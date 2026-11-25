Надежда Сысоева. Фото: Ирина РЕБЕНОК

Эффектная блондинка с сибирским характером окончила экономический факультет, но увлеклась КВН, благодаря которому и стала известной широкой публике. Потом было шоу Comedy Woman, множество других проектов и, наконец, кино. Теперь артистка играет в театре, снимается в сериалах и ее все чаще утверждают на ключевые роли. Одна из таких - мама семейства в приключенческой комедии «Сказочные выходные» 6+, где простые люди вдруг встречают Лешего, то самое Лихо, вещую птицу Гамаюн и других персонажей, знакомых нам с детства. «Телепрограмма» поговорила с Надеждой Сысоевой о новом проекте, любимых сказочных персонажах, о возлюбленном и предстоящей свадьбе.

Фото: Ирина РЕБЕНОК

- Надежда, что можете сказать о фильме «Сказочные выходные»?

С Артемом Гайдуковым в «Сказочных выходных». «Наше кино»

- Это семейная приключенческая комедия о том, как обычные выходные без гаджетов внезапно превращаются в настоящее сказочное приключение. История про современную семью, которая отправляется на выходные в эколагерь. Казалось бы, идея простая - отложить телефоны, отвлечься от повседневности, провести время вместе. Но в результате выходные превращаются в сказочное безумие: вокруг появляются Леший, птица Гамаюн, Камник и таинственное Лихо, а героям приходится буквально спасать мир.

- А что за персонаж вам достался?

- Я играю маму семьи Макаровых и вместе с киномужем Артемом Гайдуковым, а также другими героями фильма противостою сказочным монстрам. Но сначала наши семьи Макаровых и Ковалевых (Ковалевы - Оксана Акиньшина и Роман Курцын. - Авт.) находятся по разные стороны баррикады в лагере: обе семьи азартно конкурируют, соревнуются в спортивных состязаниях и не упускают случая доказать, что они лучше. Но когда из-за шума лагерь атакуют сказочные монстры, былые соперники вынуждены забыть о спорах и объединиться ради спасения - ведь перед лицом угрозы умение действовать сообща, прислушиваться друг к другу и протянуть руку помощи тем, кого еще недавно считал соперником, становится единственным шансом пережить эти по-настоящему сказочные выходные.

Большая слава пришла к Надежде (третья слева в первом ряду) в эпоху Comedy Woman. Данил ГОЛОВКИН/Канал ТНТ

«Работая над ролью, вспоминала свою маму»

- Сказок сейчас выходит немало. В чем особенность этой?

- Мне нравится, что здесь сказка не существует в условном сказочном царстве, а вторгается в нашу реальность. Мы привыкли к тому, что сказка - это что-то из детства. А здесь происходит столкновение двух миров - современного и сказочного. За сказочным приключением стоит очень простая и понятная история - про семью, членам которой нужно научиться взаимодействовать. И это очень актуально. Иногда мы физически находимся рядом, но каждый при этом существует в своем мире: кто-то работает, кто-то сидит в телефоне, дети заняты своими делами. И только когда происходит что-то действительно серьезное, выясняется, насколько важно уметь слышать друг друга и действовать сообща.

- Можете вспомнить самую необычную или сложную сцену в темном лесу?

- Большая часть экшен-сцен проходила в темное время суток, и это, пожалуй, стало самым сложным. Ночью лес выглядит совсем иначе: ориентироваться в нем гораздо труднее, а тут еще приходилось много бегать, уворачиваться и вообще держать хорошую физическую форму, ведь моя героиня азартная и энергичная.

- Сложно ли играть мать, если опыта материнства пока не было?

- Чтобы сыграть маму, совершенно необязательно иметь опыт материнства. Актерская профессия позволяет проживать эмоции и состояния, с которыми я никогда не сталкивалась в реальной жизни. Работая над ролью, вспоминала свою маму, ее заботу, интонации, привычки. Но самое главное - это понять внутренний мир героини: тревоги, страхи, любовь и желание защитить своих детей. Именно через собственную эмпатию и искренность и удалось создать убедительный образ.

Актриса родилась в Красноярске и уважает морозы, но путешествовать по жарким странам тоже любит. Личный архив Надежды Сысоевой

- Если бы у вас была возможность обратиться в любого сказочного персонажа на сутки, кто это был бы?

