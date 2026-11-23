Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

…- Дмитрий Сергеевич, хотели уточнить, затрагивалась ли в ходе переговоров в Шэньчжэне тема газопровода «Сила Байкала»? Есть ли какие-то подвижки в его реализации? Как Москве в целом оценивают перспективы расширения сотрудничества России и Китая в сфере энергетики?

- Тема сотрудничества в сфере энергетики постоянно фигурирует на повестке дня российско-китайских контактов, - сказал официальный представитель Кремля, отвечая в понедельник, 23 ноября, на вопросы журналистов. - По понятным причинам, эта область нашего сотрудничества сейчас, скорее, относится к сфере чувствительных областей.

Песков прокомментировал сообщения о планах России запустить спутник с ядерным оружием Россия намерена инициировать общение с европейцами, чтобы понять, насколько они являются коалицией Желающих Мира, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Мы постоянно работаем вместе с китайскими друзьями над расширением этого взаимодействия.

Что касается упомянутого вами маршрута, в предметном плане он не обсуждался. Здесь обсуждения ведутся на рабочем экспертном уровне.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КРЕМЛЯ

- Немецкие СМИ со ссылкой на немецкую службу внешней разведки БНД сообщили, что у стран НАТО есть информация о том, что Россия якобы в этом году планирует запустить спутник с ядерным оружием на борту. Видели ли вы это сообщение? Как бы могли прокомментировать?

- Нет, мы не видели этих сообщений. Но там такое количество «якобы, возможно и по утверждению неизвестно кого» содержится, что, конечно, вряд ли их стоит воспринимать серьезно.

- Премьер-министр Финляндии заявил после атаки на российское судно «Спарта-II», что война перекинулась на Балтику. Согласны ли вы с этим утверждением финского премьера?

Судно «Спарта II». Фото: РОСПРОМТ / rosmorport.ru

- Действительно, очень опасная тенденция - расширение террористической активности в районе Балтики. Мы это видим. Также все прибрежные страны испытывают наверняка беспокойность в этой связи.

Это очень опасно. Это, конечно, ведет к нагнетанию напряженности в регионе. И здесь, конечно, хочется надеяться, что балтийские государства используют свое влияние на киевский режим, чтобы предостеречь от продолжения такой опасной террористической практики.

- За последние 48 часов было совершено несколько атак на Россию, в том числе в Балтийском море и в Ливии. Есть ли какой-то комментарий у Кремля по этому поводу? Будет ли какой-то военный ответ? Если да, то какой?

- Противник продолжает попытки нанесения ударов. Мы продолжаем нашу Специальную военную операцию.

Наши военные ежедневно продолжают практику нанесения масштабных комплексных ударов по военной инфраструктуре на Украине. И эта практика оставляет весьма и весьма болезненные для киевского режима последствия.

Хочу напомнить вам заявление президента Путина, которое он делал недавно в Шэньчжэне, о том, что эта практика и эта линия наших военных будет продолжена.