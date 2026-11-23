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Большинство россиян опасаются, что дальнейшее развитие искусственного интеллекта может выйти из-под контроля человечества. Об этом говорится в исследовании Naked Science и Russian Field.

Участникам опроса задали вопрос: «Опасения, что дальнейшее развитие искусственного интеллекта может выйти из-под контроля человека, являются скорее обоснованными или скорее преувеличенными?».

Более 60% опрошенных назвали такие опасения обоснованными. В частности, 18% назвали их определенно обоснованными, а еще 41% - скорее обоснованными. При этом преувеличенными риски сочли 31% участников. 24% из них выбрали вариант «скорее преувеличены», 7% - определенно преувеличенными. Еще 10% затруднились ответить на этот вопрос.

Что касается возраста, россияне от 18 до 29 лет опасения сочли обоснованными почти половина опрошенных - 49%, а среди участников от 30 до 44 лет - 55%. От 45 до 59 лет обоснованными посчитали опасения 62%, а старше 60 лет - 68%.

В то время как среди молодежи 41% опрошенных сочли опасения преувеличенными. А люди старше 60 лет разделили эту позицию только 24%.

Всероссийский онлайн-опрос был проведен с 3 по 6 ноября 2026 года среди 1800 совершеннолетних жителей страны. Выборка репрезентативна по полу, возрасту, федеральным округам и типам населенных пунктов. Максимальный размер ошибки для всей выборки при доверительной вероятности 95% не превышает 2,31%.