За этот год число аварий с участием СИМ (средств индивидуальной мобильности) выросло на 40% по сравнению с 2025-м – уже произошло свыше 4 тысяч ДТП Фото: Алексей БУЛАТОВ.

ЗАЧЕМ НУЖНА РЕГИСТРАЦИЯ

Случилось ДТП с автомобилем, а нарушитель скрылся? Опросят свидетелей, посмотрят камеры, установят машину, найдут владельца по номеру… И затем – с него «спросят». Случилось происшествие с электросамокатом? Ищи-свищи, кто на нем ехал и кому он принадлежит! Опознавательных знаков ведь нет. А происшествия, увы, случаются. Все чаще и чаще. За этот год число аварий с участием СИМ (средств индивидуальной мобильности) выросло на 40% по сравнению с 2025-м – уже произошло свыше 4 тысяч ДТП. При этом более половины (60%) из них пришлось на частные самокаты (остальные – на прокатные).

Так что контроль необходимо усилить, это понятно. Уже разработаны и меры. Так, в ближайшее время электросамокаты мощностью 0,1-0,25 кВт и максимальной скоростью до 25 км/ч обяжут регистрировать на Госуслугах (все, что мощнее-быстрее будет считаться «мопедами» и тоже подлежать регистрации, плюс потребует наличия прав категории «М»). Об этом сообщил старший инспектор по особым поручениям Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Виктор Стельмах в рамках круглого стола «На самокатах – по правилам».

Более половины (60%) ДТП пришлось на частные самокаты (остальные – на прокатные) Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Правда, потребуется время. Сначала Минтранс должен принять проект о правилах регулирования и движения СИМ, и лишь за тем МВД в течение шести месяцев внесет соответствующие акты в правительство. Собственно, именно за МВД и закрепили полномочия по регистрации электросамокатов.

С другой стороны, проект Минтранса – почти на финишной прямой. Его общественное обсуждение завершилось 20 ноября. Ведомство получило свыше 1,6 тысячи предложений по улучшению и доработкам новых правил, их все рассмотрят и изучат. Точных сроков нам пока не назвали, но ожидается, что проект, регулирующий эксплуатацию СИМ, могут принять до конца календарного года. Из ключевых нововведений – официальный запрет за движение вдвоем, запрет на езду по тротуарам для курьеров доставки, необходимость парковаться только в специальных местах и ограничение на выезд на дороги общего пользования для подростков до 16 лет.

Движение вдвоем на одном электросамокате запретят официально Фото: Алексей БУЛАТОВ.

ПОМОЖЕТ ИЛИ НЕТ?

- Регистрация СИМ – мера, конечно, полезная. Которая в теории позволит ужесточить контроль за их движением и возлагать ответственность за нарушения на владельцев. Проблема в том, что в России с этим вопросом давным-давно и безнадежно опоздали, - отмечает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. – Мы предлагали ввести обязательную регистрацию несколько лет назад, когда число электросамокатов в стране исчислялось всего сотнями тысячи. Сейчас, согласно данным китайской таможни – и то, не первой свежести – их в России уже два миллиона. В реальности – значительно больше. И обязать владельцев данной техники поставить ее на учет можно исключительно введением драконовских штрафов в КоАП за отсутствие такой регистрации. Чего делать не будут. Не говоря о том, что и «гоняться» за самокатчиками никто не сможет – у инспекторов ГАИ просто физически нет подобной возможности.

Допустим, старую технику на учет не поставят. Но будут ставить новую! А та, что уже ездит по нашим дорогам, постепенно сойдет «на нет». Самокаты ведь не вечные, и это не машины, которые могут эксплуатировать десятилетиями. Их срок годности значительно меньше.

- В том то и дело, что и новую не будут. Сознательные граждане – да, наверное, зарегистрируют. А остальные – махнут рукой. Кто меня остановит? Инспектор пешком за мной побежит? Или на машине по дворам погонится? Обязать торговые организации следить за постановкой на учет мы не можем. Это, кстати, касается и машин. Регистрация в ГАИ – строго обязанность владельца. Но автомобиль «поймать» проще. А самокат – практически нельзя. Так что, к сожалению, время упущено. И мы рано или поздно будем вынуждены прийти к тому, чтобы полностью запретить продажи СИМ в частные руки. Оставить их только для сервисов аренды, где контроль уже действует. Мера неприятная, плохая. Но, по сути, единственная и неизбежная – если мы планируем навести порядок на дорогах в этой сфере, - резюмирует Антон Шапарин.