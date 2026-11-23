Фото: Elnur/Shutterstock/Fotodom

Цифровизация строительства давно перестала быть экспериментом. Для проектов долевого строительства технологии информационного моделирования (ТИМ) обязательны на этапе проектирования с 1 июля 2024 года, а с 1 января 2025 года — и на этапе строительно-монтажных работ. На практике это значит, что заказчику недостаточно просто получить модель от проектировщика. Важно выстроить работу так, чтобы модель использовалась на всех этапах — от проектирования до эксплуатации объекта. Именно заказчик определяет требования к модели, организует взаимодействие участников и принимает результаты работы.

Параллельно меняется и рынок. По словам управляющего директора по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николая Козака, по итогам III квартала 2026 года 49% российских застройщиков уже используют ТИМ или тестируют их в пилотных проектах. «Эффективность применения во многом зависит от готовности заказчика», — заметил он. По его словам, именно команда заказчика формулирует требования к информационной модели, организует взаимодействие участников и принимает результаты работы.

Жизненный цикл объекта

Ключевая проблема перехода на ТИМ — не выбор программы, а организация работы. Модель должна «жить» на всем жизненном цикле объекта: при проектировании, строительстве и дальнейшей эксплуатации. На практике же часто получается наоборот: проектировщик сдает модель, а дальше ей никто не пользуется. Между тем у разных участников разные задачи. Сметчику модель нужна для определения объемов работ, службе эксплуатации — для планирования технического обслуживания оборудования, строителям — для контроля сроков и качества. Если эти задачи не учтены заранее, данные модели остаются невостребованными после завершения проектирования.

Отсюда и смещение фокуса в обучении: заказчику важно еще до старта проектирования определить, как команда будет применять ТИМ на разных этапах, и сформулировать требования к модели для проектировщика.

«Например, сметчику модель нужна для определения объемов работ, а службе эксплуатации — для планирования технического обслуживания оборудования, — пояснил генеральный директор «ДОМ.РФ Технологии» Александр Лукьянов. — Если эти задачи учтены заранее, команда может использовать данные модели и после завершения проектирования».

Меньше бумаги – меньше ошибок

Помимо соблюдения законодательных требований, внедрение ТИМ решает и практические задачи: сокращается бумажный документооборот, быстрее обрабатываются документы, снижается число ошибок в проектировании и повышается точность расчетов. Для техзаказчика это еще и инструмент контроля — именно он задает требования к модели и организует взаимодействие всех участников. В итоге модель становится не отчетным документом, а средством управления сроками, стоимостью и качеством проекта.

Как помогают освоить технологию

На фоне этих изменений Академия «ДОМ.РФ Технологии» вместе с НИУ МГСУ открыла набор на обновленную программу повышения квалификации «ТИМ для девелопера и техзаказчика: от требований к модели до эксплуатации объекта». Курс стал продолжением базовой программы, которая давала общее представление о технологии и инструментах моделирования. Теперь акцент сделан на задачах девелопера и технического заказчика: слушатели разбирают, как внедрить ТИМ в компании, сформулировать требования к модели, организовать совместную работу участников и проверить качество результата.

Обучение построено по этапам работы с моделью на протяжении всего жизненного цикла объекта. Программа адресована управленческим и техническим командам — руководителям проектов, заместителям по строительству, руководителям служб техзаказчика, ТИМ-менеджерам и координаторам, специалистам производственно-технических отделов, подразделений цифровизации и ИТ, сотрудникам проектных офисов. Занятия проходят онлайн, длительность — 1,5 месяца; по завершении выдают сертификат и удостоверение о повышении квалификации НИУ МГСУ.

Кроме того, на российском рынке существует несколько других программ по обучению технологиям ТИМ. Например, НИТУ МИСИС развивает программу профессиональной переподготовки специалистов «Технологии информационного моделирования (ТИМ/BIM)» продолжительностью около 5,5 месяцев, с выдачей диплома по завершении курса. Студенты МИСИС могут бесплатно пройти обучение по технологиям цифрового информационного моделирования: такие программы есть в проекте «Цифровая кафедра», и они посвящены проектированию и строительству.

АНО «НИУДПО имени К.Д. Ушинского» предлагает курс повышения квалификации «BIM-технологии в проектировании», ориентированный на практическое применение ArchiCAD и внедрение BIM в организациях, с дистанционным обучением и выдачей удостоверения.

Перечисленные варианты обучения имеют различные акценты — от профессиональной переподготовки до краткосрочного практического обучения — и читатели могут выбрать подходящий формат в зависимости от своих целей и имеющегося времени.