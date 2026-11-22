Вера Брежнева. Фото: Евгения ГУСЕВА.

Вера Брежнева в 2022 году покинула Россию и вернулась на родину в Киев. Певица осудила спецоперацию и отказалась петь на русском языке. Экс-«ВИА Гра» заявила, что будет собирать средства на помощь ВСУ. Но, несмотря на это, ее карьера на Украине все равно забуксовала. Новые песни Веры на украинском языке не пользуются спросом, к тому же ее вырезают из эфиров украинских каналов, поскольку Брежнева долгое время работала в России.

Поняв, что в незалежной ее творчество не пользуется спросом, Вера резко переобулась. Теперь артистка готова выступать перед россиянами и петь на русском – лишь бы платили. На днях исполнительница прилетела в Казахстан, куда ее пригласили на открытие ресторана. Вечеринку организовали местные и российские бизнесмены.

Брежнева общалась со зрителями по-русски и спела хиты группы «ВИА Гра», а также свою композицию «Любовь спасет мир».

За свое выступление Вера получила 5,5 миллионов рублей, сообщил канал Shot.

Продюсер Леонид Дзюник объяснил, почему Вера снова стала петь на русском языке. По его мнению, артистка попросту не говорит на украинском. К тому же ее кормят только те хиты, которые она пела в России.

«Она по-другому петь не умеет, никакие попытки Брежневой ни к чему не могли бы привести, потому что она родилась в Днепродзержинске – это фактически русский город Днепропетровской области, там все говорят на русском языке. Она не умеет говорить по-украински, а чтобы по-украински петь, нужно уметь хотя бы говорить на нем», - сообщил Дзюник журналистам портала «Абзац».

Продюсер уверен, что своей известностью Брежнева обязана русскоязычной аудитории, и ее песни на другом языке просто не хотят слушать.

«Конечно, она будет петь на русском – жить-то надо, кушать-то хочется, вот и приходится петь на русском языке, потому что только русский язык и русские люди дали ей движение вперед, дали ей подняться на определенный пьедестал на музыкальном рынке. Ждать от нее украинских песен – это просто смешно», – считает Дзюник.

После развода с продюсером Константином Меладзе Брежнева попрощалась с былыми высокими гонорарами. Лишившись поддержки состоятельного супруга, Вера оказалась никому не нужна. Певица даже пыталась заработать инфоцыганством, но и тут не преуспела. Запущенные ею марафоны по женскому лидерству провалились.

Певица рассказывала, что после развода с Меладзе ей пришлось полностью пересмотреть свои взгляды на жизнь. И если раньше она во всем полагалась на богатого и влиятельного мужа, то теперь ей приходится рассчитывать только на себя.