Одна из молодых мам — Снежинка. Фото: Саяно-Шушенский заповедник

В Саяно-Шушенском заповеднике зарегистрировали пять новых котят снежного барса. Все они появились на свет в 2026 году. Это первое потомство молодых самок Снежинки и Базагинки.

— Мы обнаружили их совсем недавно с помощью фотоловушек, — рассказывает главный специалист по экологическому просвещению ФГБУ «Объединённая дирекция заповедника «Саяно-Шушенский» и национального парка «Шушенский бор» Елена Скоробогатова. — Котята у снежных барсов рождаются где-то в конце мая — начале июня, но первые два-три месяца они не покидают логово, поэтому мы не можем узнать об их существовании, пока они не попадут в объективы. Сейчас котятам примерно полгода.

Это просто красота, если в кадре — ТРИ хвоста. Фото: Саяно-Шушенский заповедник

Теперь на территории заповедника насчитывается 26 ирбисов. Их мамы — Снежинка и Базагинка — сестры. Они родились в «Саяно-Шушенском» в 2023 году у самки Клепы. Ее род, в свою очередь, берет свое начало в Таджикистане, откуда снежных барсов в Саяно-Шушенский заповедник переселили в рамках первого в мире эксперимента по транслокации этих животных.

Опыт оказался успешным: ирбисы не только прижились, но и успешно размножаются.

— Котята живут с матерью полтора года. За это время они обязательно попадутся в объективы фотоловушек. Как только будет нужный ракурс, мы сможем определить их пол и дать имена — сами или с помощью наших партнеров, — говорит Елена Скоробогатова.

Котята снежного барса с мамой в Саяно-Шушенском заповеднике

Работа по изучению и сохранению ирбиса продолжается в рамках проекта «Снежный барс — хозяин Саянских гор», который получил грант Президентского фонда природы в размере 14 млн рублей. Проект реализует Объединенная дирекция Саяно-Шушенского заповедника и национального парка «Шушенский бор». Специалисты проводят полевые исследования, расширяют сеть фотоловушек, изучают перемещения животных и совершенствуют систему охраны мест их обитания. Появление нового поколения позволяет ученым прослеживать родственные связи, расселение молодых животных и дальнейшее восстановление западно-саянской группировки снежного барса.

Добавим, что Президентский фонд природы поддерживает проекты по сохранению редких видов животных, защите мест их обитания и развитию научного мониторинга на особо охраняемых природных территориях.