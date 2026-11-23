1 место. Главный итог переговоров в Шэньчжэне: Третьей мировой не будет
2 место. Александр Дугин: Встреча в Шэньчжэне зафиксировала появление трёхполярного мира
3 место. Что Зеленский будет делать без Трампа
4 место. Константин Сивков: Для прекращения ударов по России необходим либо разгром ВСУ, либо социальный взрыв на Украине
5 место. Когда стоит выбор: в колледж или в 10-й класс. Психолог помогает определиться
6 место. Как обмануть время смерти и почему в морге не «оживают»
7 место. Кошки управляют людьми, а не наоборот
8 место. Вадим Самойлов: про рок-героев нашего времени и кого бы сейчас продюсировал — «Агату Кристи» или Shaman`а
9 место. Татьяна «Матушка Земля» Куртукова записала танцевальный дуэт с Бастой
10 место. Что показал в сериале «Сталин» коммунист Владимир Бортко?