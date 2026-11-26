Фото: личный архив Инны Маликовой

У Инны Маликовой и ее группы «Новые Самоцветы» впереди череда юбилеев - личных и семейных. «Телепрограмма» обсудила с артисткой эти круглые даты.

- 20 декабря у вас концерт к 20-летию «Новых Самоцветов». С чего все начиналось? И каким будет этот юбилейный концерт?

Группа «Новые Самоцветы» к юбилейному концерту готова (слева направо: Михаил Веселов, Инна Маликова, Яна Дайнеко, Александр Постоленко). Фото: личный архив Инны Маликовой

- Все началось спонтанно. В 2005 году я занималась сольной карьерой, у меня вышел второй альбом «Кофе и шоколад». В концертную программу я включила попурри из песен «Самоцветов» - просто потому, что любила эти композиции. Я выступала тогда в основном в клубах, где было много молодых зрителей, и неожиданно оказалось, что даже они с удовольствием слушали песни, которые знали еще их родители.

А в 2006 году ансамбль «Самоцветы» отмечал 35-летие. Мой папа Юрий Маликов (создатель и руководитель ВИА «Самоцветы». - Авт.) готовил большой концерт и хотел, чтобы наряду с известными артистами на сцене выступила молодежь. Сначала он пытался организовать такой номер с другими ребятами, но что-то не складывалось. Я предложила взять эту задачу на себя. Познакомилась с Александром Постоленко, мы попробовали вместе записать одну из песен «Самоцветов». Но мне казалось, что для такого проекта нужно больше участников. Через знакомых начала искать еще артистов, так совершенно случайно познакомились с Михаилом Веселовым и Яной Дайнеко. У нас сразу нашлось много общего: музыкальные семьи, уважение к старшему поколению, любовь к песням «Самоцветов». В итоге мы вчетвером подготовили номер для юбилейного концерта. Тогда никто не думал о создании отдельной группы, просто все получилось настолько естественно, что мы продолжили работать вместе. Так и появились «Новые Самоцветы».

В юбилейном концерте 20 декабря основную часть программы составят наши самые любимые композиции. Но мы решили включить и некоторые песни, которые не стали большими хитами, хотя для нас имеют особое значение. Гостей тоже будет немало. Мы ждем наших близких людей и друзей Юрия Маликова, Валерия Дайнеко, Дмитрия Маликова, Дениса Клявера, Игоря Саруханова, Игоря Николаева, Александра Олешко. Надеемся, что к нам сможет присоединиться и Лев Лещенко.

- Насколько в России урегулирован вопрос авторских прав? Например, вы имеете право лишь исполнять старые хиты «Самоцветов» или права уже принадлежат вам?

- Вопросами авторских и смежных прав у нас занимается Первое музыкальное издательство. Важно понимать разницу между правами на само музыкальное произведение и правами на конкретную исполнительскую версию. Например, песню Игоря Саруханова «За рекой» может исполнять и сам автор, и «Новые Самоцветы», ее может записать и другой артист. В этом случае каждый исполнитель имеет права на собственную фонограмму и свою версию записи, но не становится владельцем самой песни. Именно такие права называются смежными. Издательство отслеживает использование произведений и выплаты авторам роялти. Сегодня существуют музыкальные издательства и лейблы, которые помогают контролировать эти процессы. Самостоятельно заниматься всеми вопросами было бы гораздо сложнее.

«Заботимся о родителях семейной командой»

- В вашей семье череда круглых дат. Недавно ваши родители отметили бриллиантовую свадьбу. В чем секрет их счастливого брака?

- У нас сразу несколько больших семейных дат - ансамблю «Самоцветы» исполнилось 55 лет, а родители отметили 60 лет совместной жизни. Мои родители - люди старой закалки, в хорошем смысле этого выражения. Для их поколения долгие семейные союзы были более привычным явлением, чем для нас. Кстати, в этом году такую же красивую дату отметили Владимир Петрович и Елена Пресняковы. Видимо, есть что-то особенное в поколении людей, которые умеют беречь отношения на протяжении всей жизни. Секрет брака родителей, в первую очередь, в жизни в любви, а еще в желании идти по жизни вместе, заботиться друг о друге и поддерживать в разных обстоятельствах. Главное, чтобы мама и папа были здоровы и как можно дольше оставались рядом, радуя нас своей любовью и заботой.

