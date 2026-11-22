Полина Диброва и Роман Товстик. Фото: соцсети.

Полина Диброва продолжает интриговать подписчиков. Модель опубликовала свое фото в белом платье и сообщила, что готовится к какому-то загадочному событию. А на следующий день многодетная мама поделилась в своем блоге совместными кадрами с любимым мужчиной и назвала себя его женой.

«Жена блогер», - написала Диброва. На вопрос одной из подписчиц: «Когда успели пожениться?» ответила - «Вчера».

Теперь подписчики гадают, была ли это шутка, или Полина и Роман действительно поженились.

Полина назвала себя женой Романа. Фото: соцсети.

Год назад телеведущий Дмитрий Дибров расстался с молодой женой Полиной. Супруга шоумена ушла от него к бизнесмену Роману Товстику. Ради 37-летней Полины миллиардер оставил жену Елену и шестерых детей. И если Дибровы смогли сохранить хорошие отношения и договорились совместно воспитывать троих сыновей, то в семье Товстиков до сих пор кипят страсти.

Несмотря на то, что Роман развелся с Еленой еще в сентябре прошлого года, экс-супруга бизнесмена не смирилась с тем, что муж ушел от нее к другой женщине. В соцсетях она то и дело говорит о Полине гадости, называя ее разлучницей и любовницей. Елена также клеймит бывшего мужа и обвиняет его в том, что он присылает недостаточно денег на содержание детей. Супруги ожесточенно судились за алименты и детей.

Накануне вечером Диброва опубликовала снимок в белом платье и подписала: "Я готова". Фото: соцсети.

Недавно Пресненский суд Москвы принял решение отдать младших детей экс-супругов Романа и Елены Товстиков отцу. Иск бизнесмена об определении их места жительства был удовлетворен, и теперь пятеро несовершеннолетних наследников - Анна, Артем, Алиса Агата и Артур - должны жить с папой. Старший сын, 19-летний Андрей, уже может сам решать, с кем ему оставаться. В прошлом году он переехал к бабушке с дедушкой.

Елена Товстик в соцсетях назвала решение суда чудовищным: «Это зверство — лишить моих детей матери. Дети должны оставаться с мамой. Мама - это святое». Бывшая жена миллионера посетовала, что детей отдали сожительнице мужа.

Теперь всех интересует, как Полина правится с воспитанием восьмерых детей – троих собственных сыновей и пятерых наследников Романа. Миллионер сообщил, что не собирается делать из нее мачеху. Бизнесмен заявил, что Полина не заменит его детям мать.

«Есть дети Полины. Есть мои. Ответственность каждого родителя лежит на собственных детях. У каждого ребенка есть папа и мама. Никто никогда в жизни не будет заниматься замещением этих ролей. Я буду другом ее детям, она будет другом моим детям. Поэтому прошу журналистов не поддаваться манипуляциям, утверждая, что Полина заменяет маму, а я — папу. Это совершенно не так. Мы просто будем жить одной большой дружной семьей. Естественно в нашем доме будут установлены наши правила», — рассказал предприниматель.