

Улица - самый плохой вариант. Хотя, если податься совсем некуда, можно оставить машину и там. Главное - правильно выбрать место.

Избегайте низин, куда стекает вода: зимой она превращается в лед, и колеса в него просто вмерзнут. Тут уже в принципе поехать не получится, пока основательно не поработаешь ломом. Да и здоровья ни резине, ни дискам такое «моржевание» не добавит.

Само собой, лучше держаться подальше от деревьев и конструкций, которые могут упасть из-за ветра или сильного снегопада.

Занимать место во дворе - значит раздражать соседей. Впрочем, если не боитесь косых взглядов или соседи сами не против смотреть на огромный сугроб, то не страшно. «Прятать» машину вдали от людских глаз - тоже история так себе. Она быстро привлечет ненужное внимание, поскольку станет понятно, что на ней долго не ездят и вряд ли ежедневно навещают. А это лакомый кусочек для воров.

Также убедитесь, что поблизости нет мусорок, свалок и прочих мест, где могут водиться, например, крысы. Это те еще любители свить в машине гнездо (под капотом всяко суше и лучше, чем на улице), попутно погрызть проводку и еще как-то напакостить. Плюс заведешь автомобиль, не убедившись в отсутствии «квартирантов», и можно получить «тартар» из грызунов по всему двигателю.

Если уж оставили машину на свежем воздухе, проверяйте ее иногда. Счищайте снег, следите за обстановкой. Все же лучше найти какой-нибудь навес. Или арендовать место на крытой парковке.

ВОПРОС В ТЕМУ

Поможет ли чехол?

- Можно купить специальный тент, упаковать автомобиль в него - это по крайней мере избавит «железо» от непосредственного контакта с окружающей средой, - рассказывает автоэксперт Андрей Ломанов. - Снег, дождь, дорожные реагенты не будут попадать на кузов. С другой стороны, под такими чехлами из-за перепадов температур часто образуется конденсат, а значит, повышается риск коррозии. В общем, палка о двух концах. Единственно верного мнения нет - тут каждый волен выбирать из двух зол то, которое ему кажется меньшим.

Набираем воды…

…и хорошенько моем автомобиль! Основательно, сверху донизу, желательно вместе с днищем. После чего проверяем кузов на наличие микросколов и трещин. Если таковые имеются, обрабатываем их специальной химией, подкрашиваем, полируем. Впрочем, к этому вопросу мы вернемся, когда речь пойдет о «приправах».

После мойки машину нужно обстоятельно просушить, чтобы влага не осталась на колесных и тормозных дисках, на колодках, в дверных замках. И все это потом не промерзло/не повредилось. Сам автомобиль лучше не ставить на стояночный тормоз по той же причине - он может примерзнуть. Лучше «подоткнуть» передачу, а под колеса подложить специальные башмаки (во избежание внезапного «укатывания»).

Окна, разумеется, закрываем плотно. А из салона убираем все лишнее, что может испортиться и попутно испортить машину: продукты, бутылки с водой, бытовой или автомобильной химией и т. д.

Добавляем «специи»

Как написано выше, для хорошей «консервации» понадобится набор «приправ» - прежде всего специальных антикоррозийных составов. Ими можно обработать машину на мойке или станции техобслуживания, а можно справиться и самому - баллончики стоят недорого. Особое внимание уделяем местам с повреждением лакокрасочного покрытия, а также колесным аркам и днищу.

Нанести полироль или воск на кузов тоже будет нелишним. Они продлевают жизнь краски, предотвращая ее выгорание. Да и грязь с пылью не так сильно впечатываются в крышу, капот и двери долго стоящего на приколе авто.

По резиновым уплотнителям стоит пройтись специальным силиконовым герметиком. А в салон положить влагопоглотители.

- Они продаются в любых маркетплейсах или магазине запчастей, - рассказывает Андрей Ломанов. - По сути, ничем не отличаются от маленьких пакетиков с шариками, которые кладут в новую обувь или снеки. Просто больше. Стоят недорого, но хорошо борются с излишней влажностью, предотвращая появление неприятных запахов и затхлости в салоне.

Ну и, собственно, все. Если строго следовать рецепту и не скупиться на качестве ингредиентов, зимовка пройдет успешно: ничего нигде не вздуется/не треснет, а «продукт» будет готов к употреблению весной по первому желанию владельца.

Готовим «продукт»

Перед долгим хранением машину нужно хорошо подготовить.

Перво-наперво заправить полный бак. Не только потому, что за время простоя бензин станет дороже. Но в первую очередь - чтобы в баке не скапливался конденсат. Бояться, что за несколько месяцев в топливе выпадет осадок и оно «испортится», не стоит. Современные присадки так быстро не оседают.

Обязательно надо слить воду из бачка омывателя. Как мы помним из школьного курса физики, при превращении в лед она расширяется (примерно на 10%), так что и сам бачок, и шланги, ведущие к форсункам, могут попросту лопнуть. Незамерзайку заливать необязательно.

Давление в шинах лучше снизить чуть меньше нормы, чтобы уменьшить нагрузку на покрышки. В идеале колеса надо снять и сложить стопкой, друг на друга. Это, конечно, если машина хранится в гараже. Так они дольше прослужат. Сам автомобиль можно расположить на специальных страховочных стойках (см. «Что почем»), которые подставляются в точки упора для домкрата на днище.

Ну и главное - снимаем клеммы с аккумулятора, чтобы он не разрядился. Если машине предстоит стоять на морозе, лучше снять и сам аккумулятор и отнести его в тепло. В противном случае велик риск, что по весне автомобиль не заведется.

КСТАТИ

Как поступить с моторным маслом?

- Технические жидкости можно не трогать - не сливать и не доливать. Масло в том числе, - рассказывает Андрей Ломанов. - Даже за 6 месяцев зимы с ними ничего не случится. Замена потребуется только в том случае, если автомобиль простоит куда дольше - год или два.