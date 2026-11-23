Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков Фото: REUTERS.

…- Дмитрий Сергеевич, в Евросоюзе продолжают обсуждать использование замороженных российских активов для финансирования Украины. Как в Москве оценивают правовую и экономическую обоснованность такого сценария? Какие типы ответных мер могут рассматриваться в случае его реализации?

- Никаких новых элементов в нашей позиции здесь не появилось, - сказал официальный представитель Кремля, отвечая в понедельник, 23 ноября, на вопросы журналистов. - Наша позиция последовательная. Мы считаем блокировку, удержание наших активов и использование процентной части незаконным. Мы будем использовать все меры, которые предусмотрены законом, для отстаивания своих прав.

Песков прокомментировал сообщения о планах России запустить спутник с ядерным оружием Россия намерена инициировать общение с европейцами, чтобы понять, насколько они являются коалицией Желающих Мира, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Мы также знаем, что сама компания Euroclear придерживается точки зрения о невозможности какого-либо изъятия этих наших запланированных средств европейцами.

И бельгийцы, и премьер-министр Бельгии, кстати, здесь занимает весьма настойчивую, взвешенную позицию… Каждый раз ссылаясь на неизбежные юридические последствия для тех, кто будет принимать решение об изъятии средств, для тех, кто будет реализовывать это решение, и кто будет эти средства использовать. Конечно же, мы - в случае, если это когда-то произойдет, будем преследовать всех тех, кто к этому имел отношение, преследовать по закону.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КРЕМЛЯ

Вопрос:

- Зеленский заявил, что за атакой на российский корвет «Меркурий» у побережья Ливии стоит СБУ. Ливия направила в Совет Безопасности ООН документ по поводу этого нападения. Есть ли в Кремле комментарий?

Корвет «Меркурий». Фото: Роман Пименов/ТАСС

Песков:

- Этим занимается наше оборонное ведомство. Информация, если это посчитается целесообразным, будет также предоставляться по линии оборонного ведомства.

Но, конечно же, мы обратили внимание на заявление Зеленского на этот счет.

Вопрос:

- В Елисейском дворце заявили, что европейцы приедут в Москву на переговоры по Украине, если им будет гарантировано полноценное участие в процессе. А что думают о таком условии в Москве? Осложняет ли такая позиция вопрос включения европейцев в переговоры? Есть ли хоть какие-то подвижки по организации встречи Путина с европейцами?

Песков:

- Мы уже говорили, имеем в виду инициировать общение с европейцами с тем, чтобы понять, насколько они готовы способствовать мирным делам и насколько их позиция коррелируется с задачей налаживания трека по мирному урегулированию.

Насколько эта «коалиция желающих» является коалицией желающих мира, а не коалицией желающих продолжения войны.

Вопрос:

…- По поводу Константиновки… Получила ли Москва какую-то реакцию по проведению гуманитарной миссии в этом городе? Ставим ли мы какие-то временные сроки, до какого времени такая миссия может быть организована? Возможно, Москва поменяла уже позицию по гуманитарным миссиям в целом после ударов Киева по Крымскому мосту?

Песков:

- Нет, изменения позиции не было. По гуманитарным миссиям инициатива сохраняет свою актуальность. Какой-либо реакции от киевского режима мы не получали.

Собственно, вы были свидетелями нескольких заявлений Зеленского и других представителей, которые, скорее, свидетельствуют о нежелании киевского режима продолжать такую практику.

Но мы, как российская сторона, сохраняем свою готовность. И даже в отсутствии пока готовности киевского режима идти на такую совместную операцию гуманитарного характера, наши военные героически продолжают усилия по оказанию помощи гражданам в эвакуации из этой опасной зоны…