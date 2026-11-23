Кирилл Вотяков о том, как ИИ влияет на авторынок

19 ноября в Москве прошёл федеральный Авто Саммит. На него собрались 1500 участников — офлайн и онлайн. Главной темой мероприятия, организованного Авито Авто, стала эффективность дилерского бизнеса.

Большой блок события был посвящён информации непосредственно для дилерского бизнеса. Выступления спикеров были посвящены ключевым компонентам, которые помогают повышать эффективность своего дела. Среди них: понимание актуальных потребностей покупателей, оптимизация бизнес процессов с использованием современных технологий, в том числе ИИ, а также их внедрение в работу команды.

— По данным «Автохаба» (система управления бизнесом автодилера и сервис «одного окна» для автоматизации закупок, склада, продвижения объявлений и аналитики — прим. ред.), у лидеров рынка оборачиваемость склада почти вдвое быстрее, чем в среднем по рынку. Базовая маржинальность от продажи автомобиля без учёта доходов от дополнительных продуктов и услуг — на 50% выше. За такими результатами стоит системная работа с данными и внутренними процессами. Искусственный интеллект помогает дилерам точнее управлять складом, ценами и продвижением, сокращая рутинные операции и освобождая время для работы с клиентами, — отметил старший управляющий директор автонаправления платформы Кирилл Вотяков.

Спрос на новые автомобили в России вновь растёт. Директор бизнес направления «Новые автомобили» платформы Никита Ивахненко рассказал, что за последние годы пиковый рост был отмечен в 2024 м. Но в прошлом году рынок стал остывать. Теперь же рынок стабилизировался.

— За первые десять месяцев 2026 года спрос вырос на 8%, а средняя цена — на 5% год к году, достигнув в октябре 3,6 млн рублей. Мы видим умеренный рост и считаем, что рынок нашёл новый баланс спроса и предложения, — отметил спикер.

Дилеры выводят в продажу всё больше российских авто. Если в прошлом году каждое третье (35%) предложение нового автомобиля приходилось на отечественные марки, то теперь этот показатель достиг 44%. Наряду с этим сократилось предложение китайских авто: в 2025 м их было больше половины (55%), а теперь стало 45%. Напомним, что это цифры предложения. Тогда как с позиции спроса на модели из КНР, напротив, отмечается рост быстрее рынка: за десять месяцев он увеличился примерно на четверть год к году. Средняя стоимость машины из Поднебесной составила 3,8 млн рублей.

Ещё одна тенденция в сегменте новых моделей — рост интереса к более дорогим моделям. Ранее наиболее востребованными сегментами были «до 2 млн рублей» и «2–3 млн рублей». Но за десять месяцев интерес к машинам стоимостью от 3 до 5 млн рублей вырос на 52,2%, от 5 до 8 млн рублей — на 70,9%. При этом показатель для авто дешевле 2 млн рублей снизился на 13,4%.

Спрос на машины с пробегом также демонстрирует рост: плюс 9% год к году. Наряду с этим в этом году этот рынок стагнировал в части предложения и цен: количество объявлений по сравнению с 2025 м практически не изменилось, а средняя стоимость автомобиля составила 1,35 млн рублей.

— Рынок автомобилей с пробегом остаётся стабильно большим — 6,2 млн регистраций в ГИБДД по итогам года. В 2025 году он вырос на 3%, и по итогам 2026 года мы ожидаем рост на 1–1,5%, — поделился директор бизнес направления «Автомобили с пробегом» в Авито Андрей Ковалёв.

После стремительной экспансии китайских автоконцернов на российский рынок с 2022 года выросло и предложение машин из КНР на вторичном рынке. В 2023 году назад в сегменте «с пробегом» такие предложения занимали скромные 3%, теперь же вырос до 7%.

На форуме рассказали, что рынок активно пополняется свежими китайскими машинами, приобретёнными новыми в 2023–2024 годах. Поэтому и доля бюджетных предложений сокращается. Например, за минувшие полтора года доля вариантов дешевле миллиона снизилась с 29 до 24%. Зато подросло количество свежих китайских моделей с пробегом и машин в ценовом сегменте 1–3 млн рублей. Средняя цена авто с пробегом из КНР сейчас достигла 2,1 млн рублей.

На форуме озвучили данные свежего опроса покупателей авто. Респонденты говорят, что отдают предпочтение при выборе дилера тем компаниям, которые демонстрируют максимальную прозрачность. На решение о покупке также влияют возможность заранее в онлайне проверить историю автомобиля с пробегом и понять справедливость его цены. Чтобы узнать эту информацию, обращаются к сервисам вроде Автотеки — его алгоритмы на основе ИИ простым языком интерпретируют данные об автомобиле. Это упрощает выбор и помогает покупателю быстрее понять потенциальные риски и особенности конкретного автомобиля.

— В зависимости от сезона через персональные рекомендации проходит до половины всех сделок на платформе, — озвучил данные управляющий директор по искусственному интеллекту платформы Андрей Рыбинцев.