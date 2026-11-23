К 100-летию в Брянском драмтеатре установили качественную акустическую систему. Фото: brtd.su.

Национальный проект «Семья» –это вполне осязаемые вещи: обновлённые залы, новый звук, современные экспозиции и возможность всей семьёй пойти в музей или театр. На средства национального проекта ремонтируют учреждения культуры по всей стране, оснащают техникой и превращают в центры притяжения для семейного досуга. И именно здесь, в этих обновлённых пространствах, становится видно: культура умеет быть живой, современной и понятной каждому – от школьника до бабушки.

Пять тысяч на впечатления

Один из самых известных инструментов национального проекта – программа «Пушкинская карта». Молодые люди от 14 до 22 лет могут оформить карту и оплачивать ею билеты в театры, музеи, выставочные залы, филармонии, дома культуры и кинотеатры. В 2026 году номинал карты составляет 5 000 рублей, из них 2 000 рублей можно потратить на кино. Средства ежегодно обновляются.

Афишу и список учреждений-участников можно посмотреть в приложении «Госуслуги.Культура» и на портале «Культура.РФ». Но есть и ещё одна возможность, которая делает культурный досуг по-настоящему семейным. Каждый сезон проводится акция «Веди родителей в музей, театр, концертный зал». Школьники и студенты от 14 до 22 лет могут прийти в учреждения культуры вместе с родителями, купить себе билет по Пушкинской карте, а родителям, в период акции, билет со скидкой до 50% или на других льготных услових. В осенней акции участвовало более 1 200 музеев, театров, галерей и других учреждений культуры в 65 регионах России. Список учреждений-участников акции опубликован на портале национальныепроекты.рф.

Петербург: сцена, где встречаются поколения

В Санкт-Петербурге в Музейно-выставочном комплексе «Манеж» открылся масштабный проект «Сцена действия» к 150-летию Союза театральных деятелей. В этом проекте театр представлен не как хронология постановок, а как пространство, где искусство осмысляет события общественной жизни. Живопись, графика, скульптура, кино, архивные документы и памятники эпохи – всё это помогает передать переживание зрителя от отдельных спектаклей.

Композиция выставки отсылает к театральной постановке и состоит из семи «картин». Сюжет каждой «разыгрывается» несколькими спектаклями – от XVIII до XXI века. Каждый по-своему резонирует с заявленной темой, но вместе они говорят об одних и тех же неизменных для театра вопросах: истоках сценического искусства, его миссии, причинах провала и успеха, судьбе во времени.

«Выставка организована при поддержке национального проекта «Семья». Она подчёркивает: театральное искусство и пережитые вместе впечатления обладают удивительной силой, покоряющей зрителя любого возраста, – говорит директор МВК «Манеж» Анна Ялова. – Проект обращается к традиционным ценностям и преемственности поколений, раскрывая театр как общее достояние. Для совместного досуга здесь открываются новые возможности: и взрослые, и дети найдут в экспозиции то, что станет поводом для семейного разговора».

Молодые люди от 14 до 22 лет могут посетить выставку или экскурсию по Пушкинской карте.

В 2023 году «Манеж» впервые провел акцию «Веди родителей в музей», чтобы сделать совместный культурный досуг доступнее для семей. Молодые люди – держатели «Пушкинской карты» – получили возможность приобрести билеты для своих родителей или других близких родственников со скидкой. По словам Анны Яловой, проект, придуманный самым молодым сотрудником музея, заметно увеличил число семейных посещений. После масштабирования проекта весной 2026 года на всю страну к инициативе присоединились более 1000 учреждений культуры.

Брянск: акустика нового века

В Брянском областном театре драмы им. А. К. Толстого завершились масштабные работы по модернизации звукоусилительного оборудования. По национальному проекту здесь обновили акустическую систему зрительного зала.

«Существующая акустическая система была установлена достаточно давно. Она не соответствовала тем требованиям, которые сейчас есть, – рассказывает директор театра Андрей Саликов. – Мы полностью заменили акустические колонки на сцене. Причём они были размещены на авансцене, стояли, мешали актёрам, перекрывали звук во время музыкальных спектаклей. Теперь они находятся в нужном месте. И от этого, конечно, изменилось качество звука».

Самое важное приобретение – 16 акустических систем в зрительном зале: в партере, бельэтаже и на балконе. Каждую колонку можно настроить индивидуально. Это позволяет использовать звуковые эффекты, регулировать уровень обратной связи и делать звучание объёмным, чистым, разборчивым. Систему управления синхронизировали с театральным пультом. Кроме того, в зале уже несколько лет работает «акустическая петля» для слабослышащих зрителей – теперь она тоже соединена с новой системой.

«Для актёров это тоже важно: они на сцене теперь полноценно слышат то, что слышат зрители, – говорит Андрей Саликов. – И у нас появилась возможность использовать акустические эффекты».

Кстати, 7 ноября театру исполнилось 100 лет.

Чкаловск: история на кончиках пальцев

В Чкаловске по нацпроекту «Семья» обновили Музей скоростей. Он открылся в 2010 году и занимает более 400 кв. м на втором этаже Дома культуры имени В. П. Чкалова – памятника истории и культуры регионального значения. Фонды музея насчитывают более 7 000 единиц хранения, включая личные вещи конструктора Р. Е. Алексеева. В 2026 году здесь провели реэкспозицию всех выставочных залов. Созданы тематические зоны «Василева слобода», «От бурлаков к скорости – история судостроения на Волге», «Р. Е. Алексеев. Становление великого конструктора», «Экранопланы Р. Е. Алексеева – триумф инженерной мысли» и «Полет над водой».

В Чкаловском Музее скоростей провели реэкспозицию всех выставочных залов. Фото: Минкульт Нижегородской области.

По национальному проекту в музее появились восемь интерактивных панелей со специально разработанным программным обеспечением, витрины, светодинамические композиции, инсталляции и интерьерные конструкции. Новое дизайнерское решение получили экспозиционные залы и даже коридор, где также расположены экспонаты.

«Конечно, очень важно соблюсти баланс между современными технологиями и подлинными экспонатами в музее, – подчёркивает генеральный директор Лидия Лукина. – Цифровые инструменты в любом музее должны служить для обогащения восприятия, но только не для подмены аутентичных предметов. Подлинные экспонаты всегда останутся основой музейной коммуникации. Современные же технологии должны выступать только вспомогательным инструментом, раскрывающим сущность предмета».