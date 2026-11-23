Фото: Пресс-служба Посольства КНР в РФ

18 ноября 2026 года в Шэньчжэне, на берегу Южно-Китайского моря, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин вновь провёл встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Процитировав две исполненные глубокого смысла строки — «Неколебим, как гора, в любую непогоду» и «На мирские дела следует смотреть с дальним прицелом», — Председатель Си Цзиньпин отметил, что китайско-российские отношения привносят больше стабильности и определённости в мир, охваченный переменами и потрясениями, демонстрируют непоколебимую стратегическую решимость, твёрдую как скала, которая выдержала испытание международными бурями, и отражают историческую ответственность обеих сторон как ответственных мировых держав, устремлённую в будущее.

Лидерская дипломатия держит «стабильный ориентир»

Дипломатия глав государств служит важнейшим стратегическим ориентиром развития китайско-российских отношений и самой надёжной политической гарантией их сохранения на высоком уровне. С 2013 года Председатель Си Цзиньпин и Президент Путин провели 50 встреч на двусторонних и многосторонних площадках. На них лидеры вели откровенный и углублённый обмен мнениями по вопросам двусторонних отношений, а также по актуальным международным и региональным повесткам, закрепляя стратегический консенсус, намечая планы сотрудничества и задавая вектор дальнейшего развития.

На нынешней встрече в Шэньчжэне лидеры двух стран единодушно договорились неизменно сохранять дух новаторства и первопроходства, непрерывно раскрывать потенциал и обогащать содержание китайско-российских отношений в новую эпоху. Стороны также подчеркнули необходимость задействовать механизмы взаимодействия по линии правительств, законодательных органов, вооружённых сил и политических партий, чтобы обеспечить эффективную реализацию достигнутых на высшем уровне договорённостей.

Среди величественных гор всегда есть главная вершина; когда великие державы идут вместе, главы государств задают курс. Под руководством глав двух государств Китай и Россия создали эталон отношений нового типа, построенных на равноправии, взаимном уважении, верности слову и взаимовыгодном сотрудничестве. Эти отношения демонстрируют стратегическую выдержку и долговременную устойчивость, выходящие за рамки сиюминутных обстоятельств, и служат примером для международного сообщества в поиске нового пути сосуществования великих держав.

Объединённые усилия умножают силу

Торгово-экономическое сотрудничество Китая и России опирается на политическое преимущество взаимного доверия, на общность целей развития и возрождения и на глубинную логику взаимной выгоды и общего выигрыша. Этот тезис, выдвинутый председателем Си Цзиньпином на встрече в Шэньчжэне, даёт ключ к пониманию устойчивого и поступательного развития китайско-российского взаимодействия.

По данным китайской стороны, с января по октябрь 2026 года объём двусторонней торговли достиг 242,5 млрд долларов США — на 32,1% больше, чем за тот же период прошлого года, и уже больше, чем за весь 2025 год. Китай уже 16-й год подряд остаётся крупнейшим торговым партнёром России.

Стабильно работают такие флагманские проекты, как газопровод «Сила Сибири», автомобильный мост Хэйхэ — Благовещенск и железнодорожный мост Тунцзян — Нижнеленинское. Доля расчётов в национальных валютах во взаимной торговле превысила 95%, а сотрудничество неуклонно расширяется в таких новых сферах, как научно-технические инновации, цифровая экономика и «зелёная» энергетика. Стороны твёрдо держатся курса на укрепление накопленной базы и наращивание новых точек роста, превращая стратегический консенсус лидеров двух стран в реальный импульс развития. Это содействует национальному подъёму обеих стран и служит надёжной опорой в противостоянии внешним рискам и вызовам.

Гуманитарные обмены питают «вечнозелёное древо» дружбы

Вслед за Годами культуры Китая и России, завершившимися с успехом, стартовали Годы образования Китая и России (2026–2027). Первый совместный китайско-российский вуз — Университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне — отметил десятилетие и стал яркой визитной карточкой образовательного сотрудничества двух стран.

Срок действия взаимного безвизового режима продлён до конца 2027 года. Благодаря этой мере стремительно развиваются контакты между народами двух стран в духе «поездок в гости к родным». Только за первое полугодие 2026 года Россию посетили 380,6 тыс. китайских туристов — на 19,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. От знакомства с культурой до туристических впечатлений, от студенческих обменов до повседневного общения — народы двух стран становятся всё ближе друг другу, социальная база китайско-российской дружбы крепнет, а эстафета многовековой дружбы переходит в руки молодёжи.

В бушующем море проверяется прочность опоры

Мир переживает самую глубокую и сложную перестройку международной архитектуры со времён окончания холодной войны: геополитические конфликты вспыхивают один за другим, протекционизм безудержно распространяется. Чем сильнее шторм, тем важнее великим державам сохранять стратегическую мудрость и выдержку; чем сложнее обстановка, тем важнее стабильность международных отношений. Как ведущие мировые державы и постоянные члены Совета Безопасности ООН Китай и Россия твёрдо отстаивают цели и принципы Устава ООН, неизменно оказывают друг другу твёрдую поддержку по вопросам, затрагивающим коренные интересы каждой из сторон, углубляют взаимодействие в многосторонних механизмах, включая ШОС и БРИКС, и совместно содействуют формированию более справедливого и рационального международного порядка. Китайско-российские отношения не являются союзническими, не носят конфронтационного характера и не направлены против третьих стран: конструктивным сотрудничеством стороны открывают новые горизонты для отношений между великими державами, а стратегической стабильностью компенсируют неопределённость международной обстановки. Нынешняя встреча лидеров двух стран на саммите АТЭС в Шэньчжэне, где они совместно продвигают формирование Азиатско-Тихоокеанского сообщества, стала ярким свидетельством того, что китайско-российсская координация приносит пользу региону и миру.

Неколебимость, твёрдая, как гора, которую не страшит никакая непогода, проистекает из стратегического руководства лидерской дипломатии и прочной основы взаимовыгодного сотрудничества; дальновидность, позволяющая смотреть на мирские дела с дальним прицелом и устремлять взор в будущее, рождается из глубокого понимания исторических тенденций и осознанной ответственности великих держав. Более чем семидесятилетний путь, пройденный плечом к плечу сквозь бури и невзгоды, убедительно доказывает: пока Китай и Россия хранят дух добрососедства и многовековой дружбы, и привержены всеобъемлющему стратегическому взаимодействию и взаимовыгодному сотрудничеству, их отношения способны пройти через любые бури и преодолеть любые вызовы.. Есть все основания полагать, что под стратегическим руководством председателя Си Цзиньпина и президента Владимира Путина Китай и Россия будут и впредь служить надёжной опорой ответственных великих держав, направляя мир к многополярности и демократизации международных отношений, принося ещё больше блага народам двух стран и внося новый весомый вклад в построение сообщества единой судьбы человечества и в созидание прекрасного будущего для всего мира.