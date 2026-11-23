Многие верят, что библейская история о Ноевом Ковчег не выдумана. Фото: Esteban De Armas/Shutterstock/Fotodom

Сенсационные данные продолжают поступать из района «Араратской аномалии» или «Формации Дурупинар» (Durup nar Formation), расположенной у горы Арарат в Турции. Бурение этой причудливой структуры в форме огромной лодки ведут археологи международного проекта Noah's Ark Scans. Специалисты американской лаборатории прислали результаты первого радиоуглеродного датирования образцов обугленного дерева, которые были извлечены из кернов пробуренных скважин. Древесному углю – более 4 тысяч лет.

Давно это было

Энтузиасты не зря видели в «Араратской аномалии» не иначе, как останки Ноева Ковчега – того самого библейского судна, задание построить которое Господь Бог дал праведнику Ною, чтобы тот вместе со своей семьей и многочисленными животными (каждой твари по паре) спасся от Всемирного потопа. «Возможно, мы нашли обугленные остатки Ноева ковчега, - обнадеживал недавно доктор Эндрю Джонс (Andrew Jones) - один из «бурильщиков», который ищет останки библейского судна уже более 30 лет.

На месте «Араратской аномалии», напоминающей по форме огромную лодку, ученые бурят скважины. Фото: Lauren E. Witzke / соцсети

Извлеченные из недр «Аномалии» с глубины порядка 10 метров образцы обугленной древесины, на которых были заметны следы обработки то ли топором, то ли ножом, Джонс отправил на экспертизу в несколько лабораторий. Результаты, которые пришли пока из одной – американской, воодушевили еще больше.

Профессор Дженкер Атилла (Cenker Atilla), археолог из Сивасского университета Джумхуриет (Sivas Cumhuriyet Universit), в 2026 году возглавивший исследования по проекту Noah's Ark Scans, сообщил турецкому информационному агентству HA ( hlas News Agency): радиоуглеродный анализ двух образцов древесного угля показал, что им более 4 тысяч лет.

Профессор Атилла сейчас возглавляет исследовательский проект Noah's Ark Scans. Фото: Кадр видео.

Американское датирование дало период 2400-2200 лет до нашей эры. Примерно к этому времени – периоду энеолита - многие историки как раз и относят библейский потоп.

Кстати, в прошлом году профессор Фарук Кайя (Faruk Kaya) из Университета Агры Ибрахима Чечена сообщал о глиняных черепках возрастом 5500-3000 лет, обнаруженных ранее рядом с «Аномалией» - будто от горшка, разбитого кем-то из приплывших к «Горам Араратским» после того, как вода потопа начала постепенно уходить.

Керамика и угольки еще более укрепили уверенность энтузиастов в том, что «Арартская аномалия» действительно представляет собой останки Ноева Ковчега, а не естественное природное образование, сформированное селевыми потоками, как полагают скептики.

Древесный уголь, извлеченный из недр «Араратской аномалии»: возможно, образовался в результате пожара на Ноевом Ковчеге. Фото: Lauren Witzke / NoahsArkScans.com

Что-то там горело

Ной спалил Ковчег? Мог по неосторожности. Деревянное судно могло вспыхнуть и от удара молнии. Ведь оно было и обмазано горючим пожароопасным материалом:

«Сделай себе ковчег из дерева гофер; отделения сделай в ковчеге и осмоли его смолою внутри и снаружи», - рекомендовал Господь Бог

(Бытие 6:14).

Угольки могли остаться не только после масштабного пожара, а от небольшого костра, который разводил Ной - жег потихоньку доски ковчега, дожидаясь, когда вода совсем схлынет. Ему же надо было на чем-то готовить.

Анализы и не закончены

Ученые ждут результаты анализов угольков, которые были отправлены в швейцарскую и турецую лаборатории. Не определено еще и какое именно дерево горело. По мнению ботаников, «дерево гофер» могло быть каким-нибудь хвойным – сосной, елью, кедром. Или кипарисом. Точно никто до сих пор не знает, что имелось в виду в Библии.

А к концу года энтузиасты ждут результатов анализа органики, которую ранее удалось извлечь из пустот, имеющихся внутри «Араратской аномалии». Рассчитывают обнаружить ДНК животного происхождения.

«Идентификация ДНК будет окончательными доказательствами того, что «Аномалия» представляет собой останки Ноева Ковчега», - считает доктор Джонс.

Профессор Атилла, кстати, осторожен в оценках. По его словам, «предполагаемый возраст обгоревшего дерева соответствуют некоторой имеющейся хронологии библейского потопа, но результаты датировки сами по себе не позволяют пока утверждать, что формация Дурупинар представляет собой Ноев ковчег».

Исследования продолжаются.