- Со временем выросшие дети берут на себя заботу о родителях. Как это происходит в вашей семье?

- Мы с Димой действительно стараемся заботиться о родителях и о наших двух тетушках - маминой сестре Алле и папиной сестре Жене. У нас небольшая семейная команда: я, Дима и наша двоюродная сестра Вита, которая по профессии медик. Мы распределили обязанности так: Вита занимается медицинскими вопросами, на мне организационные задачи, а Дима приходит на помощь, если нужно организовать лечение, поездку в санаторий или решить какие-то другие вопросы. Важно, что нас трое и мы можем поддерживать друг друга. Иногда бывает непросто - родители не всегда сразу соглашаются с нашими предложениями. Если кто-то сталкивается с сопротивлением, подключается другой. Вместе справляться гораздо легче. Например, сейчас старшее поколение не очень хочет заниматься гимнастикой, хотя мы организовали для них занятия с профессиональным тренером. Но мы проявляем настойчивость и постепенно убеждаем их, что это необходимо.

Инна Маликова (вторая слева) с племянницей Стефанией, папой Юрием Федоровичем (сидит) и племянником Марком, братом Дмитрием и его женой Еленой и мамой Людмилой Михайловной. Фото: личный архив Инны Маликовой

«Важно не торопить ребенка с выбором»

- Расскажите о внучке Мире. В какие кружки ваши сын и невестка отдали девочку? Есть ли у нее музыкальные способности?

- Мирочка - замечательная девочка, она уже учится во втором классе. Мы очень любим проводить время вместе. Когда она приезжает ко мне, мы часто занимаемся рукоделием. У нее удивительные способности к творчеству: она лепит, рисует, вышивает, любит создавать что-то своими руками. И у нее действительно многое получается очень красиво. Музыкой она тоже занимается, но пока в основном в рамках школьной программы. Мне кажется, сейчас важно не торопить ребенка с выбором, а дать возможность попробовать себя в разных направлениях.

- Многие родители стараются отдавать детей в музыкальные школы с раннего возраста. Считается, что музыка помогает развитию ребенка. Но стоит ли заставлять заниматься, если у него нет желания? Как было в вашей семье: вас и Дмитрия заставляли учиться музыке?

- Даже если в дальнейшем ребенок не станет профессиональным музыкантом, музыкальное образование - прекрасная основа для общего развития. В нашей семье музыка всегда занимала особое место. Мой брат Дмитрий сегодня сам много делает для популяризации музыкального образования - ездит в учебные заведения, общается с детьми. Мой сын в детстве не посещал музыкальную школу, но к нам домой приходила замечательный педагог Татьяна Владимировна, которая учила его играть на фортепиано. И сегодня этот навык сохранился: он время от времени садится за инструмент. При этом сын занимался футболом, теннисом, плаванием, шахматами, пробовал себя в разных секциях. Когда ребенок развивается разносторонне, у него появляется гораздо больше возможностей для самостоятельного выбора в будущем.

Я сама окончила Мерзляковскую музыкальную школу при Московской консерватории, одну из сильнейших школ Москвы по классу фортепиано. Много лет редко подходила к инструменту, а сейчас снова с удовольствием сажусь за рояль и могу провести за ним два-три часа. Заказала много нот, разучиваю произведения Листа, хочу вернуться к Шопену, в том числе к его ноктюрнам. Конечно, после такого перерыва не все получается сразу, но навыки постепенно возвращаются. На предстоящем концерте я даже планирую исполнить небольшой музыкальный фрагмент. И это тоже пример, почему музыкальное образование важно: полученные навыки остаются с человеком на всю жизнь.

- Вам 1 января исполнится 50 лет. Легко относитесь к этой цифре? Как отметите, наверное, работаете накануне?

- Работа в новогоднюю ночь для артистов - привычная история. И в этом году у нас тоже запланированы два выступления - я всегда рада дарить людям праздничное настроение. Что касается возраста, то я уже совершенно спокойно отношусь к этой цифре. Более того, мне кажется, сегодня много прекрасных примеров женщин, которые после 50 продолжают активно работать, заниматься любимым делом и выглядят потрясающе. Возраст перестал быть поводом для тревоги. Большого праздника по случаю юбилея я устраивать не планирую. Декабрь и так будет наполнен концертами и событиями, поэтому мне ближе спокойное празднование в кругу семьи.

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