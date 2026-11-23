Площадь катка - свыше 20 тысяч квадратных метров. Фото: Евгения ГУСЕВА.

ВСЕЛЕННАЯ ВДОХНОВЛЯЕТ

Когда в столице выпадает первый снег, многие ждут одного: когда откроется каток на ВДНХ.

В этом году традиция продолжается - пространство у фонтанов снова залили ровным льдом, возле павильонов проката сотни огней, тематические фотозоны и простор для катания. Все это создает настоящую зимнюю магию. Каток начнет работу 24 ноября, а 27 и 28 ноября на нем состоится открытие зимнего сезона главной выставки страны с выступлениями музыкантов, балетом на льду, играми в хоккей, а во время интерактивного юмористического шоу команда импровизаторов вместе со зрителями напишет песню.

- Для посетителей катка подготовили много интересных событий - от детских конкурсов до фестиваля конькобежного спорта «Московские молнии». Здесь будут регулярно проводить утренние зарядки и мастер-классы, а в ночь на 1 января горожан и туристов ждет новогодняя программа, - рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

В этом сезоне на ВДНХ выбрали тему, вдохновленную бесконечностью Вселенной, - «Звездная зима на ВДНХ». Каждый гость сможет почувствовать себя астронавтом, исследователем и созерцателем ночного неба, даже главной звездой. С каждым днем ВДНХ становится порталом в космос: на аллеях появляются миллиарды звезд, а предновогоднее настроение настраивает - все мечты сбываются.

РАЗМЕРОМ С 10 ХОККЕЙНЫХ ПЛОЩАДОК

Площадь катка свыше 20 тысяч квадратных метров позволит комфортно разместиться тысячам гостей, а продуманная навигация и теплые павильоны сделают катание на льду комфортным даже в мороз. Для новичков работают инструкторы, а для детей - отдельные безопасные зоны. Любители скорости оценят ровные участки трассы, где можно разогнаться и почувствовать драйв. Для создания качественного льда с зеркальной поверхностью специалистам пришлось послойно намораживать лед - понадобилось более 4 млн литров очищенной воды.

На работы ушло около двух недель.

- Площадь катка сопоставима с размерами более десяти стандартных хоккейных площадок, а для его заливки потребовался объем воды, приблизительно равный объему пруда в Останкинском парке, - рассказал генеральный директор компании «Русский Лед Девелопмент» Евгений Комаров.

Зима только начинается, а значит, москвичей и гостей столицы ждет много дней, когда можно кружить на коньках. На ВДНХ уже готовят тематические вечера, семейные дни и мастер классы по фигурному катанию.

Каток будет работать до прихода весны, а значит, у каждого есть шанс поймать то самое настроение - когда город искрится огнями, а катание становится маленьким приключением. Каток на ВДНХ сможет принимать посетителей даже при температуре воздуха +15 градусов при условии отсутствия прямых солнечных лучей.

КОНКРЕТНО

Прокачусь с комфортом!

Билеты и прокат коньков можно оформить онлайн (детский билет - от 300 рублей, взрослый - от 500 рублей, прокат коньков - 800 рублей, защитная экипировка - 400 рублей, заточка лезвий - от 500 рублей). А на территории катка есть шале с горячими напитками, легкими перекусами и ресторан.

Ледовая площадка будет работать со вторника по пятницу с 11.00 до 23.00, а в выходные и праздничные дни - с 10.00 до 23.00.

Весь сезон будут доступны шесть павильонов, в каждом из них есть Wi-Fi, прокат коньков и защитной экипировки, места для переобувания, услуги инструкторов «Первые шаги» и камера хранения для обуви.