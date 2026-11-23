Фото: пресс-служба Великоустюгского округа

Компания ДОМ.РФ представила жителям Великого Устюга мастер-план развития города — стратегический документ, который определит жизнь города на ближайшие годы. В его разработке участвовали более 250 местных жителей: они прошли онлайн-опрос и приняли участие в стратегических сессиях. Презентацию приурочили ко дню рождения Деда Мороза — мероприятие дополнили городскими праздниками и зажжением первой в России новогодней ёлки.

Всего мастер-план включает 267 мероприятий. Из них 42 ключевых проекта дают городу наибольший эффект и снимают основные инфраструктурные ограничения. Проекты сгруппированы по пяти направлениям: туризм и внешние связи, сохранение наследия, местные производства, комфортная городская среда и надёжная инфраструктура. Документ закрепляет роль Великого Устюга для страны, региона и кластера «Великий Устюг — Котлас — Сольвычегодск», а для Вологодской области — как ключевого лесопромышленного и агропромышленного центра, центра туризма и индустрии гостеприимства.

Исторический облик и 120 объектов в работе

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов подчеркнул, что обновление города идёт с сохранением исторического облика в рамках подготовки к 880-летию. «По поручению Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина создали особую экономическую зону туристско-рекреационного типа, на территории которой реализуем инвестиционный проект «Тематический парк «Дед Мороз». Также активно занимаемся благоустройством: только в этом году в городе строим, ремонтируем и реконструируем 120 объектов. Отмечу, что одним из масштабных проектов на следующий год станет благоустройство Великоустюгского парка культуры и отдыха имени Михаила Матвеевича Булдакова — реализуем его при поддержке федерального бюджета», — сказал глава региона.

ДОМ.РФ сохраняет исторический характер Великого Устюга, одновременно создавая современную инфраструктуру, рабочие места и условия для круглогодичного туризма. Для 77% жителей ключевой ценностью является историческая застройка. В городе расположено 165 памятников истории, из них 94 находятся в хорошем состоянии, 59 требуют реставрации. На платформе наследие.дом.рф размещено 19 объектов Великого Устюга, привлекательных для инвестирования.

Директор по развитию городской среды ДОМ.РФ Антон Финогенов отметил, что документ расширяет границы туристического центра.

«Главная задача — сделать большую часть города не только привлекательной для туристов, но и активно благоустраиваемой за счет бюджетных средств. Это создаст базу для привлечения частных инвесторов в проекты, которые развиваются благодаря государственным вложениям и растущему турпотоку, — говорит он. - Реализация документа поможет решить проблемы ветхого и аварийного жилья, а также реконструировать инженерную и транспортную инфраструктуру, необходимую всем горожанам. Кроме того, мастер-план учитывает развитие транспортной и сервисной сфер, включая ключевые региональные дороги, соединяющие Великий Устюг с Вологдой и Череповцом. Это обеспечит баланс между туристическим развитием и сохранением уникальной природы устюжской земли».

Вотчина Деда Мороза: парк на все сезоны

Особое внимание в мастер-плане уделено вотчине Деда Мороза. Задача — превратить её в многомерный тематический парк, который выполняет функции исторического и духовного воспитания: Великий Устюг с его богатой историей ярко представляет духовную и историко-культурную глубину Русского Севера. Документ предусматривает развитие до 2038 года в три этапа: гостевые дома, исторический парк «Форт Мороз», спортивный центр, ботанический сад, торговая деревня с фабрикой по производству подарков, ферма Деда Мороза, детский лагерь с образовательным кластером, оздоровительный санаторный комплекс и зимний экстрим-парк. Это сделает вотчину интересной круглый год. Также планируются реконструкция части существующего здания площадью 2500 м² под арт-кластер, строительство Центра дизайна и ремёсел площадью 640 м² и благоустройство территории.

Комплексный анализ территории, стратегические сессии с горожанами и бизнесом, а также отраслевые встречи с профильными министерствами позволили сформировать сбалансированную стратегию. Особое внимание уделено решению проблемы сезонности туризма.

Добавим, что ДОМ.РФ Банк профинансирует строительство комбо-отеля на территории тематического парка «Дед Мороз» рядом с резиденцией. Средства в объёме 3,4 млрд рублей будут предоставлены по льготной программе финансирования туристической инфраструктуры. Комплекс включает 110 номеров разных категорий, рестораны, СПА-комплекс с банными дворами, фитнес-зал и конференц-пространство. Новый гостиничный фонд позволит увеличить аудиторию парка и расширить возможности для семейных путешествий.