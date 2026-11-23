Президент Международного союза КВН Александр Масляков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Поразительно, но один из самых популярных ведущих юмористических программ в СССР и России сам большим юмористом и шутником не был. Его интервью в основном - вполне серьезные. Даже рассуждения о юморе тянут скорее на какое-то филологическое или психологическое исследование. (Это, кажется, была общая черта всех, кто писал о КВН: Михаил Марфин, автор одной из книг про эту программу, прямо возводил ее генеалогию к древнегреческим праздникам в честь Диониса, сообщал, что тысячи лет назад на тамошних представлениях комедий тоже было жюри! А авторы другой книги про эту программу, «КВН раскрывает секреты», вышедшей в 60-е, вполне откровенно писали, что вдохновлялись «викторинной эпидемией», охватившей телевидение и радио многих стран, и приводили в пример передачи из Польши, Италии, Англии, - даже франкистской Испании! Хотя уточняли, что им «претит меркантилизм, которым веет от многих викторин Запада. Фунты, доллары, песеты...»)

Сила Александра Васильевича Маслякова была не в приколах, не в веселье (он сам настаивал, что назвать его рубахой-парнем и душой компании трудно). Эта сила была в легкости и обаянии: на ТВ столь же располагающих к себе ведущих можно было перечислить по пальцам. И передач, которые он вел, было множество: те, кому под 50, должны помнить и «А ну-ка, девушки», и «Алло, мы ищем таланты», и включения с фестивалей молодежи и студентов...

Александр Масляков был ведущим телепрограммы "Вираж", 1984 год. Фото: ITAR-TASS

Как часто бывает, он появился на ТВ практически случайно и именно благодаря обаянию задержался там на десятилетия. Вообще он учился в Московском институте инженеров транспорта, а потом ровно год и шесть дней работал по специальности в проектном институте. И в КВН был не с самого начала: сперва, в незапамятные времена, программу вела актриса Наталья Фатеева, потом - Светлана Жильцова и Альберт Аксельрод. Ну, а потом вместо Аксельрода появился Масляков. Он и сам играл в составе команды МИИТа, а потом капитан Павел Контор предложил ему вести КВН. Молва тут же поженила Маслякова с Жильцовой: была между ними какая-то очевидная «химия».

Диктор Светлана Жильцова и ведущий Александр Масляков во время выступления команд КВН, 1965 год. Фото: Александр Божко/ТАСС

В интервью журналисту Андрею Ванденко он с иронией рассказывал, что его окончательно выбрала на роль ведущего режиссер Белла Сергеева. И потом говорила ему, что он поначалу «не произвел на нее впечатления: невзрачный, унылый, волосенки торчат, глазки бегают, озирается по сторонам... Но, видимо, остальные соискатели оказались и того хуже…» Сергеева в итоге стала свидетельницей на его свадьбе с женой Светланой (не Жильцовой, а тезкой!) С нею он в итоге провел в браке больше полувека. А еще он намекал, что в жизни является скорее интровертом. Не любил, когда его узнают на улицах. Признавался: «Ненавижу входить в помещение, где много людей. Может, меня уже и не знает половина, все равно не хочу притягивать ничьих взглядов». Даже в театр ходить по этой причине ему разонравилось...

КВН мог навсегда закрыться еще в самом начале 70-х, и сегодня существовать лишь в воспоминаниях очень пожилых людей. В 1972-м вышел последний выпуск: в стране окончательно воцарился застой, телевидение слегка окостеневало. Его глава Сергей Лапин с наслаждением оставил бы все студенческие шуточки в хрущевской эпохе: по его представлениям о прекрасном, это было слишком рискованно. Но в декабре 1985-го Лапин был отправлен на пенсию, а через полгода КВН триумфально возродился. Теперь его вел один Масляков (как мы помним, его телекарьера за эти 14 лет не прерывалась). И он очень быстро стал в этой программе чем-то вроде идола - причем вел ее с редким изяществом, легко позволяя командам шутки в свой адрес (в конце 90-х «Комсомолка» уже писала, что одна из неизменных традиций передачи - «Масляков должен быть обшучен»).

Президент Международного союза КВН, телеведущий Александр Масляков, 2021 год. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

К немногим его ошибкам можно отнести то, что он не принял и не понял новое поколение КВН-щиков - виртуозов абсурдистского смелого юмора, Галыгина, Мартиросяна, Харламова, Батрутдинова и прочих, кто в конце концов создал Comedy Club. Упорно повторял, что ребята в целом талантливые, но шутки ниже пояса он не приемлет. Может быть, ему не везло, и он попадал на самые неудачные и грубые миниатюры Comedy Club. А может, остался в 60-х с их невинным и, в общем-то, безобидным юмором. Но в них осталось и огромное количество его зрителей. Для которых Масляков продолжал быть одним из столпов телевидения и, кстати, полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Он и на пороге 80-летия вел КВН, как молодой человек, - и в новость о его смерти в сентябре 2024 года поначалу невозможно было поверить.

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