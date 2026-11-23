Софья Кругликова, прожившая с Михаилом Ефремовым больше двух десятилетий, снова вышла замуж Фото: Евгения ГУСЕВА.

Софья Кругликова, прожившая с Михаилом Ефремовым больше двух десятилетий, снова вышла замуж. Ее избранником стал 59-летний Валерий Жуков, основатель и лидер рок-группы «Жуки», прославившейся песней «Батарейка». По информации источника, пара зарегистрировала отношения еще в августе 2026 года, но предпочла сохранить это событие в тайне. Для Кругликовой нынешний союз стал третьим браком, для Жукова же вторым. С предыдущей супругой музыкант расстался в 2022 году, у них осталось двое несовершеннолетних сыновей.

До знакомства с Жуковым важнейшей частью жизни Кругликовой был роман с Михаилом Ефремовым. Их история началась в московском клубе «Маяк», расположенном в здании Театра имени Маяковского. Софья работала звукорежиссером и приходила туда с музыкантами, актер появлялся в компании коллег. Ефремов, как вспоминала Кругликова, нередко подходил к ее столику и в шутку предлагал выйти за него замуж.

Валерий Жуков, основатель и лидер рок-группы «Жуки», прославившейся песней «Батарейка», 2011 год Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН.

Серьезное сближение произошло в 2002 году, когда они вновь встретились в том же заведении. Тогда Софья была замужем за французским программистом по имени Режис и жила на две страны. Позднее она с иронией рассказывала, почему решила изменить привычный уклад: «Он не пил, дарил цветы каждый день, бегал за круассанами по утрам. А я его оставила, приперлась обратно в Россию и вышла замуж за Ефремова!»

Впоследствии Кругликова так охарактеризовала свой выбор: «Я сама себе выбрала вот такое веселье с Ефремовым». Их семейная жизнь продолжалась 23 года. В 2004-м родилась дочь Вера, спустя три года появилась Надежда, а в 2010-м супруги стали родителями сына Бориса. Венчание состоялось только в 2016 году, спустя 15 лет после начала отношений. Для Ефремова этот брак стал пятым.

Софья не скрывала, что семейная жизнь складывалась непросто. Одной из главных проблем оставалась алкогольная зависимость актера. По словам Кругликовой, она старалась оградить детей от этой стороны жизни мужа. У Ефремова был отдельный кабинет, где он мог закрыться, сама же Софья придерживалась здорового образа жизни: не употребляла алкоголь, не курила и обливалась холодной водой. Она также пыталась приобщить супруга к религии и отказаться от вредных привычек, однако добиться устойчивых перемен удавалось не всегда.

В 2020 году отношениям пришлось пройти через самое тяжелое испытание. Ефремов, находясь за рулем в нетрезвом состоянии, устроил смертельное ДТП и получил семь с половиной лет колонии. Кругликова осталась с тремя детьми и взяла на себя обеспечение семьи, совмещая несколько работ. Все время заключения она продолжала поддерживать мужа: приезжала к нему на свидания, отправляла передачи и молилась за него.

Однако затем стало известно о трехдневном свидании Ефремова в колонии с актрисой Дарьей Белоусовой. Весной 2025 года актер освободился условно-досрочно, отбыв больше половины назначенного срока. В сентябре того же года его брак с Кругликовой был официально расторгнут. После выхода из колонии Ефремов переехал к Белоусовой.

Валерий Жуков, новый муж Кругликовой, советский и российский рок-музыкант, поэт и композитор. Группу «Жуки» он основал в 1991 году, а всенародную известность коллектив получил в 1999-м после выхода песни «Батарейка». Среди других известных композиций группы — «Танкист» и «Йогурты». Подробности знакомства Жукова и Кругликовой, а также история их отношений до свадьбы пока остаются неизвестными. Ни музыкант, ни его супруга публично не рассказывали о переменах в личной жизни. По данным Telegram-канала SHOT, свадьба прошла еще в августе, а информация о ней появилась лишь спустя несколько месяцев. Между тем сам Михаил Ефремов, судя по словам его сестры Анастасии, тоже может вновь связать себя узами брака. В октябре она рассказала в программе «Звезды сошлись», что актер собирается жениться на Дарье Белоусовой.

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