- Я бы выбрала Мериду из мультфильма «Храбрая сердцем» 6+. Она независимая, смелая, дерзкая, с характером. Не ждет, пока кто-то решит за нее, а сама управляет своей судьбой. Мне близка такая энергия - быть хозяйкой собственной истории и не бояться идти своим путем.

- А ваши сказочные выходные какие? В смысле те, что лучше и придумать нельзя.

- Для меня сказочные выходные - это возможность хотя бы ненадолго отвлечься от повседневной суеты и снова почувствовать себя ребенком. Я люблю как проводить выходные дома, так и открывать для себя новые места, путешествовать, встречаться с близкими, получать яркие эмоции и создавать приятные воспоминания. Но самое главное - это люди, которые рядом, они и создают со мной эти воспоминания.

«Важен не штамп в паспорте, а человек»

- Возвращаясь к образу вашей героини: вы часто думаете о детях? О том, что, возможно, хотели бы стать мамой?

- Конечно, я думаю об этом: материнство - один из самых удивительных и важных этапов в жизни женщины. Это совершенно особенная любовь, которую невозможно сравнить ни с чем другим. Я понимаю, что это огромная ответственность и что к такому шагу нужно прийти осознанно. С человеком, рядом с которым чувствуешь любовь, доверие и уверенность в завтрашнем дне. Я не хочу торопить события, но, безусловно, в будущем мне хотелось бы испытать это чувство. Стать мамой - значит открыть для себя совершенно новый мир, в котором ты уже живешь не только ради себя.

- «Сначала колечко, потом свадьба и дети», - говорили вы в интервью. План серьезный. Насколько удается его придерживаться? Как идет подготовка к свадьбе?

У Нади и Николая полное взаимопонимание. Личный архив Надежды Сысоевой

- Я бы сказала, что пока все идет своим чередом. Мы не хотим превращать такие важные события в гонку по заранее составленному плану. Для нас главное - чтобы каждый следующий шаг был осознанным и желанным для обоих. Конечно, мы говорим о будущем, обсуждаем семью, свадьбу, мечтаем о том, какой хотим видеть нашу совместную жизнь. Но мне нравится, что Николай (блогер и футболист Николай Гололобов. - Авт.) умеет удивлять, поэтому некоторые моменты я предпочитаю оставить за кадром. Пусть в нашей истории еще будет место неожиданностям и красивым сюрпризам!

- Законный брак для вас важен? Многие противники института брака указывают на неутешительную статистику по разводам. Мол, загс не панацея.

- Для меня бракосочетание - важное событие. Но гораздо важнее не сама свадьба и не штамп в паспорте, а человек, с которым ты принимаешь это решение. Важно, чтобы это был осознанный шаг двух людей, которые любят друг друга, доверяют друг другу и действительно хотят пройти вместе большой жизненный путь.

- Чем ближе вы приближаетесь к свадьбе, тем больше Николай убеждает в том, что он - тот самый?

- Чем ближе, тем больше понимаешь, что важна не красивая картинка, а поступки. Когда человек остается рядом не только в яркие и счастливые моменты, но и в самые обычные дни, поддерживает, заботится и доказывает свои чувства делом - именно тогда понимаешь, что он действительно тот самый.

- Фильм «Сказочные выходные» выходит в декабре. А там уже и Новый год на носу. Какие планы на него? И есть ли мечты и пожелания, которые хотелось бы исполнить в 2027-м?

- Новый год я встречаю в кругу друзей и близких. 31 декабря люблю готовить салаты и горячее по семейным рецептам, смотреть новогодние фильмы, прогуляться до ближайшей городской елки и обязательно загадать желание под бой курантов. В прошлом году я загадала встретить свою любовь (исполнено, Николай подтверждает! - Авт.), купить дом (приобретена квартира в Москве. - Авт.) и выиграть в реалити-шоу (победа в проекте «Идеальное ограбление» и приз в 1,5 млн руб., благодаря которому была закрыта ипотека. - Авт.). А в этом году загадаю главную роль в кино, свадьбу и дочку.

«Сказочные выходные» 6+

В прокате с 3 декабря.

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